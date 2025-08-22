కాగ్నిజెంట్, ఆన్లైన్ జెనరేటివ్ AI హ్యాకథాన్లో అత్యధిక మంది పాల్గొన్నందుకు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ టైటిల్ కోసం తన ప్రయత్నాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. పది రోజుల పాటు, 40 దేశాలకు చెందిన 53,199 మంది కాగ్నిజెంట్ అసోసియేట్లు వైబ్ కోడింగ్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్నారు. ఇది ఆవిష్కరణలను ప్రజాస్వామ్యీకరించడానికి, విస్తృత స్థాయిలో AI పరిజ్ఞానాన్ని నిర్మించడానికి రూపొందించబడిన ఒక గ్లోబల్ చొరవ. ఒక అధికారిక గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ న్యాయనిర్ణేత, ఆన్లైన్ జెనరేటివ్ AI హ్యాకథాన్లో అత్యధిక మంది పాల్గొన్న కేటగిరీలో కాగ్నిజెంట్ విజయాన్ని ధృవీకరించారు, ఇది మునుపటి రికార్డును కేవలం సాధించడమే కాకుండా, అధిగమించింది.
ఈ ఈవెంట్ ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించడంతో పాటు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అసోసియేట్లు సమర్పించిన 30,601 ఆలోచనలు, పనిచేసే ప్రోటోటైప్లను కూడా ఉత్పత్తి చేసింది. సమర్పణలలో బిజీగా ఉన్న నిపుణుల కోసం ఒక హెచ్ఆర్ వెల్నెస్ కంపానియన్ యాప్ నుండి, ఒక కంపెనీ మార్కెటింగ్ ప్రయత్నాలకు మద్దతుగా బ్రాండ్ అనుకూలత, కార్పొరేట్ గుర్తింపును తనిఖీ చేసే యాప్ వరకు ఉన్నాయి. కాగ్నిజెంట్ యొక్క రికార్డు-సృష్టించిన ఈవెంట్, కంపెనీ యొక్క అన్ని వ్యాపార విభాగాల హెచ్ఆర్, సేల్స్, ఇంజనీరింగ్, ఫైనాన్స్, లీగల్, మార్కెటింగ్, డెలివరీ అసోసియేట్లను AI డెవలప్మెంట్ సాధనాలతో ప్రత్యక్ష, సహకార వాతావరణంలో నిమగ్నమవ్వడానికి ఆహ్వానించింది. వైబ్ కోడింగ్ హబ్, కాగ్నిజెంట్ భాగస్వాములైన లవబుల్, విండ్సర్ఫ్, కర్సర్, జెమిని కోడ్ అసిస్ట్, గిట్హబ్ కోపైలట్ నుండి వైబ్ కోడింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లకు యాక్సెస్ను సులభతరం చేసింది. ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ట్యుటోరియల్స్ను కలిగి ఉంది. కాగ్నిజెంట్ AI, భాగస్వామి నిపుణులచే మాస్టర్క్లాస్లను అందించింది. ఈవెంట్ స్ఫూర్తితో, ఈ హబ్ కూడా 24 గంటల్లో ప్రత్యేకంగా వైబ్ కోడింగ్ ద్వారానే సృష్టించబడింది.
ప్రఖ్యాత AI పరిశోధకుడు ఆండ్రెజ్ కార్పతీచే సృష్టించబడిన వైబ్ కోడింగ్ అనేది ఒక సహజమైన, AI-సహాయక ప్రోగ్రామింగ్ శైలి, ఇది సింటాక్స్ నుండి సృజనాత్మకత వైపు దృష్టిని మారుస్తుంది. కోడ్ను లైన్ వారీగా రాయడానికి బదులుగా, పాల్గొనేవారు తమ ఉద్దేశాన్ని సహజ భాషలో వివరిస్తారు, జెనరేటివ్ AI సాధనాలు మిగిలిన పనిని నిర్వహిస్తాయి. ఆలోచనలను పనిచేసే సాఫ్ట్వేర్గా రూపొందించడం, డీబగ్ చేయడం, మెరుగుపరచడం. ఇది ఆవిష్కరణలకు అడ్డంకులను తగ్గించి, ఒక ఆలోచన ఉన్న ఎవరికైనా సాఫ్ట్వేర్ సృష్టిని అందుబాటులోకి తెచ్చే ఒక సాధికారత మార్గం.
కాగ్నిజెంట్ యొక్క వైబ్ కోడింగ్ చొరవ కేవలం ఒక ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించడం గురించి మాత్రమే కాదు, ఇది AI ఆర్థిక వ్యవస్థకు వేగాన్ని నిర్దేశించడం గురించి, అని కాగ్నిజెంట్ సీఈఓ, రవి కుమార్ ఎస్. అన్నారు. మేము కేవలం AIకి అనుగుణంగా మారడమే కాకుండా, ప్రతిఒక్కరూ AIతో ఆవిష్కరణలు చేయడానికి సాధనాలు కలిగి ఉన్న ఒక శ్రామిక శక్తిని నిర్మిస్తున్నాము. వైబ్ కోడింగ్ మరియు కాగ్నిజెంట్ గ్లోబల్ వైబ్ కోడింగ్ కమ్యూనిటీ ద్వారా, మేము విస్తృత స్థాయిలో సృజనాత్మకతను అన్లాక్ చేస్తున్నాము, కాగ్నిజెంట్ లోపల, మేము సేవ చేసే పరిశ్రమలలోని మా క్లయింట్ల కోసం సాధ్యమైన వాటిని పునర్నిర్మించడానికి ప్రజలకు సాధికారత కల్పిస్తున్నాము.
కాగ్నిజెంట్ యొక్క వైబ్ కోడింగ్ వారం, ప్రపంచ రికార్డును సాధ్యం చేయడంలో భాగస్వాములు కీలక పాత్ర పోషించారు. గిట్హబ్ కోపైలట్ మొట్టమొదటి భారీ-స్థాయి AI డెవలపర్ సాధనం, అది ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎలా నిర్మించబడుతుందో పునర్నిర్మించే ఒక శక్తివంతమైన కోడింగ్ ఏజెంట్గా అభివృద్ధి చెందింది, అని గిట్హబ్, ఏపీఏసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్, షారిన్ నేపియర్ అన్నారు. కాగ్నిజెంట్ యొక్క వైబ్ కోడింగ్ ఈవెంట్ కోపైలట్తో సాధ్యమయ్యే వాటికి ఒక సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది. ఇది కేవలం యాక్సెస్ను ప్రజాస్వామ్యీకరించడం, ఎవరినైనా సాఫ్ట్వేర్ సృష్టించడానికి వీలు కల్పించడమే కాకుండా, బృందాలు వేగంగా కదలడానికి, పెద్దగా ఆలోచించడానికి, ఆలోచనలను వేగంగా, విస్తృతంగా జీవం పోయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్టుల మారథాన్లు ఇప్పుడు వ్యూహాత్మక స్ప్రింట్లుగా మారాయి, డెవలపర్లు ఆలోచనా వేగంతో ఆవిష్కరణలు చేయడానికి సాధికారత పొందారు.
ఇది కేవలం ఒక హ్యాకథాన్ కాదు, ఇది భవిష్యత్ పనివిధానానికి ఒక రిహార్సల్, అని లవబుల్ సీఈఓ మరియు సహ-వ్యవస్థాపకుడు, ఆంటోన్ ఒసికా అన్నారు. తమను తాము ఎప్పుడూ బిల్డర్లుగా భావించని లక్షలాది మంది ప్రజలు, తాము స్వయంగా ప్రోటోటైప్లు మరియు ఉత్పత్తులను సృష్టించగలమని గ్రహిస్తున్నారు. ఆ తలుపు ఒకసారి తెరుచుకున్న తర్వాత, వెనుకకు వెళ్లే ప్రసక్తే లేదు.
ఈ రికార్డు-బ్రేకింగ్ హ్యాకథాన్ కోసం కాగ్నిజెంట్తో భాగస్వామ్యం కావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. కాగ్నిజెంట్ తమ బృందాలకు ఏ సాధనం ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందో ఎంచుకోవడానికి సాధికారత కల్పించింది, కర్సర్ డెవలపర్ల అగ్ర ఎంపికలలో ఒకటిగా నిలిచింది, అని కర్సర్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు మరియు సీఈఓ, మైఖేల్ ట్రూయెల్ పంచుకున్నారు. కర్సర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో ఒక కొత్త విధానాన్ని సాధ్యం చేస్తుంది, కాగ్నిజెంట్ వంటి ఎంటర్ప్రైజ్ క్లయింట్లు పదివేల మంది డెవలపర్ల స్థాయిలో AI-ఆధారిత కోడింగ్ వర్క్ఫ్లోలను స్వీకరిస్తున్నారు. వారి శ్రామికశక్తి యొక్క AI నైపుణ్యాలు, సాధనాల స్వయంప్రతిపత్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, కాగ్నిజెంట్ వృత్తిపరమైన సేవల పరిశ్రమ యొక్క భవిష్యత్తును ముందుకు నడిపించడం కొనసాగిస్తోంది.
విండ్సర్ఫ్ ఈ చారిత్రాత్మక హ్యాకథాన్లో అన్ని రకాల వ్యక్తులు పాల్గొనడానికి వీలు కల్పించింది, అని విండ్సర్ఫ్ సీఈఓ, జెఫ్ వాంగ్ అన్నారు. పెద్ద సంస్థలు తమ ఆలోచనలను వాస్తవికతగా మార్చడానికి ఇది ఏమి చేయగలదో ఊహించుకోండి. కాగ్నిజెంట్కు మద్దతు ఇవ్వడం మరియు 100 రెట్లు ఎక్కువ కోడ్ వ్రాయబడే భవిష్యత్తులోకి ఒక సంగ్రహావలోకనం ఇవ్వడం మాకు గౌరవకారణం.
53,199 మంది చురుకైన పాల్గొనేవారు, వీరిలో చాలా మంది తమ మొట్టమొదటి అప్లికేషన్లను నిర్మించారు, రికార్డును సృష్టించగా, 250,000 కంటే ఎక్కువ మంది కాగ్నిజెంట్ అసోసియేట్లు కొత్తగా ప్రారంభించిన కాగ్నిజెంట్ గ్లోబల్ వైబ్ కోడింగ్ కమ్యూనిటీలో చేరడానికి నమోదు చేసుకున్నారు, ఇది పాత్రలు, ప్రాంతాల అంతటా సాధనాలు, ఆలోచనలు, ట్యుటోరియల్స్, ఆవిష్కరణలను పంచుకోవడానికి ఒక సహకార వేదిక. ఈ కమ్యూనిటీ కాగ్నిజెంట్ లోపల, క్లయింట్-ఫేసింగ్ AI పరిష్కారాల కోసం ఆవిష్కరణలకు ఒక వేదికగా పనిచేయడం కొనసాగిస్తుంది, AI-నేటివ్ ఎంటర్ప్రైజ్ను సాధ్యం చేయడంలో కంపెనీ నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
వైబ్ కోడింగ్ చొరవ, AI-ఎనేబుల్డ్ ఆర్థిక వ్యవస్థను నడపడంలో కాగ్నిజెంట్ యొక్క లోతైన నిబద్ధతపై నిర్మించబడింది. కంపెనీ గతంలో $1 బిలియన్ AI పెట్టుబడికి కట్టుబడి ఉంది, 2026 చివరి నాటికి AIతో సహా కొత్త డిజిటల్ నైపుణ్యాలతో ఒక మిలియన్ మందికి నైపుణ్యం కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఒక గ్లోబల్ శిక్షణా చొరవ అయిన సినాప్స్ను ప్రారంభించింది.