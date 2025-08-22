శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025 (18:10 IST)

కాగ్నిజెంట్ యొక్క వైబ్ కోడింగ్ ఈవెంట్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ టైటిల్‌ను సృష్టించింది

Cognizant-s Vibe Coding Event
కాగ్నిజెంట్, ఆన్‌లైన్ జెనరేటివ్ AI హ్యాకథాన్‌లో అత్యధిక మంది పాల్గొన్నందుకు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ టైటిల్ కోసం తన ప్రయత్నాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. పది రోజుల పాటు, 40 దేశాలకు చెందిన 53,199 మంది కాగ్నిజెంట్ అసోసియేట్‌లు వైబ్ కోడింగ్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్నారు. ఇది ఆవిష్కరణలను ప్రజాస్వామ్యీకరించడానికి, విస్తృత స్థాయిలో AI పరిజ్ఞానాన్ని నిర్మించడానికి రూపొందించబడిన ఒక గ్లోబల్ చొరవ. ఒక అధికారిక గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ న్యాయనిర్ణేత, ఆన్‌లైన్ జెనరేటివ్ AI హ్యాకథాన్‌లో అత్యధిక మంది పాల్గొన్న కేటగిరీలో కాగ్నిజెంట్ విజయాన్ని ధృవీకరించారు, ఇది మునుపటి రికార్డును కేవలం సాధించడమే కాకుండా, అధిగమించింది.
 
ఈ ఈవెంట్ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించడంతో పాటు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అసోసియేట్‌లు సమర్పించిన 30,601 ఆలోచనలు, పనిచేసే ప్రోటోటైప్‌లను కూడా ఉత్పత్తి చేసింది. సమర్పణలలో బిజీగా ఉన్న నిపుణుల కోసం ఒక హెచ్‌ఆర్ వెల్నెస్ కంపానియన్ యాప్ నుండి, ఒక కంపెనీ మార్కెటింగ్ ప్రయత్నాలకు మద్దతుగా బ్రాండ్ అనుకూలత, కార్పొరేట్ గుర్తింపును తనిఖీ చేసే యాప్ వరకు ఉన్నాయి. కాగ్నిజెంట్ యొక్క రికార్డు-సృష్టించిన ఈవెంట్, కంపెనీ యొక్క అన్ని వ్యాపార విభాగాల హెచ్‌ఆర్, సేల్స్, ఇంజనీరింగ్, ఫైనాన్స్, లీగల్, మార్కెటింగ్, డెలివరీ అసోసియేట్‌లను AI డెవలప్‌మెంట్ సాధనాలతో ప్రత్యక్ష, సహకార వాతావరణంలో నిమగ్నమవ్వడానికి ఆహ్వానించింది. వైబ్ కోడింగ్ హబ్, కాగ్నిజెంట్ భాగస్వాములైన లవబుల్, విండ్‌సర్ఫ్, కర్సర్, జెమిని కోడ్ అసిస్ట్, గిట్‌హబ్ కోపైలట్ నుండి వైబ్ కోడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు యాక్సెస్‌ను సులభతరం చేసింది. ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ట్యుటోరియల్స్‌ను కలిగి ఉంది. కాగ్నిజెంట్ AI, భాగస్వామి నిపుణులచే మాస్టర్‌క్లాస్‌లను అందించింది. ఈవెంట్ స్ఫూర్తితో, ఈ హబ్ కూడా 24 గంటల్లో ప్రత్యేకంగా వైబ్ కోడింగ్ ద్వారానే సృష్టించబడింది.
 
ప్రఖ్యాత AI పరిశోధకుడు ఆండ్రెజ్ కార్పతీచే సృష్టించబడిన వైబ్ కోడింగ్ అనేది ఒక సహజమైన, AI-సహాయక ప్రోగ్రామింగ్ శైలి, ఇది సింటాక్స్ నుండి సృజనాత్మకత వైపు దృష్టిని మారుస్తుంది. కోడ్‌ను లైన్ వారీగా రాయడానికి బదులుగా, పాల్గొనేవారు తమ ఉద్దేశాన్ని సహజ భాషలో వివరిస్తారు, జెనరేటివ్ AI సాధనాలు మిగిలిన పనిని నిర్వహిస్తాయి. ఆలోచనలను పనిచేసే సాఫ్ట్‌వేర్‌గా రూపొందించడం, డీబగ్ చేయడం, మెరుగుపరచడం. ఇది ఆవిష్కరణలకు అడ్డంకులను తగ్గించి, ఒక ఆలోచన ఉన్న ఎవరికైనా సాఫ్ట్‌వేర్ సృష్టిని అందుబాటులోకి తెచ్చే ఒక సాధికారత మార్గం.
 
కాగ్నిజెంట్ యొక్క వైబ్ కోడింగ్ చొరవ కేవలం ఒక ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించడం గురించి మాత్రమే కాదు, ఇది AI ఆర్థిక వ్యవస్థకు వేగాన్ని నిర్దేశించడం గురించి, అని కాగ్నిజెంట్ సీఈఓ, రవి కుమార్ ఎస్. అన్నారు. మేము కేవలం AIకి అనుగుణంగా మారడమే కాకుండా, ప్రతిఒక్కరూ AIతో ఆవిష్కరణలు చేయడానికి సాధనాలు కలిగి ఉన్న ఒక శ్రామిక శక్తిని నిర్మిస్తున్నాము. వైబ్ కోడింగ్ మరియు కాగ్నిజెంట్ గ్లోబల్ వైబ్ కోడింగ్ కమ్యూనిటీ ద్వారా, మేము విస్తృత స్థాయిలో సృజనాత్మకతను అన్‌లాక్ చేస్తున్నాము, కాగ్నిజెంట్ లోపల, మేము సేవ చేసే పరిశ్రమలలోని మా క్లయింట్‌ల కోసం సాధ్యమైన వాటిని పునర్నిర్మించడానికి ప్రజలకు సాధికారత కల్పిస్తున్నాము.
 
కాగ్నిజెంట్ యొక్క వైబ్ కోడింగ్ వారం, ప్రపంచ రికార్డును సాధ్యం చేయడంలో భాగస్వాములు కీలక పాత్ర పోషించారు. గిట్‌హబ్ కోపైలట్ మొట్టమొదటి భారీ-స్థాయి AI డెవలపర్ సాధనం, అది ఇప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్ ఎలా నిర్మించబడుతుందో పునర్నిర్మించే ఒక శక్తివంతమైన కోడింగ్ ఏజెంట్‌గా అభివృద్ధి చెందింది, అని గిట్‌హబ్, ఏపీఏసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్, షారిన్ నేపియర్ అన్నారు. కాగ్నిజెంట్ యొక్క వైబ్ కోడింగ్ ఈవెంట్ కోపైలట్‌తో సాధ్యమయ్యే వాటికి ఒక సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది. ఇది కేవలం యాక్సెస్‌ను ప్రజాస్వామ్యీకరించడం, ఎవరినైనా సాఫ్ట్‌వేర్ సృష్టించడానికి వీలు కల్పించడమే కాకుండా, బృందాలు వేగంగా కదలడానికి, పెద్దగా ఆలోచించడానికి, ఆలోచనలను వేగంగా, విస్తృతంగా జీవం పోయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రాజెక్టుల మారథాన్‌లు ఇప్పుడు వ్యూహాత్మక స్ప్రింట్‌లుగా మారాయి, డెవలపర్‌లు ఆలోచనా వేగంతో ఆవిష్కరణలు చేయడానికి సాధికారత పొందారు.
 
ఇది కేవలం ఒక హ్యాకథాన్ కాదు, ఇది భవిష్యత్ పనివిధానానికి ఒక రిహార్సల్, అని లవబుల్ సీఈఓ మరియు సహ-వ్యవస్థాపకుడు, ఆంటోన్ ఒసికా అన్నారు. తమను తాము ఎప్పుడూ బిల్డర్లుగా భావించని లక్షలాది మంది ప్రజలు, తాము స్వయంగా ప్రోటోటైప్‌లు మరియు ఉత్పత్తులను సృష్టించగలమని గ్రహిస్తున్నారు. ఆ తలుపు ఒకసారి తెరుచుకున్న తర్వాత, వెనుకకు వెళ్లే ప్రసక్తే లేదు.
 
ఈ రికార్డు-బ్రేకింగ్ హ్యాకథాన్ కోసం కాగ్నిజెంట్‌తో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాగ్నిజెంట్ తమ బృందాలకు ఏ సాధనం ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందో ఎంచుకోవడానికి సాధికారత కల్పించింది, కర్సర్ డెవలపర్‌ల అగ్ర ఎంపికలలో ఒకటిగా నిలిచింది, అని కర్సర్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు సీఈఓ, మైఖేల్ ట్రూయెల్ పంచుకున్నారు. కర్సర్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్‌లో ఒక కొత్త విధానాన్ని సాధ్యం చేస్తుంది, కాగ్నిజెంట్ వంటి ఎంటర్‌ప్రైజ్ క్లయింట్లు పదివేల మంది డెవలపర్‌ల స్థాయిలో AI-ఆధారిత కోడింగ్ వర్క్‌ఫ్లోలను స్వీకరిస్తున్నారు. వారి శ్రామికశక్తి యొక్క AI నైపుణ్యాలు, సాధనాల స్వయంప్రతిపత్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, కాగ్నిజెంట్ వృత్తిపరమైన సేవల పరిశ్రమ యొక్క భవిష్యత్తును ముందుకు నడిపించడం కొనసాగిస్తోంది.
 
విండ్‌సర్ఫ్ ఈ చారిత్రాత్మక హ్యాకథాన్‌లో అన్ని రకాల వ్యక్తులు పాల్గొనడానికి వీలు కల్పించింది, అని విండ్‌సర్ఫ్ సీఈఓ, జెఫ్ వాంగ్ అన్నారు. పెద్ద సంస్థలు తమ ఆలోచనలను వాస్తవికతగా మార్చడానికి ఇది ఏమి చేయగలదో ఊహించుకోండి. కాగ్నిజెంట్‌కు మద్దతు ఇవ్వడం మరియు 100 రెట్లు ఎక్కువ కోడ్ వ్రాయబడే భవిష్యత్తులోకి ఒక సంగ్రహావలోకనం ఇవ్వడం మాకు గౌరవకారణం.
 
53,199 మంది చురుకైన పాల్గొనేవారు, వీరిలో చాలా మంది తమ మొట్టమొదటి అప్లికేషన్‌లను నిర్మించారు, రికార్డును సృష్టించగా, 250,000 కంటే ఎక్కువ మంది కాగ్నిజెంట్ అసోసియేట్‌లు కొత్తగా ప్రారంభించిన కాగ్నిజెంట్ గ్లోబల్ వైబ్ కోడింగ్ కమ్యూనిటీలో చేరడానికి నమోదు చేసుకున్నారు, ఇది పాత్రలు, ప్రాంతాల అంతటా సాధనాలు, ఆలోచనలు, ట్యుటోరియల్స్, ఆవిష్కరణలను పంచుకోవడానికి ఒక సహకార వేదిక. ఈ కమ్యూనిటీ కాగ్నిజెంట్ లోపల, క్లయింట్-ఫేసింగ్ AI పరిష్కారాల కోసం ఆవిష్కరణలకు ఒక వేదికగా పనిచేయడం కొనసాగిస్తుంది, AI-నేటివ్ ఎంటర్‌ప్రైజ్‌ను సాధ్యం చేయడంలో కంపెనీ నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
 
వైబ్ కోడింగ్ చొరవ, AI-ఎనేబుల్డ్ ఆర్థిక వ్యవస్థను నడపడంలో కాగ్నిజెంట్ యొక్క లోతైన నిబద్ధతపై నిర్మించబడింది. కంపెనీ గతంలో $1 బిలియన్ AI పెట్టుబడికి కట్టుబడి ఉంది, 2026 చివరి నాటికి AIతో సహా కొత్త డిజిటల్ నైపుణ్యాలతో ఒక మిలియన్ మందికి నైపుణ్యం కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఒక గ్లోబల్ శిక్షణా చొరవ అయిన సినాప్స్‌ను ప్రారంభించింది.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ప్రయోగాలు చేస్తున్న అభిమాన దర్శకులు

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ప్రయోగాలు చేస్తున్న అభిమాన దర్శకులుమెగాస్టార్ చిరంజీవికి బయట చాలామంది అభిమానులే. వారే సినిమారంగంలోకి ప్రవేశించి రకరకాల పాత్రలతో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. వయస్సులో వున్నప్పుడు ప్రయోగాలు చేసి పాత్రలను మెప్పించడం మామూలే. కానీ రజనీకాంత్ తరహాలో 70 సంవత్సరాలు పూర్తిచేసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవిపైనా 50 ఏళ్ళ వాడిగా చూపించడం మామూలు విషయం కాదు. అందుకు మొదటి నుంచి శరీరం కూడా సహకరించాలి. ఎంతో మంది 60 దాటినవాళ్ళు బయట ఇక జీవితంలో రామాక్రిష్ణ అంటూ కాలాన్ని వెల్లదీస్తున్న నేటి రోజుల్లో కమిటిమెంట్ మెంట్ తో కష్టపడుతూ ఇంకా ప్రేక్షకులను ఎంటర్ టైన్ చేయడానికి ముందుకు రావడం అభినందనీయం.

రియల్ లవ్ కోరుకునే మిస్టర్ రోమియో టీజర్ లాంచ్ చేసిన శ్రియా శరణ్

రియల్ లవ్ కోరుకునే మిస్టర్ రోమియో టీజర్ లాంచ్ చేసిన శ్రియా శరణ్రీల్ లవ్ కాదు రియల్ లవ్ కావాలని కోరుకునే కుర్రాడి కథతో మిస్టర్ రోమియో చిత్రం రూపొందుతోంది. నేతి శ్యామ్ సుందర్ నిర్మాతగా మనోజ్ కుమార్ కటోకర్ దర్శకత్వం వహించిన మ్యూజికల్ ఫిలిం మిస్టర్ రోమియో. ఏ రీల్ లైఫ్ స్టోరీ అనే ట్యాగ్ లైన్ తో రూపొందించారు. గురుచరణ్ నేతి, జుహీ భట్, అమిషి రాఘవ్ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటించారు.

Keerthy Suresh: కీర్తి సురేష్ సినిమా మార్కెట్ పడిపోయిందా?

Keerthy Suresh: కీర్తి సురేష్ సినిమా మార్కెట్ పడిపోయిందా?కీర్తి సురేష్ తన తదుపరి చిత్రం రివాల్వర్ రీటా విడుదల కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఇది ఆగస్టు 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఆమె మునుపటి చిత్రం 'ఉప్పు కప్పురంబు' అమేజాన్ ప్రైమ్‌లో నేరుగా విడుదలైనప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కీర్తి సురేష్ దర్శకుడు మిస్కిన్‌తో కలిసి మహిళా ప్రధాన చిత్రంలో కలిసి పనిచేయవచ్చని బలమైన ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి.

Chiru: ఇంటిలిజెన్స్ ఆఫీసర్ గా చిరంజీవి చిత్రం మన శివశంకరప్రసాద్ పండగకు వస్తున్నారు

Chiru: ఇంటిలిజెన్స్ ఆఫీసర్ గా చిరంజీవి చిత్రం మన శివశంకరప్రసాద్ పండగకు వస్తున్నారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లో 157 గ్లింప్స్ విడుదలచేశారు. ఈ చిత్రానికి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. దానికి ట్యాగ్ లైన్ గా పండగకు వస్తున్నారు అని పెట్టారు. ఇక గ్లింప్స్ ఎలా వుందంటే.. ఇందులో చిరంజీవి పూర్తి సూట్ లో స్టయిలిష్ గా నడుస్తూ, సిగరెట్ తాగుతూ లుక్ ఇస్తూ అభిమానులను అలరించారు. ఈ గ్లింప్స్ భీమ్స్ సిరోలియో ఇచ్చిన బీజియమ్స్ బాగా సూటయ్యాయి. దీనికి విక్టరీ వెంకటేష్ వాయిస్ ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది.

Parada Review: అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ పరదా మెప్పించిందా లేదా - పరదా రివ్యూ

Parada Review: అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ పరదా మెప్పించిందా లేదా - పరదా రివ్యూపరదా పేరుతో ముసుగులతో ఉన్న ఆడవాళ్ళ పోస్టర్స్‌ పై చిత్రం ఎలా వుండబోతోంది అనేది చూచాయిగా చెప్పారు దర్శక నిర్మాతలు. అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ డీ గ్లామర్ రోల్ ప్లే చేయడంతో సహజానికి దగ్గరగా వున్నట్లు తెలియజేశారు. దర్శన రాజేంద్రన్‌, సంగీత కీలక పాత్రధారులు మరో ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ‘సినిమా బండి’, ‘శుభం’ వంటి భిన్నమైన చిత్రాలతో ఆకట్టుకున్న ప్రవీణ్‌ కాండ్రేగుల దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా నేడే థియేటర్లలో విడుదలైంది. విజయ్‌ డొంకాడ, శ్రీనివాసులు పి.వి. నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించిందా.. లేదా.. పరిశీలిద్దాం.

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు. ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరి

కాలేయ సమస్యలను అడ్డుకునే తేనెలో ఊరబెట్టిన ఉసిరితేనెలో నానబెట్టిన ఉసిరి కాయలు. వీటివల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తేనె-ఉసిరి రెండింటినీ కలిపి ఇలా తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నీడలో ఆరబెట్టిన ఉసిరికాయలను తేనెలో ఊరబెట్టి వాటిని ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా తేనె, ఉసిరికాయ మిశ్రమాన్ని తయారుచేసి తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు దూరమవుతాయి. జాండిస్ వంటి వ్యాధులు ఉంటే అవి త్వరగా నయం అవుతాయి. శరీరంలో ఉన్న వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపడంలో లివర్ మరింత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. తేనె, ఉసిరి మిశ్రమాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటుంటే చర్మపు ముడతలు తగ్గి యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.
