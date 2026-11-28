అంతరిక్షంలో డేటా సెంటర్లు.. 10 లక్షల ఉపగ్రహాల ప్రయోగం.. స్పేస్ఎక్స్కు అనుమతి
అంతరిక్షంలో డేటా సెంటర్లుగా పనిచేసేలా రూపొందించిన 10 లక్షల ఉపగ్రహాల వరకు ప్రయోగించేందుకు స్పేస్ఎక్స్కు యూఎస్ రెగ్యులేటర్లు అనుమతి ఇచ్చాయి. అయితే, ఈ ప్రాజెక్ట్ పరిశోధనలకు ఆటంకం కలిగించవచ్చని, రాత్రి ఆకాశాన్ని మార్చేయవచ్చని హెచ్చరిస్తూ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు దీనిపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు.
SpaceX plan
ప్రతిపాదిత స్టార్మైండ్ నెట్వర్క్, భూమిపై ఉపయోగం కోసం కక్ష్యలో డేటాను ప్రాసెస్ చేస్తుందని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంప్యూటింగ్ కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్కు మద్దతు ఇస్తుందని ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ తెలిపింది. అంతరిక్షంలో డేటా సెంటర్ల సమూహానికి యూఎస్ ఇచ్చిన మొట్టమొదటి అనుమతి ఇదేనని అది అభివర్ణించింది.
ఈ అనుమతి నెట్వర్క్ను మోహరించడానికి మాత్రమే అనుమతిస్తుంది. అంతేకానీ ఉపగ్రహాలను ఇప్పటికే ప్రయోగించినట్లు కాదు. ఈ ఉపగ్రహాలు ఆప్టికల్ లింక్ల ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి, రేడియో లింక్లు బ్యాకప్, అత్యవసర కమ్యూనికేషన్లను అందిస్తాయి. ఈ వ్యవస్థ తమ కక్ష్య శిథిలాల నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉందని ఎఫ్సీసీ తెలిపింది.
అమెరికా ప్రపంచాన్ని సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ యుగంలోకి నడిపిస్తోంది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నాయకత్వంలో, ఈ అద్భుతమైన సాంకేతికత అవకాశాలను సృష్టించి, పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించి, అమెరికన్ ప్రజలకు శాశ్వత ప్రయోజనాలను అందించేలా చూసేందుకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ నిశ్చయంగా ముందుకు సాగుతోందని చైర్మన్ బ్రెండన్ కార్ అన్నారు.
అంతరిక్షంలోని డేటా సెంటర్ల కోసం 10 లక్షల ఆర్బిటల్ కంప్యూట్ మోడ్యూళ్లను మోహరించడానికి చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా అనుమతి ఇవ్వడం ద్వారా ఎఫ్సీసీ ప్రయత్నానికి మరింత ఊపునిచ్చింది.