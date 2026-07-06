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యూజర్నేమ్ ఫీచర్ను అప్పటివరకు ప్రవేశపెట్టబోం.. వాట్సాప్
మెటా మద్దతు ఉన్న మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వాట్సాప్, అధికారులతో జరుగుతున్న సంప్రదింపులు పూర్తయ్యే వరకు దేశంలో తమ ప్రతిపాదిత యూజర్నేమ్ ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టబోమని భారత ప్రభుత్వానికి హామీ ఇచ్చిందని తెలుస్తోంది.
ఈ ఫీచర్పై స్పష్టత కోరుతూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటీసుకు స్పందించడానికి మెటా యాజమాన్యంలోని ఈ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్కు అదనంగా మరో మూడు రోజుల గడువు కూడా ఇచ్చారు. వాట్సాప్ సమాధానం ఇవ్వడానికి అసలు గడువు శుక్రవారమే ముగిసింది.
వినియోగదారులు తమ ఫోన్ నంబర్లను పంచుకోకుండానే వాట్సాప్లో సంభాషించుకోవడానికి వీలు కల్పించే యూజర్నేమ్ ఆప్షన్ను వాట్సాప్ ప్రతిపాదించింది. ఇలాంటి చర్య ఆన్లైన్ మోసాలు, ఫిషింగ్, నకిలీ ఖాతాల ప్రమాదాలను పెంచవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గత వారం ఒక అధికారిక నోటీసు జారీ చేసింది.
ఈ ఫీచర్ భద్రత, వినియోగదారుల రక్షణకు సంబంధించిన ఆందోళనలను పరిష్కరించే చర్చలు జరిగే వరకు దానిని నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వం వాట్సాప్ను కోరింది. ఈ విషయంపై చర్చించడానికి మెటా ప్రతినిధి బృందం శుక్రవారం ఎలక్ట్రానిక్స్- ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులతో సమావేశమైంది.
ఈ ఏడాది చివర్లో ఈ ఫీచర్ను విస్తృతంగా ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో, నకిలీ ఖాతాలు, మోసాలు మరియు అవాంఛిత పరిచయాలను నివారించడానికి యూజర్నేమ్ ఫీచర్లో అనేక భద్రతా చర్యలు పొందుపరిచామని ఈ వారం ప్రారంభంలో వాట్సాప్ పునరుద్ఘాటించింది.
రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలి
ప్రపంచం మొత్తం రామాయణం చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా నటించిన రణబీర్ కపూర్ తొలి రూపాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో, ఆ రూపానికి వెనుక ఉన్న కళాత్మకత, వారసత్వం, నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ఒక విశేష కథ కూడా వెలుగులోకి వస్తోంది. ఈ మహత్తర పురాణ గాథకు అధికారిక ఆభరణాల భాగస్వామిగా ఉన్న ట్రైబ్ అమ్రపాలి, చిత్రంలోని పాత్రలకు అలంకరించిన సున్నితమైన, అద్భుతమైన ఆభరణాలను రూపొందించింది. శతాబ్దాల నాటి పురాణాలు, ప్రతీకలు, భారతీయ శిల్పకళను నేటి తరానికి అనువైన దృశ్యభాషగా మార్చింది.
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ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ ఆమధ్య ఎగ్జిబీటర్లు, నిర్మాతల గొడవల్లో నిందలు పడ్డారు. నాగవంశీపై తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత ఎగ్జిబిటర్ల ఒకాయన.. విగ్, కల్లజోడు పెట్టుకుని వుంటాడు. ఆయనకేమీ తెలుసు అనేంతగా విమర్శించారు. మరోవైపు దిల్ రాజుకూడా ఆయన్ను ఓ ఇష్యూలో విమర్శించారు. అంతకుముందు ప్రతి విషయానికి ఫైర్ అయ్యే ఆయన ఈ ఇష్యూ తర్వాత కాస్త కూల్ గా మారారు. దీనిపై తాజాగా ఓ వీడియో ఇంటర్వ్యూలో నాగవంశీ తన దైన శైలిలో మాట్లాడారు.
Satyadev :ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సమవర్తి నుంచి సత్యదేవ్ లుక్
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు హీరో సత్యదేవ్. ఆయన హీరోగా "సమవర్తి" అనే ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. సత్యదేవ్ హీరోగా నటిస్తున్న 16వ చిత్రమిది. రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Aadi: వసుదేవసుతం ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ : ఆది
రెయిన్బో సినిమాస్ బ్యానర్ మీద ధనలక్ష్మి బాదర్ల నిర్మాణంలో వైకుంఠ్ బోను తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘వసుదేవసుతం’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ మహేంద్రన్, అంబికా వాణి జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాని జూలై 10న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటి వరకు మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్ అందరినీ మెప్పించాయి. మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నేడు మరో పాటను రిలీజ్ చేశారు.