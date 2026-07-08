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భారతదేశంలో వాట్సాప్ మూడవ వార్షిక బిజినెస్ సమ్మిట్, కీలకాంశాలు
ముంబైలో జరిగిన తన మూడవ వార్షిక బిజినెస్ సమ్మిట్లో, వాట్సాప్ ఈరోజు మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ను ప్రకటించింది. ఇది ఒక AI(కృత్రిమ మేధస్సు). దీని ద్వారా ప్రతి వ్యాపార సంస్థ, తమ వెనుక ఒక అంతులేని బృందం ఉన్నట్లుగా, ప్రతి కస్టమర్కు, ప్రతి క్షణం అందుబాటులో ఉంటుంది. మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్, వ్యాపారాలు వేగవంతమైన, మరింత వ్యక్తిగతీకరించిన కస్టమర్ అనుభవాలను పెద్ద ఎత్తున అందించేలా రూపొందించబడింది.
వ్యాపార సంస్థలు కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ను మెరుగుపరచడానికి, కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడానికి ఎక్కువగా చూస్తున్నందున, మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ మొదటి సంభాషణ నుండే మరింత సందర్భోచితమైన, వ్యక్తిగతీ కరించిన అనుభవాలను అందించగలదు. మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ కింది వాటితో సహా, కీలకమైన కస్టమర్ సంభా షణలను పూర్తిస్థాయిలో, నిరంతరం నిర్వహించడానికి రూపొందించబడింది.
వ్యాపారానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానమివ్వడం.
వ్యాపార కేటలాగ్ నుండి ఉత్పత్తులను సిఫార్సు చేయడం.
అపాయింట్మెంట్లను బుక్ చేయడం, వచ్చిన లీడ్లను క్వాలిఫై చేయడం.
సహాయం అందించడానికి బృంద సభ్యుడు ఎప్పుడు రంగంలోకి దిగాలో వ్యాపార యజమానులు నిర్ణయించుకునేలా చేయడం.
అమ్మకాలను పూర్తి చేయడంలో సహాయపడటం.
కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్స్ మాత్రమే కాకుండా, వ్యాపార యజమానులకు ఒక భాగస్వామిగా కూడా మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ పని చేస్తుంది. ఇది కస్టమర్ సంభాషణల నుండి అంతర్దృష్టులను వెలికితీస్తూ, మిస్డ్ ఇంటరాక్షన్ల సారాంశాలను అందిస్తూ, వ్యాపారాలు తమ కార్యకలాపాలపై పట్టు సాధించడానికి, వృద్ధిపై దృష్టి పెట్టడానికి సహాయ పడుతుంది.
భారతదేశంలోని మెటా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- కంట్రీ హెడ్ అయిన అరుణ్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభాషణాత్మక వ్యాపారం కోసం భారతదేశం అత్యంత చైతన్యవంతమైన మార్కెట్లలో ఒకటిగా ఆవిర్భవించింది. ప్రజలు, వ్యాపార సంస్థలు కనెక్ట్ అవ్వడానికి మెసేజింగ్ ఒక ప్రాధాన్య మార్గంగా మారింది. వ్యాపారాలు పనిచేసే విధానం పరివర్తనలో ఏఐ మరింత కేంద్రబిందువుగా మారుతున్నందున, మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ ఆ ప్రయాణంలో తదుపరి అడుగును సూచిస్తుంది – ఇది కస్టమర్ సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి, సామర్థ్యాన్ని మెరుగు పరచడానికి, వృద్ధిని సాధించడానికి ఏఐని ఉపయోగించుకోవడంలో వ్యాపార సంస్థలకు సహాయపడుతుంది అని అన్నారు.
పెద్ద సంస్థలకు మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ ప్లాట్ఫామ్ను తీసుకురావడం
తమ మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ను పెద్ద ఎత్తున నిర్మించడానికి, అనుకూలీకరించడానికి, అమలు చేయడానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కావాల్సిన పెద్ద వ్యాపార సంస్థల కోసం, మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. ఇది షాపిఫై, జెన్డెస్క్, షాపీ వంటి ఇప్పటికే ఉన్న వ్యాపార వ్యవస్థలతో అనుసంధానం అవుతూ, ఏఐ-ఆధారిత ఏజెంట్లను నిర్మించడానికి, అనుకూలీకరించడానికి సంస్థలకు వీలు కల్పి స్తుంది. వాట్సాప్ బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్తో కలిసి పనిచేస్తూ, ఇది ఎంటర్ప్రైజ్-స్థాయి స్కేలబిలిటీ, నియంత్రణలు, కొలతలను అందిస్తుంది.
మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ ప్లాట్ఫామ్ను ముందుగా స్వీకరించిన స్విగ్గీ, మధులిక ఎంటర్ప్రైజెస్, కైజెన్ అడ్వెంటూర్స్ వంటి వ్యాపారాలు, ఈ ఏఐ ఏజెంట్ను ఉపయోగించి ఇప్పటికే అద్భుతమైన అనుభవాలను, బలమైన కస్టమర్ సంబంధాలను ఎలా నిర్మిస్తున్నాయో కూడా వాట్సాప్ ప్రదర్శించింది.
స్విగ్గీ ఫుడ్ మార్కెట్ప్లేస్, ప్రొడక్ట్, రైడర్, పోస్ట్ ఆర్డర్ కన్స్యూమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ రోహన్ ఛాజెడ్ మాట్లాడుతూ, సాంకేతికత వినియోగదారుల రోజువారీ అనుభవాలను సులభతరం చేసినప్పుడే అత్యుత్తమ విలువను అందిస్తుంది. మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్తో వాట్సాప్లోనే మా డెలివరీ భాగస్వామి ఆన్ బోర్డింగ్ను తీసుకురావడం ద్వారా, ఇప్పటికే లక్షలాది మందికి సుపరిచితమైన ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మేం వేగవంత మైన, మరింత సులభమైన ప్రయాణాన్ని సృష్టిస్తున్నాం. సంక్లిష్టతను తగ్గించడానికి, వ్యాపార లావాదేవీలను పెద్ద ఎత్తున మరింత సులభతరం చేయడానికి సంభాషణాత్మక ఏఐని ఉపయోగించాలనే మా విస్తృత దృక్పథా న్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. వ్యాపార సంస్థలు తమ ఎకోసిస్టమ్తో ఎలా వ్యవహరిస్తాయనే దానికి సంభాషణాత్మక వాణిజ్యమే భవిష్యత్తు, మెటాతో ఈ మార్పులో ముందంజలో ఉన్నందుకు మేం సంతోషిస్తున్నాం అని అన్నారు.
మధులికా ఎంటర్ప్రైజెస్ వ్యవస్థాపకురాలు మధులికా విక్రమ్ మాట్లాడుతూ, బ్యూటీ వ్యాపారంలో, క్లయింట్లు తక్షణ శ్రద్ధను ఆశిస్తారు. మీరు నిమిషాల్లో స్పందించకపోతే, వారు అప్పటికే ముందుకు వెళ్లిపోతారు. బ్రైడల్ బుకింగ్లు, మేకప్ కోర్సులు, బ్యూటీ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరగడంతో, మేం వందలాది కస్టమర్ విచారణలను నిర్వహిస్తున్నాం. మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ మాకు ఒక గేమ్ ఛేంజర్, ఎందుకంటే ఇది మీ వ్యాపారం గురించి తెలుసుకుని, కస్టమర్లతో సంభాషణలను నిర్వహిస్తుంది. మేం మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ను ప్రారంభించినప్పటి నుండి కన్వర్షన్లలో 25-30% పెరుగుదలను చూశాం. ఇది నా పునరావృతమయ్యే పనిభారంలో 50-60% వరకు తగ్గించింది అని అన్నారు.
కైజెన్ అడ్వెంచర్స్ అనేది ఒక ప్రముఖ సాహస యాత్రా సంస్థ. ఇది వృత్తిపరంగా నిర్వహించబడే లద్దాఖ్ బైక్ యాత్రలు, హిమాలయన్ రోడ్ ట్రిప్లలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్పై తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంటూ, కైజెన్ అడ్వెంటూర్స్ వ్యవస్థాపకుడు అమిత్ హూడా ఇలా అన్నారు, “లద్దాఖ్ పర్యటనలు, ధరలు, ప్రయాణ ప్రణాళికలు, బైక్ అద్దెల గురించిన విచారణలకు తక్షణమే స్పందించడానికి మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ కైజెన్ అడ్వెంటూర్స్కు సహాయపడింది. ఇది స్పందన సమయాలను తగ్గిస్తుంది, రద్దీ కాలంలోని అధిక పని భారాన్ని నిర్వహిస్తుంది, 24/7 కచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది, కార్యకలాపాలపై మా బృందం దృష్టి పెట్టడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, తద్వారా అమ్మకాలను, కస్టమర్ అనుభవాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
వినియోగదారులకు వ్యాపారాలను కనుగొనడంలో సహాయం చేయడం
మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ ద్వారా నడిచే వ్యాపారాలను కనుగొనడాన్ని కూడా వాట్సాప్ ప్రజలకు సులభతరం చేస్తోంది. త్వరలో, ప్రజలు నేరుగా వాట్సాప్ సెర్చ్లోనే పేరు ద్వారా వ్యాపారం కోసం వెతకగలరు, లేదా వ్యాపార పరిచయాలను స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోగలరు. దీనివల్ల విశ్వసనీయమైన వ్యాపారాలతో కనెక్ట్ అవ్వడం మరింత సులభం అవుతుంది. మెటా బిజినెస్ ఏజెంట్ను ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటున్న వ్యాపార సంస్థలు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి వెయిట్లిస్ట్లో చేరవచ్చు.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.