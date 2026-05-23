ఇరాన్పై భీకర దాడులకు అమెరికా ప్లాన్... కుమారుడి పెళ్లికి దూరంగా ట్రంప్
ఇరాన్పై మరోమారు భీకర దాడులు జరపాలని అమెరికా భావిస్తోంది. అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించి ఓ క్షణంలోనైనా ప్రకటన వెలువడవచ్చని, ఒకవేళ ఈ ఒప్పందం ఖరారు కాకపోతే మాత్రం ఇరాన్పై దాడులతో విరుచకుపడాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. ఈమేరకు అమెరికా అధికారులను ఉటంకిస్తూ అక్కడి మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.
ట్రంప్ శుక్రవారం ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్తోపాటు కీలక అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఇందులో ఇరాన్పై తదుపరి తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి అధ్యక్షుడు వారితో చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్తో చర్చలు విఫలమైతే.. వెంటనే సైన్యాన్ని రంగంలోకి దించే విషయం గురించి వారు మాట్లాడుకున్నారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
అయితే, దాడులకు సంబంధించి ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని వెల్లడించాయి. ఈ సమావేశం అనంతరం వైట్హౌస్ అధ్యక్షుడి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కీలక మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మెమోరియల్ డే సందర్భంగా న్యూజెర్సీకి వెళ్లాలని ట్రంప్ తొలుత నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, దాన్ని రద్దు చేసుకున్న ఆయన వైట్హౌస్లోనే ఉండనున్నారు. ఇక, అమెరికాకు చెందిన పలువురు సైనిక, నిఘా అధికారులు కూడా తమ ప్రణాళికలను రద్దు చేసుకున్నారు.
ఇరాన్పై దాడులకు అమెరికా సన్నద్ధమవుతుందనే వార్తల నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. తన కుమారుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ వివాహానికి హాజరుకావడం లేదన్నారు. ట్రంప్ జూనియర్, బెట్టినా ఆండర్సన్ల పెళ్లి చూడాలని తనకు ఎంతో ఆశగా ఉందంటూ అధ్యక్షుడు ట్రూత్సోషల్లో పోస్టు పెట్టారు. అయితే, ప్రభుత్వ సంబంధిత పరిస్థితుల వల్ల తాను అక్కడికి వెళ్లలేకపోతున్నానని తెలిపారు. ఈ కీలక సమయంలో తాను వైట్హౌస్లోనే ఉండటం అత్యంత ముఖ్యమని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
కేన్స్లో షాకింగ్ ఘటన... మిస్ వెనిజులాపై స్టైలిస్ట్ కత్తెరతో దాడి.. ముఖంపై రక్తంతో.. వీడియో
కేన్స్లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేన్స్లో మిస్ వెనిజులా ఆండ్రీ డెల్ వాల్పై ఆమె స్టైలిస్ట్ జియోవన్నీ లగునా కత్తెరతో దాడి చేసిన ఘటన సినీ లోకాన్ని షాక్కు గురిచేసింది. ముఖానికి రక్తపు మరకలతో ఆమె వీడియో తీసి ఎస్ఎంలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. రెడ్ కార్పెట్పై ప్రదర్శనకు ముందు హోటల్ రూమ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు లగునా లాటిన్ అమెరికాలో పాపులర్ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి, దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
Shruti Haasan: హెల్లాల్లో స్టెప్లతో అలరించిన రామ్ చరణ్, శ్రుతిహాసన్
ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా దీనిని 'ఫైర్!' అని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు $393,000 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. పహిల్వాన్ పెద్ది పాత్ర కోసం చరణ్ నిజమైన స్టంట్స్ చేస్తూ కండలు పెంచారు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న ప్రీమియర్తో ప్రారంభం కాగా, జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్ మరియు డాల్బీ సినిమాలలో విడుదల కానుంది.
మేము కాప్’లం 17 రోజుల్లోనే తీశారంటే నమ్మలేకపోయా : బండ్ల గణేష్
జీ5 తెలుగు నుంచి ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్కు ‘వికటకవి’ ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.
Satyadev: యముడిలా కనుమరుగు చేసే సమవర్తి పాత్రలో సత్యదేవ్
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించే సత్యదేవ్ తన 16వ సినిమా సమవర్తి పేరుతో రాబోతున్నాడు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Payal Rajput: శౌరవ్ ను హగ్ చేసుకుని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పిన పాయిల్ రాజ్ పుత్
ఆర్ఎక్స్ 100 చిత్రం యువతలో పెద్ద చర్చకు తావిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని పాయల్ రాజ్ పుత్ ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత అదే దర్శకుడుతో మంగళవారం సినిమా చేసింది. అందులోనూ ప్రేమ కోసం రగిలిపోయే పాత్రను పోషించింది. ఇలా తెలుగులో పలు పాత్రలలో కనిపించిన ఆమె పంజాబీలో తేరా మేరా సాథీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో నటించిన శౌరవ్ తో ప్రేమ సన్నివేశాల్లో జీవించిందనే చెప్పాలి.