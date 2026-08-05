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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (20:33 IST)

వాట్సాప్‌ కొత్త అప్డేట్స్.. గ్రూపింగ్ ఫీచర్లు, పోల్స్, ట్యాగ్ ఆల్ ఫీచర్స్

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Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (20:33 IST)
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వాట్సాప్ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉపయోగించే సోషల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం వాట్సాప్ గ్రూపింగ్ ఫీచర్లు, అలాగే పోల్స్ సృష్టించే అంశంతో సహా, కార్యాచరణ విధానాలలో కొన్ని కొత్త మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. కొత్తగా వాట్సాప్ సమయ పరిమిత పోల్ ప్రక్రియను ప్రవేశపెట్టింది. దీని అర్థం, పోల్‌ను ప్రధానంగా సృష్టించిన వ్యక్తి దానికి ఒక సమయ పరిమితిని సెట్ చేయవచ్చు. 
 
గతంలో, పోల్‌కు సమయ పరిమితి ఉండేది కాదు. దానిని మాన్యువల్‌గా తొలగించే వరకు ఓటింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉండేది. కానీ వాట్సాప్ దీనిని అప్‌డేట్ చేసింది. ఇప్పుడు అడ్మిన్ సమయ పరిమితిని సెట్ చేయవచ్చు. అడ్మిన్ పోల్‌ను ప్రైవేట్‌గా మార్చగల అదనపు ఫీచర్ కూడా ఉంది. దీని ద్వారా అతను మాత్రమే ఓట్ల సంఖ్యను, కామెంట్లను చూడవచ్చు. 
 
ఆ తర్వాత వాట్సాప్‌లో అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఫీచర్లలో ఒకటైన గ్రూప్ మెసేజింగ్ అంశానికి సంబంధించి ఒక కీలకమైన అప్‌డేట్ ఉంది. ఇప్పటి నుండి 32 కంటే ఎక్కువ మంది సభ్యులు ఉన్న గ్రూపులు ట్యాగ్ ఆల్ (@all) ఎంపికతో వస్తాయి. 
 
దీని ద్వారా సభ్యులందరికీ ఒకేసారి సందేశం గురించి తెలియజేయబడుతుంది. దీనివల్ల గ్రూప్‌లోని ప్రతి ఒక్క కాంటాక్ట్‌ను మాన్యువల్‌గా ఎంచుకుని వారికి తెలియజేయాల్సిన అవసరం తొలగిపోతుంది. ఇది పెద్ద వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సమూహాలకు కూడా ఒక గేమ్ ఛేంజర్ కాబోతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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