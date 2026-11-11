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  4. iPhone 17 Pro price drops to Rs 54,990 at Reliance Digital with offers
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (19:00 IST)

ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో.. ధర రూ. 66,990.. ఫీచర్స్ ఇవే

iPhone 17 Pro
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (19:00 IST)
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iPhone 17 Pro
రిలయన్స్ డిజిటల్ ద్వారా ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో (iPhone 17 Pro) సిరీస్‌ను ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్‌లో భాగంగా, ఐఫోన్ 17 ప్రో ధర రూ. 54,990గా, ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ (iPhone 17 Pro Max) ధర రూ. 66,990గా నిర్ణయించబడ్డాయి. ఈ ఆఫర్‌లో బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, పాత ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడంపై లభించే బోనస్, మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు వచ్చే విలువ వంటివి కలిసి ఉన్నాయి. 
 
అయితే, ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు అన్ని ప్రయోజనాలను వినియోగించుకున్న వారికి మాత్రమే వర్తిస్తాయని గమనించాలి. ఐఫోన్ 17 ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్ ఆఫర్ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 256జీబీ స్టోరేజ్ కలిగిన ఐఫోన్ 17 ప్రో అసలు ధర రూ. 1,34,900 కాగా, రిలయన్స్ డిజిటల్ దీనిని రూ. 1,22,990కి విక్రయిస్తోంది. 
 
దీనిపై రూ. 3,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, రూ. 10,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను పొందడం ద్వారా ధరను మరింత తగ్గించుకోవచ్చు. ఇలా అన్ని తగ్గింపులు పోను, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర రూ. 1,09,990కి చేరుకుంటుంది. అంతేకాకుండా, పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే వినియోగదారులు అదనంగా రూ. 55,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువను పొందవచ్చు. 
 
ఈ మొత్తాన్ని కూడా మినహాయిస్తే, ఐఫోన్ 17 ప్రో అసలు కొనుగోలు ధర రూ. 54,990కి పడిపోతుంది. దీనివల్ల ఈ ఫోన్ మరింత సరసమైన ధరలో లభిస్తుంది. ఈ ప్రమోషన్‌లో ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ (256జీబీ) కూడా ఉంది. దీని అసలు ధర (MRP) రూ. 1,49,900గా ఉంది. దీని ధర రూ. 1,34,990గా నిర్ణయించబడింది. 
 
రూ. 3,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, రూ. 10,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను వర్తింపజేసిన తర్వాత, దీని ధర రూ. 1,21,990కి తగ్గుతుంది. వినియోగదారులు తమ పాత పరికరాన్ని (దీని విలువ రూ. 55,000గా నిర్ణయించబడితే) ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా, ధరను మరింత తగ్గించుకుని రూ. 66,990కే పొందవచ్చు. 
 
ఐఫోన్ 15 ప్రో (iPhone 15 Pro)ని ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే సందర్భాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ లెక్కలు వేసినట్లు రిలయన్స్ డిజిటల్ (Reliance Digital) పేర్కొంది. అయితే, ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా లభించే మొత్తం, మీరు ఇచ్చే స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడల్ మరియు దాని పరిస్థితిని బట్టి మారుతుంది. అంతేకాకుండా, ఆ పాత ఫోన్ రిలయన్స్ డిజిటల్ యొక్క ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రోగ్రామ్‌కు అర్హత కలిగి ఉండాలి. ఐఫోన్ 17 ప్రో సిరీస్ కోసం నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (No-cost EMI) ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 
 
డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలతో పాటు, రిలయన్స్ డిజిటల్ 12 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. ఐఫోన్ 17 ప్రోని కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ఐఫోన్ 17 ప్రో కోసం నెలవారీ వాయిదా రూ. 4,833 నుండి, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ (iPhone 17 Pro Max) కోసం నెలవారీ వాయిదా రూ. 5,833 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. 
 
ఈ ఆఫర్లు కేవలం రిలయన్స్ డిజిటల్ స్టోర్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని, ఆన్‌లైన్ కొనుగోళ్లకు వర్తించవని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఆసక్తి ఉన్న కొనుగోలుదారులు తమ సమీపంలోని రిలయన్స్ డిజిటల్ స్టోర్‌కు వెళ్లి, బ్యాంక్ ఆఫర్ల గురించి తెలుసుకోవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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