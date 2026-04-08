బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. ఐపీఎల్ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (11:59 IST)

ఐపీఎల్ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్‌తో అప్రమత్తంగా వుండాలి.. సజ్జనార్ వార్నింగ్

Sajjanar
ఐపీఎల్ అంచనాల పేరుతో ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న తీరుపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషన్ వీసీ సజ్జనార్ కోరారు. ఐపీఎల్ క్రికెట్ ఫీవర్‌ను ఆసరాగా చేసుకుని, కొందరు వ్యక్తులు మోసపూరిత ప్రకటనలతో సోషల్ మీడియాను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. 
 
డబ్బు కోసం, కొందరు ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ సామాన్య ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని సజ్జనార్ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల్లో టాస్ ఎవరు గెలుస్తారు?, మ్యాచ్ ఏ జట్టు గెలుస్తుంది? ఇవన్నీ ముందుగానే వెల్లడిస్తామని చెబుతూ, మిమ్మల్ని మోసగించి వారి ఛానెళ్లకు సబ్‌స్క్రయిబ్ చేయించుకుని, బెట్టింగ్ అనే అంతులేని ఉచ్చులోకి లాగుతున్నారు. ఇలాంటి నకిలీ అంచనాల ఛానెళ్ల మాటలు నమ్మి మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును పోగొట్టుకోవద్దు అంటూ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు. 
 
ఇటువంటి ప్రచారాల విషయంలో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. గత ఒక్క నెలలోనే తాము ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహిస్తున్న 494 చెల్లింపు ప్రకటనలను, 129 సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లను నిలిపివేశామని సజ్జనార్ తెలిపారు. వీటిపై తమ నిఘా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. 
 
దీనికి బాధ్యులైన వారిపై మేము చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాము. ఒకవేళ మీకు ఇటువంటి మోసపూరిత ప్రకటనలు తారసపడినా, లేదా మీరు ఏదైనా మోసానికి గురైనా, వెంటనే 1930 నంబర్‌కు కాల్ చేయండి.. ఇంకా సైబర్ క్రైమ్ సైట్‌కు ఫిర్యాదు చేయండని సజ్జనార్ కోరారు.

సనాతన ధర్మాన్ని కరోనాతో పోల్చిన ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారే?

సనాతన ధర్మాన్ని కరోనాతో పోల్చిన ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారే?తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు (Tamilnadu Assembly Elections) ఏప్రిల్ 23న జరుగనున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ప్రధాన పార్టీలన్నీ బండలు పగిలే ఎండల్లో సైతం ప్రజల వద్దకు వెళ్తున్నారు. పర్యటనలు, ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదిలావుంటే సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలి, అది కరోనా లాంటిదంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎం ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఇప్పుడు దేవాలయాలు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఈ ఫీట్స్ చూసిన ఓటర్లు... అంతా ఎన్నికల మహిమ. ఎన్నికలు వస్తే నాలుకను మడతపెట్టి నోట్లో పెట్టుకుంటారు. నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడిన మాటలను ఇప్పుడేమీ చెప్పరు.

Donald Trump: పాకిస్థాన్ అదుర్స్.. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అలా ఆగింది..

Donald Trump: పాకిస్థాన్ అదుర్స్.. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అలా ఆగింది..అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధాన్ని తాత్కాలికంగా ఆపడంలో పాకిస్థాన్ కీలక పాత్ర పోషించింది. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ మూడో ప్రపంచ యుద్ధం నుంచి ప్రపంచాన్ని గట్టెకించారు. లెబనాన్‌తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తక్షణమే కాల్పుల విరమణ పాటించేందుకు అమెరికా, ఇరాన్‌తో పాటు వాటి మిత్రదేశాలు అంగీకరించాయని షెహబాజ్ షరీఫ్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

భాగ్యనగరంలో దారుణం.. ట్రైనీ పైలెట్ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం

భాగ్యనగరంలో దారుణం.. ట్రైనీ పైలెట్ విద్యార్థినిపై అత్యాచారంహైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. పైలెట్‌గా శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థినిపై అదే సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగి ఒకరు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. నిందితుడుని కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన నజీముద్దీన్‌గా గుర్తించారు. శిక్షణ పేరుతో బాధితురాలికి దగ్గరైన కామాంధుడు... ఆమెకు తెలియకుండానే ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి బెదిరిస్తూ పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.

మేనకోడలిపై అత్యాచారం... కొడుకుపై క్రిమినల్ కేసు పెట్టిన కన్నతల్లి

మేనకోడలిపై అత్యాచారం... కొడుకుపై క్రిమినల్ కేసు పెట్టిన కన్నతల్లికొడుకుపై కన్నతల్లి క్రిమినల్ కేసు పెట్టింది. ఆమె ఇంత కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణం లేకపోలేదు. సొంత మేనకోడలిపై అత్యాచారానికి పాల్పడి, ఆమె గర్భవతి కావడానికి కారణమయ్యాడని పేర్కొంటూ తన కుమారుడుపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్ జిల్లాలో వెలుగులోకి వచ్చింది.

అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధానికి బ్రేక్: పాకిస్థాన్ సంధి- 14 రోజులు గడువు

అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధానికి బ్రేక్: పాకిస్థాన్ సంధి- 14 రోజులు గడువుఅమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. ఇరాన్‌తో చర్చలు జరపడానికి, ఒక ఒప్పందానికి రావడానికి గతంలో విధించిన గడువును మరో రెండు వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. పాకిస్తాన్ ఈ ఇరు దేశాల మధ్య సంధి కుదర్చడానికి ప్రయత్నస్తుంది. దాదాపు నెల రోజుల పాటు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న ఈ యుద్ధం ప్రస్తుతానికి ఆగింది. ఇరాన్ సంపూర్ణ నాగరికత నాశనం కావచ్చునని అమెరికా చీఫ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనతో మూడో ప్రపంచ యుద్ధం ఖాయమన్న భయాందోళనల నేపథ్యంలో అయితే, పాకిస్తాన్ చేసిన ప్రత్యేక అభ్యర్థన మేరకు ట్రంప్ తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు.

Watch More Videos

మీ అందరి ఊహలకు అందని చిత్రంగా 'రాకా' : సన్ పిక్చర్స్

మీ అందరి ఊహలకు అందని చిత్రంగా 'రాకా' : సన్ పిక్చర్స్అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కనున్న చిత్రానికి రాకా అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. సన్ పిక్సర్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించే ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీతో పాటు మొత్తం ఏడు భాషల్లో పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కిచనున్నారు. అల్లు అర్జున్ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని ఈ సినిమా టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో బన్నీ డిఫరెంట్ లుక్‌‍లో కనిపిస్తున్నారు.

ఒకరికి పుట్టినరోజు.. మరొకరికి పునర్జన్మ : పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి

ఒకరికి పుట్టినరోజు.. మరొకరికి పునర్జన్మ : పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణిఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా చేసిన ఓ ట్వీట్ ఇపుడు వైరల్ అయింది. ఏప్రిల్ 8వ తేదీన పవన్ కళ్యాణ్ రేణు దేశాయ్‌ల కుమారుడు అకీరా నందన్ పుట్టిన రోజు. అలాగే, ఇదే రోజున సింగపూర్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ - అన్నా లెజినోవా దంపతుల చిన్న కుమారుడు మార్క్ శంకర్‌ పునర్జన్మ పొందాడు. సింగపూర్‌ పాఠశాలలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో మార్క్ శంకర్ చిక్కుకున్నాడు. సరిగ్గా యేడాది క్రితం ఈ ఘటన జరిగింది. ఇపుడు అకీరా నందన్ పుట్టిన రోజు, మార్క్ శంకర్ పునర్జన్మను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె ఓ ట్వీట్ చేశారు.

Raaka: అల్లు అర్జున్ #AA22xA6 ఫస్ట్-లుక్ టైటిల్ ఇదే

Raaka: అల్లు అర్జున్ #AA22xA6 ఫస్ట్-లుక్ టైటిల్ ఇదేఅల్లు అర్జున్ #AA22xA6 చిత్రం టైటిల్ ను ప్రకటిస్తూ నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్స్ రాకా అంటూ ఖరారు చేసింది. గుండు గీసుకుని వున్న ఆ ఫొటోలో చేతికి అడవిమనిషి గోల్ళుగా వున్నట్లు చూపించారు. నేడు అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు కావడంతో ముందుగా ప్రకటించినట్లు ఈరోజు పగలు 11.05 నిముషాలకు సోషల్ మీడియాలో రాకా అంటూ వెల్లడించారు. దీనితో అభిమానులు ఫిదా అయిపోయారు. అల్లు అర్జున్ గుర్తుపట్టలేనంతగా రాకా ఫస్ట్ లుక్ లో ఆకట్టుకున్నారు.

Venkatesh: ఐదు సినిమాలు చేస్తే చాలనుకున్న నన్ను నిలబెట్టింది వారే : అడివి శేష్

Venkatesh: ఐదు సినిమాలు చేస్తే చాలనుకున్న నన్ను నిలబెట్టింది వారే : అడివి శేష్అడివి శేష్ పాన్-ఇండియా యాక్షన్-రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్‌'తో ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలోకి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంతో షానియల్ డియో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్ గా నటించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో ఈ చిత్రాన్ని సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించగా, సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. విక్టరీ వెంకటేష్ ముఖ్య అతిధిగా హాజరైన ఈ వేడుక చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది.

Akhil: అఖిల్ అక్కినేని పుట్టినరోజున లెనిన్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన

Akhil: అఖిల్ అక్కినేని పుట్టినరోజున లెనిన్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ప్రకటనఅక్కినేని అఖిల్ నటిస్తున్న లెనిన్ సినిమా ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం మే1వ తేదీన విడుదలచేయాలనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు డేట్ మార్చాం. జూన్ 26న విడుదల కానున్న 'లెనిన్' సినిమా అంటూ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంస్థ ట్విట్టర్ లో తెలియజేసింది. నేడు అఖిల్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈ విడుదల చేయడం విశేషం. అఖిల్ కు సినీరంగ ప్రముఖులు పలువురు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com