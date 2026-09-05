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  4. Bittu Tabahi, He single-handedly cleaned up the Ajnar River, which resembled a dump yard, Video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (23:57 IST)

Bittu Tabahi, డంప్ యార్డులా వున్న అజ్నార్ నదిని ఒంటి చేత్తో శుభ్రం చేసేసాడు, వీడియో

Bittu Tabahi
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (00:00 IST)
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ఇంట్లో వున్న చెత్తను తీసుకెళ్లి కొంతమంది రోడ్డు పక్కన పడేస్తుంటారు. మరికొందరు సమీపంలో ఏదైనా కాలువ లాంటిది వుంటే ఇక దాన్ని పూర్తిగా చెత్త కుప్పగా మార్చేస్తుంటారు. వ్యర్థాలను పడేస్తుంటారు. అలాగే మధ్యప్రదేశ్‌లోని బియోరాలో ఉన్న అజ్నార్ నదిని కూడా అక్కడి జనం పూర్తిగా వ్యర్థాలతో నింపేసి డంప్ యార్డులా మార్చేసారు. దీనితో ఆ నదిని శుభ్రం చేసే బాధ్యతను బిట్టు తబాహి అనే ఒక యువకుడు స్వయంగా తీసుకున్నాడు. చాలామంది పట్టించుకోకుండా వదిలేసే ఒక పని కోసం అతను తన సొంత డబ్బు, సమయం, శ్రమను వెచ్చించాడు. అంతేకాదు ఈ చెత్తను తొలగించే క్రమంలో అతను చాలాసార్లు అనారోగ్యానికి కూడా గురయ్యాడు.
 
ఇంకా, అన్నింటికన్నా శక్తివంతమైన విషయం ఏమిటంటే? అతను మార్పు గురించి కేవలం మాట్లాడలేదు. దాన్ని ఆచరణలో చేసి చూపించాడు. పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది తరచుగా హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లు, ప్రసంగాలకే పరిమితమవుతున్న ఈ కాలంలో, చూసిచూడనట్లు వ్యవహరించడానికి నిరాకరించే ఒక్క వ్యక్తితోనే నిజమైన మార్పు మొదలవుతుందని బిట్టు కథ గుర్తు చేస్తుంది.
 
కొన్నిసార్లు, గొప్ప వేదిక ఉన్నవాడు హీరో కాదు, స్వయంగా చేతల ద్వారా తెలియజేసేవాడే హీరో అని నిరూపించాడు బిట్టు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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