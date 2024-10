డ్రోన్ సమ్మిట్.. ఐదు గిన్నిస్ రికార్డులు సొంతం- 300 ఎకరాల భూమి? (video)

దాదాపు 5,500 డ్రోన్‌లు ఆకాశాన్ని ఆకట్టుకునే వివిధ రూపాల్లో ప్రకాశింపజేయడంతో ఈ డ్రోన్ ప్రదర్శన అద్భుతంగా నిలిచింది. డ్రోన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హోస్ట్ చేసిన ఈ డ్రోన్ షో ఒకటి రెండు కాదు ఐదు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌లను నెలకొల్పింది.

ఇందులో అతిపెద్ద వైమానిక ప్రదర్శన, ల్యాండ్‌మార్క్, జెండా (భారత జెండా), లోగో వంటివి ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఐదు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సర్టిఫికెట్లను చంద్రబాబు నాయుడుకు అందజేశారు.

డ్రోన్‌ తయారీ, పరిశోధన, ధృవీకరణ, వినియోగదారుల దరఖాస్తులకు కేంద్రంగా ఉండే డ్రోన్‌ సిటీని ఏర్పాటు చేసేందుకు కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్‌లో 300 ఎకరాల భూమిని కేటాయిస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు.

#Amaravati | Over 5,000 drones light up the sky at the Drone Summit 2024 near Punnami Ghat



