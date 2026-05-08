టెక్నోవర్స్ హ్యాకథాన్ 2026ను ముగించిన కాగ్నిజెంట్, ఏఐ రూపకర్తలకు సాధికారత

పూణే: ఈ రోజు పూణేలోని తమ ప్రాంగణంలో కాగ్నిజెంట్ టెక్నోవర్స్ హ్యాకథాన్ 2026ను కాగ్నిజెంట్ ముగించింది. ఈ హ్యాకథాన్లో భారతదేశవ్యాప్తంగా 160కి పైగా నగరాలు, పట్టణాలలోని ఐఐటిలు, ఎన్ఐటిలు మరియు ఐఐఐటిలతో సహా 450కి పైగా కళాశాలల నుండి 22,000 మందికి పైగా ప్రీ-ఫైనల్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు, వీరిలో 62 శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారు. తదుపరి తరం ఏఐ కి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడానికి, భారతదేశపు రేపటి ఏఐ బిల్డర్లకు సాధికారత కల్పించడానికి ఒక ఏఐ బిల్డర్గా కాగ్నిజెంట్ యొక్క నిబద్ధతను ఈ హ్యాకథాన్ ప్రతిబింబిస్తుంది.
సమ్మిళితత్వం పట్ల కాగ్నిజెంట్ యొక్క నిబద్ధతకు అనుగుణంగా, ఈ హ్యాకథాన్లో నలుగురు సభ్యుల ప్రతి బృందానికి కనీసం ఇద్దరు మహిళలు ఉండాలనే నిబంధన ఉంది. ఫలితాలు ఆ ప్రమాణాన్ని చాలా వరకు అధిగమించాయి, ఎందుకంటే పాల్గొన్న వారిలో 62 శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారు. అంతేనా, 5,600కు పైగా బృందాలలో 1,100కు పైగా కేవలం మహిళలతో కూడినవే. ఈ హ్యాకథాన్లో అత్యధిక భాగస్వామ్యం కలిగిన మొదటి ఐదు నగరాలుగా హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, కోయంబత్తూరు మరియు పూణే నిలిచాయి.
ఒక ఏఐ బిల్డర్గా, సాంకేతికతతో పాటు ప్రతిభ కూడా అభివృద్ధి చెందినప్పుడే ఏఐ మరియు ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ మధ్య అంతరాన్ని పూడ్చడం సాధ్యమవుతుందని మాకు తెలుసు, అని కాగ్నిజెంట్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ - గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్ మరియు చైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రాజేష్ వారియర్ అన్నారు. కాగ్నిజెంట్ టెక్నోవర్స్ హ్యాకథాన్ 2026 అనేది ఆ అత్యవసర ఆవశ్యకతకు మా సమాధానం. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది విద్యార్థులు, అందులో 62 శాతం మహిళా విద్యార్థినిలు పాల్గొనటంతో, భారతదేశపు ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభ అపారమైనదే కాకుండా అత్యంత వైవిధ్యభరితమైనదని నిరూపించే సాక్ష్యంగా ఇది నిలుస్తుంది అని జోడించారు.
ఏప్రిల్లో ప్రారంభమైన ఈ హ్యాకథాన్, తుది జాబితాలో ఎంపికైన 24 జట్లు తమ మినిమమ్ వయబుల్ ప్రొడక్ట్స్(MVPలు)ను రూపొందించి, నిపుణులైన న్యాయనిర్ణేతల బృందం సమర్పించే 24 గంటల ఛాలెంజ్తో ముగిసింది. ఈ దశ కోసం, విద్యార్థులు తమ పరిష్కారాలను రూపొందించుకోవడానికి అవసరమైన వాతావరణాన్ని, సాధనాలను అందించేందుకు కాగ్నిజెంట్, ఏడబ్ల్యుఎస్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
ఈ హ్యాకథాన్లో విజేతలుగా నిలిచిన చెన్నై ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, చెన్నైకి చెందిన టీమ్ ఏరోఫైటాకు రూ. 3,00,000 విలువైన బహుమతులు అందజేశారు. మొదటి రన్నరప్గా నిలిచిన, టెక్నో మెయిన్ సాల్ట్ లేక్, కోల్కతాకు చెందిన టీమ్ ఔల్గోరిథమ్స్, రెండవ రన్నరప్గా నిలిచిన, కారుణ్య ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్, కోయంబత్తూర్కు చెందిన టీమ్ డెవ్ట్రానిక్స్లకు వరుసగా రూ. 2,00,000- రూ. 1,00,000 విలువైన బహుమతులు లభించాయి.
ఒక ఏఐ రూపకర్తగా, కాగ్నిజెంట్ తమ సంస్థ అంతటా ఏఐ-ఆధారిత ఆవిష్కరణల సంస్కృతిని పెంపొందిస్తోంది. గత సంవత్సరం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైబ్ కోడింగ్ వీక్ను నిర్వహించడం ద్వారా, అతిపెద్ద ఆన్లైన్ జెన్ ఏఐ హ్యాకథాన్గా కంపెనీ ఒక గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ను సాధించింది. తమ ఏఐ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు ఉద్యోగులకు అత్యాధునిక వైబ్ కోడింగ్ టూల్స్ అందుబాటులోకి తీసుకురాబడ్డాయి; దీని ఫలితంగా 30,000కు పైగా ప్రోటోటైప్స్ రూపొందించబడ్డాయి.