Konaseema: గాలిపటాలు ఎగురవేస్తుండగా కాలు జారి నీటిలో పడిపోయిన బాలుడు.. ఎక్కడ?
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని అమలాపురం గ్రామీణ మండలం పెరూరు గ్రామంలో ఆదివారం ఒక మంచినీటి చెరువులో 11 ఏళ్ల బాలుడు మునిగి మృతి చెందాడు. మృతుడిని నందుల మోక్ష (11)గా గుర్తించారు. అమలాపురం టౌన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పి. వీరబాబు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మోక్ష తన సోదరుడు తిలక్తో కలిసి చెరువు పక్కన గాలిపటాలు ఎగురవేస్తుండగా, ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి నీటిలో పడిపోయారు.
స్థానికులు తిలక్ను రక్షించగలిగారు, కానీ మోక్ష లోతైన నీటిలోకి కొట్టుకుపోయి మునిగిపోయాడు. రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎస్డిఆర్ఎఫ్) బృందం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
అనంతరం బాలుడి మృతదేహాన్ని చెరువు నుండి వెలికితీసింది. ఈ విషాద సంఘటన గ్రామంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. అమలాపురం టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి తదుపరి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.