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అద్భుతమైన పనితీరు, మెరుగైన విద్యుత్ సామర్థ్యంతో కొత్త 990 SSDని Samsung
Samsung ఇండియా నేడు తన కొత్త 990 SSDని విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది; ఇది 1-టెరాబైట్ (TB), 2TB సామర్థ్యాలలో లభిస్తుంది. అద్భుతమైన సీక్వెన్షియల్ పనితీరు, మెరుగైన విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని అందించే ఈ Samsung 990 SSD, గేమింగ్, సృజనాత్మక పనులు(creative workloads), రోజువారీ PC వినియోగం కోసం సమర్థవంతమైన స్టోరేజ్ పరిష్కారంగా రూపొందించబడింది.
భారీ వర్క్లోడ్లు, లీనమయ్యే గేమింగ్, హై-రిజల్యూషన్ కంటెంట్ క్రియేషన్, DIY PC బిల్డ్ల కోసం తమ స్టోరేజ్ను విస్తరించుకోవాలనుకునే విస్తృత శ్రేణి వినియోగదారులకు శాంసంగ్ కొత్త 990 SSD ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం అని శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లోని మెమరీ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్ బిజ్ టీమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ టామీ(హ్యోంగ్సక్) క్వాన్ అన్నారు.
PCIe 4.0 మద్దతు, అత్యాధునిక NAND సాంకేతికతల కారణంగా, Samsung 990 SSD 2TB మోడల్ సెకనుకు 7,250 మెగాబైట్ల (MB/s) వరకు సీక్వెన్షియల్ రీడ్ వేగాన్ని అందిస్తుంది, అలాగే 1TB మోడల్ 7,150 MB/s వరకు వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు 6,450 MB/s వరకు సీక్వెన్షియల్ రైట్ వేగాన్ని అందిస్తాయి, తద్వారా వేగవంతమైన ఫైల్ బదిలీలు మరియు తక్కువ లోడింగ్ సమయాలు సాధ్యమవుతాయి.
రాండమ్ పనితీరు విషయానికొస్తే, 2TB మోడల్ 850K వరకు రీడ్(read), 1,200K వరకు రైట్ (write) IOPS వేగాన్ని అందిస్తుంది; అదే సమయంలో 1TB మోడల్ వరుసగా 700K, 1,100K IOPS వరకు రీడ్, రైట్ వేగాలను సాధిస్తుంది. ఈ సామర్థ్యాలు అప్లికేషన్లను వేగంగా ప్రారంభించడం, సున్నితమైన గేమ్ప్లే, భారీ స్థాయి పనిభారాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం వంటి అనుభవాలను వినియోగదారులకు అందిస్తాయి.
పెరిగిన స్టోరేజ్ సామర్థ్యం కారణంగా, వినియోగదారులు అధిక నాణ్యత గల కంటెంట్ను, సరికొత్త AAA గేమ్స్ను పెద్ద మొత్తంలో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. సగటున 64GB పరిమాణం కలిగిన పెద్ద స్థాయి గేమ్స్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, 2TB మోడల్లో గరిష్టంగా 30 గేమ్స్ వరకు నిల్వ చేయవచ్చు. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ఫైల్స్, అప్లికేషన్లను నిర్వహించే గేమర్లు, క్రియేటర్లకు ఇది ఒక ఆదర్శవంతమైన పరిష్కారం.
Samsung 990 SSD విద్యుత్ వినియోగ సామర్థ్యంలోనూ గణనీయమైన మెరుగుదలలను సాధించింది. దీని మునుపటి 990 PRO మోడల్తో పోలిస్తే, విద్యుత్ వినియోగ సామర్థ్యం 38% వరకు మెరుగుపడింది, తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో వినియోగదారులు అధిక పనితీరును సాధించేలా చేయడం.
శామ్సంగ్ మ్యాజిషియన్ సాఫ్ట్వేర్, శామ్సంగ్ 990తో సహా SSDలు అత్యుత్తమ పనితీరును కొనసాగించేలా నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది అవాంతరాలు లేని డేటా మైగ్రేషన్ మరియు డ్రైవ్ హెల్త్ మానిటరింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది, తద్వారా వినియోగదారులు అనుకూలీకరించిన పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్ మరియు పటిష్టమైన డేటా రక్షణ నుండి ప్రయోజనం పొందగలుగుతారు. Samsung 990 SSD, 1TB మరియు 2TB మోడళ్లలో జూలై 2026 చివరి వారం నుండి అందుబాటులోకి రానుంది; వీటి ధరలు (MSRP) వరుసగా రూ. 25,649 మరియు రూ. 50,349గా ఉంటాయి.
Ali: బద్రి లోని హే చికీతా పాట పెద్ద హిట్ అయిందో ఈ సినిమా హిట్ : అలీ
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Soori: సుహాస్, సూరి నటించిన మండాడి చిత్రాన్ని విడుదలచేస్తున్న మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్
సుహాస్, సూరి ముఖ్య పాత్రలను పోషించిన చిత్రం మండాడి. మతిమారన్ పుగళేంది తెరకెక్కిస్తుండగా ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్, విజువల్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని టీం నమ్మకంగా చెబుతోంది. బోట్ సీక్వెన్స్ అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా ఉంటాయని ఆల్రెడీ టీం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చే థ్రిల్లర్ : సుమంత్
Priyanka Chopra: వారణాసి నుండి ప్రియాంక చోప్రా కొత్త లుక్ పోస్ట్ చేసిన రాజమౌళి
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తన తాజా సినిమా 'వారణాసి' నుంచి ఏదో ఒక వార్తను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం అవి వైరల్ కావడం జరుగున్న విషయం తెలిసిందే. పబ్లిసిటీకి పెద్దగా ఖర్చు చేయకుండా ఆయన మార్కెటింగ్ అంచనాను ఏ దర్శక నిర్మాత కూడా అందుకోలేదు. తాజాగా ఆయన వారణాసి నుండి ప్రియాంక చోప్రా కొత్త లుక్ ను తన ఇన్ స్ట్రాలో విడుదల చేశారు.
Sumanth: వారాహి అమ్మవారి చుట్టూ సాగే కథతో మహేంద్రగిరి వారాహి సిద్ధం
సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న స్పిరిచువల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’. సంతోష్ జాగర్లపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘మహేంద్రగిరి వారాహి’ మహేంద్రగిరి నేపథ్యంగా, వారాహి మాత డివైన్ పవర్ చుట్టూ సాగే ఈ కథలో ఎన్నో అంతుచిక్కని సంఘటనలు, రహస్యాలు, మిస్టరీతో ప్రేక్షకులకు సరికొత్త సినీ అనుభూతిని అందించబోతుంది. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి గోస్వామి, మాళవిక నాయర్, బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిషోర్, రాజీవ్ కనకాల, అలీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.