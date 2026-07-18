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  4. Samsung Introduces New 990 SSD with Powerful Performance and Improved Power Efficiency
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (19:30 IST)

అద్భుతమైన పనితీరు, మెరుగైన విద్యుత్ సామర్థ్యంతో కొత్త 990 SSDని Samsung

Samsung 990 SSD
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (19:30 IST)
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Samsung ఇండియా నేడు తన కొత్త 990 SSDని విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది; ఇది 1-టెరాబైట్ (TB), 2TB సామర్థ్యాలలో లభిస్తుంది. అద్భుతమైన సీక్వెన్షియల్ పనితీరు, మెరుగైన విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని అందించే ఈ Samsung 990 SSD, గేమింగ్, సృజనాత్మక పనులు(creative workloads), రోజువారీ PC వినియోగం కోసం సమర్థవంతమైన స్టోరేజ్ పరిష్కారంగా రూపొందించబడింది.
 
భారీ వర్క్‌లోడ్‌లు, లీనమయ్యే గేమింగ్, హై-రిజల్యూషన్ కంటెంట్ క్రియేషన్, DIY PC బిల్డ్‌ల కోసం తమ స్టోరేజ్‌ను విస్తరించుకోవాలనుకునే విస్తృత శ్రేణి వినియోగదారులకు శాంసంగ్ కొత్త 990 SSD ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం అని శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్‌లోని మెమరీ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్ బిజ్ టీమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ టామీ(హ్యోంగ్‌సక్) క్వాన్ అన్నారు.
 
PCIe 4.0 మద్దతు, అత్యాధునిక NAND సాంకేతికతల కారణంగా, Samsung 990 SSD 2TB మోడల్ సెకనుకు 7,250 మెగాబైట్ల (MB/s) వరకు సీక్వెన్షియల్ రీడ్ వేగాన్ని అందిస్తుంది, అలాగే 1TB మోడల్ 7,150 MB/s వరకు వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు 6,450 MB/s వరకు సీక్వెన్షియల్ రైట్ వేగాన్ని అందిస్తాయి, తద్వారా వేగవంతమైన ఫైల్ బదిలీలు మరియు తక్కువ లోడింగ్ సమయాలు సాధ్యమవుతాయి.
 
రాండమ్ పనితీరు విషయానికొస్తే, 2TB మోడల్ 850K వరకు రీడ్(read), 1,200K వరకు రైట్ (write) IOPS వేగాన్ని అందిస్తుంది; అదే సమయంలో 1TB మోడల్ వరుసగా 700K, 1,100K IOPS వరకు రీడ్, రైట్ వేగాలను సాధిస్తుంది. ఈ సామర్థ్యాలు అప్లికేషన్లను వేగంగా ప్రారంభించడం, సున్నితమైన గేమ్‌ప్లే, భారీ స్థాయి పనిభారాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం వంటి అనుభవాలను వినియోగదారులకు అందిస్తాయి.
 
పెరిగిన స్టోరేజ్ సామర్థ్యం కారణంగా, వినియోగదారులు అధిక నాణ్యత గల కంటెంట్‌ను, సరికొత్త AAA గేమ్స్‌ను పెద్ద మొత్తంలో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. సగటున 64GB పరిమాణం కలిగిన పెద్ద స్థాయి గేమ్స్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, 2TB మోడల్‌లో గరిష్టంగా 30 గేమ్స్‌ వరకు నిల్వ చేయవచ్చు. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ఫైల్స్, అప్లికేషన్లను నిర్వహించే గేమర్‌లు, క్రియేటర్‌లకు ఇది ఒక ఆదర్శవంతమైన పరిష్కారం.
 
Samsung 990 SSD విద్యుత్ వినియోగ సామర్థ్యంలోనూ గణనీయమైన మెరుగుదలలను సాధించింది. దీని మునుపటి 990 PRO మోడల్‌తో పోలిస్తే, విద్యుత్ వినియోగ సామర్థ్యం 38% వరకు మెరుగుపడింది, తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో వినియోగదారులు అధిక పనితీరును సాధించేలా చేయడం.
 
శామ్సంగ్ మ్యాజిషియన్ సాఫ్ట్‌వేర్, శామ్సంగ్ 990తో సహా SSDలు అత్యుత్తమ పనితీరును కొనసాగించేలా నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది అవాంతరాలు లేని డేటా మైగ్రేషన్ మరియు డ్రైవ్ హెల్త్ మానిటరింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది, తద్వారా వినియోగదారులు అనుకూలీకరించిన పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్ మరియు పటిష్టమైన డేటా రక్షణ నుండి ప్రయోజనం పొందగలుగుతారు. Samsung 990 SSD, 1TB మరియు 2TB మోడళ్లలో జూలై 2026 చివరి వారం నుండి అందుబాటులోకి రానుంది; వీటి ధరలు (MSRP) వరుసగా రూ. 25,649 మరియు రూ. 50,349గా ఉంటాయి.
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ఐవీఆర్
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