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  4. itel Ends the Type-B Era - Launches India-s Ace 3 Heera with Type C charging support at just Rs. 949
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 5 August 2026 (23:40 IST)

ఇండియాలో Ace 3 Heera: Type C ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో కేవలం ₹949కి లాంచ్

iTel
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (23:43 IST)
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ఇండియాలో టెక్నాలజీని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ముందున్న లీడింగ్ టెక్ బ్రాండ్ అయిన itel, ఇటీవలే తన కొత్త ఫీచర్ ఫోన్ Ace 3 Heera-ని లాంచ్ చేసింది. ఫీచర్ ఫోన్ యూజర్లకు మోడర్న్ సౌకర్యాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో డిజైన్ చేసిన ఈ Ace 3 Heera ఇప్పుడు వేగంగా, నమ్మకంగా, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఛార్జింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. itel ఇప్పుడు తన మొత్తం ఫీచర్ ఫోన్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో Type C ఛార్జింగ్‌ని తీసుకొచ్చింది - ఇలా చేసిన ఇండియా మొదటి ఫీచర్ ఫోన్ బ్రాండ్‌గా itel నిలిచింది.
 
ఇండియాలో లక్షలాది ఫీచర్ ఫోన్ యూజర్లు ఇప్పటికీ పాత Micro-USB కేబుల్‌లోనే ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు. itel తన ఎంట్రీ-లెవల్ ఫీచర్ ఫోన్ సెగ్మెంట్‌లో కూడా Type-C ఛార్జింగ్ తీసుకొచ్చి ప్రజల రోజువారీ జీవితాన్ని సులభతరం చేసింది - ఇప్పుడు ఒకే ఒక్క కేబుల్‌తో స్మార్ట్‌ఫోన్, ఫీచర్ ఫోన్ రెండూ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంట్లో చాలా ఛార్జర్లు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా తగ్గుతుంది. itel Ace 3 Heera అందమైన Blue, Purple, Black కలర్లలో దొరుకుతుంది - ఇప్పుడు ఇండియా అంతటా రిటైల్ స్టోర్లలో కేవలం ₹949కి అందుబాటులో ఉంది. దీనితో పాటు, ఏదైనా మాన్యుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉంటే itel ఫీచర్ ఫోన్లకు 1 సంవత్సరం కౌంటర్ రీప్లేస్‌మెంట్ ఆఫర్ కూడా ఇస్తోంది.
 
లాంచ్ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, itel ఇండియా CEO అరిజీత్ తలపాత్ర ఇలా అన్నారు, "టెక్నాలజీ పని జీవితాన్ని సులభతరం చేయడం, కష్టతరం చేయడం కాదు. నమ్మకమైన, అందుబాటు ధరలో ఉండే ప్రొడక్ట్‌ల ద్వారా ఇండియా కోసం టెక్నాలజీని అందరికీ చేరువ చేసిన బ్రాండ్ మేము. లక్షలాది మంది భారతీయులకు వేర్వేరు ఫోన్లకు వేర్వేరు ఛార్జర్లు పెట్టుకోవడం రోజువారీ తలనొప్పిగా ఉండేది. Ace 3 Heera తో మేము కేవలం మరో ఫీచర్ ఫోన్‌ని మాత్రమే లాంచ్ చేయడం లేదు - మా మొత్తం ఫీచర్ ఫోన్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో యూనివర్సల్ Type-C ఛార్జింగ్ దిశగా ఇండియాకు నాయకత్వం వహిస్తున్నాం."
 
Ace 3 Heera లో 1000mAh బ్యాటరీ ఉంది, దానితో పాటు AI Battery Optimization కూడా ఉంది, ఇది స్మార్ట్‌గా పవర్‌ని మేనేజ్ చేసి రోజంతా నమ్మకమైన పనితీరును అందిస్తుంది. దీంట్లో Super Battery Mode కూడా ఉంది, దీని వల్ల బ్యాటరీ తక్కువగా ఉన్నా యూజర్లు కనెక్ట్ అయ్యే ఉండగలరు. మంచి కనెక్టివిటీ కోసం itel Heera లో Bluetooth సపోర్ట్ కూడా ఉంది, ఇది వైర్‌లెస్ పెయిరింగ్‌ని సులభతరం చేస్తుంది. దీంట్లో Auto Call Recording ఫీచర్ కూడా ఉంది, దీని వల్ల ముఖ్యమైన సంభాషణలను సులభంగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కోసం దీంట్లో Wireless FM Radio ఉంది, దీంట్లో రికార్డింగ్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంది - అంటే ఇయర్‌ఫోన్లు లేకుండానే ఇష్టమైన ప్రోగ్రామ్‌లు వినొచ్చు, సేవ్ చేసుకోవచ్చు.
 
ఈ ఫోన్‌లో microSD కార్డ్ ద్వారా 32GB వరకు స్టోరేజ్ పెంచుకోవచ్చు, దీని వల్ల పాటలు, ఫొటోలు, ఫైల్స్ కోసం చాలా స్పేస్ దొరుకుతుంది. మెమరీ కార్డ్ నుండి నేరుగా రింగ్‌టోన్ సెట్ చేసుకోవడం, కాంటాక్ట్ ఫొటోలు/ఐకాన్లు పెట్టుకోవడం లాంటి ఫీచర్ల వల్ల దీన్ని పర్సనలైజ్ చేసుకోవడం ఇంకా సులభం అవుతుంది. ఇంకా, ఇంగ్లీష్, హిందీ రెండూ సపోర్ట్ చేసే King Talker వాయిస్ అసిస్టెంట్, 200 వరకు కాంటాక్ట్‌లు సేవ్ చేసుకునే వీలు - ఇవన్నీ కలిసి itel Ace 3 Heera ని రోజువారీ కమ్యూనికేషన్ కోసం స్మార్ట్, ప్రాక్టికల్, యూజర్-ఫ్రెండ్లీ ఫీచర్ ఫోన్‌గా మారుస్తాయి.
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ఐవీఆర్
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