Prabhala Utsavam: కోనసీమ జిల్లాలో సంక్రాంతి ప్రభల ఉత్సవం
కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా సంక్రాంతి ప్రభల ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. గోదావరి ప్రాంతంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఈ ఉత్సవానికి తరలివచ్చారు. 476 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ప్రభల ఉత్సవాన్ని తిలకించడానికి వేలాది మంది భక్తులు జగన్నాథతోట వద్దకు చేరుకున్నారు.
కోనసీమ జిల్లాలోని అంబాజీపేట, ఐనవిల్లి, అమలాపురం గ్రామీణ మండలాల నుండి మొత్తం 11 ఏకాదశ రుద్ర ప్రభలను జగన్నాథతోటకు తీసుకువచ్చారు. ప్రతి సంవత్సరం కనుమ పండుగ రోజున ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ప్రభలను లాంఛనంగా ప్రదర్శిస్తారు. ఈ సమయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత, ప్రభలను తిరిగి వాటి స్వగ్రామాలకు తీసుకువెళ్తారు.
ప్రధాన ఆకర్షణలలో ఒకటి గంగలకుర్రు, గంగలకుర్రు అగ్రహారం ప్రభలు, ఒక్కొక్కటి అనేక టన్నుల బరువు ఉంటాయి. ఆయా గ్రామాల యువకులు ఈ ప్రభలను తమ భుజాలపై మోస్తూ పై కౌశిక నదిని దాటి జగన్నాథతోటకు తీసుకువచ్చారు, ఈ దృశ్యం భారీ సంఖ్యలో ప్రజలను ఆకర్షించింది.
మిగిలిన ప్రభలను రోడ్డు మార్గంలో తరలించారు.
ఈ ఉత్సవం కోసం విస్తృతమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. 300 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. కార్యక్రమం సజావుగా జరిగేలా చూడటానికి డ్రోన్ కెమెరాలతో నిఘా పెట్టారు. వేడుకల్లో భాగంగా పలుచోట్ల బాణసంచా కూడా కాల్చారు.
ప్రభల ఉత్సవం దృష్ట్యా, ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడానికి, భక్తుల రాకపోకలకు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు గురువారం, శుక్రవారాల్లో ఆర్టీసీ బస్సులను దారి మళ్లించిన మార్గాల్లో నడిపారు.