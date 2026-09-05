Bittu Tabahi, డంప్ యార్డులా వున్న అజ్నార్ నదిని ఒంటి చేత్తో శుభ్రం చేసేసాడు, వీడియో
ఇంట్లో వున్న చెత్తను తీసుకెళ్లి కొంతమంది రోడ్డు పక్కన పడేస్తుంటారు. మరికొందరు సమీపంలో ఏదైనా కాలువ లాంటిది వుంటే ఇక దాన్ని పూర్తిగా చెత్త కుప్పగా మార్చేస్తుంటారు. వ్యర్థాలను పడేస్తుంటారు. అలాగే మధ్యప్రదేశ్లోని బియోరాలో ఉన్న అజ్నార్ నదిని కూడా అక్కడి జనం పూర్తిగా వ్యర్థాలతో నింపేసి డంప్ యార్డులా మార్చేసారు. దీనితో ఆ నదిని శుభ్రం చేసే బాధ్యతను బిట్టు తబాహి అనే ఒక యువకుడు స్వయంగా తీసుకున్నాడు. చాలామంది పట్టించుకోకుండా వదిలేసే ఒక పని కోసం అతను తన సొంత డబ్బు, సమయం, శ్రమను వెచ్చించాడు. అంతేకాదు ఈ చెత్తను తొలగించే క్రమంలో అతను చాలాసార్లు అనారోగ్యానికి కూడా గురయ్యాడు.
ఇంకా, అన్నింటికన్నా శక్తివంతమైన విషయం ఏమిటంటే? అతను మార్పు గురించి కేవలం మాట్లాడలేదు. దాన్ని ఆచరణలో చేసి చూపించాడు. పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది తరచుగా హ్యాష్ట్యాగ్లు, ప్రసంగాలకే పరిమితమవుతున్న ఈ కాలంలో, చూసిచూడనట్లు వ్యవహరించడానికి నిరాకరించే ఒక్క వ్యక్తితోనే నిజమైన మార్పు మొదలవుతుందని బిట్టు కథ గుర్తు చేస్తుంది.
కొన్నిసార్లు, గొప్ప వేదిక ఉన్నవాడు హీరో కాదు, స్వయంగా చేతల ద్వారా తెలియజేసేవాడే హీరో అని నిరూపించాడు బిట్టు.
Influencer By Day, River Cleaner By Choice— RT_India (@RT_India_news) September 3, 2026
Known online as Bittu_Tabahi, this Madhya Pradesh creator has been documenting a very different kind of project: cleaning a garbage-choked stretch of the Ajnar River, largely on his own.
No speeches. No big campaign. Just one person… pic.twitter.com/ujDwdcpeS6
Bittu Tabahi honoured by Madhya Pradesh CM Dr. Mohan Yadav for his inspiring efforts to clean the Ajna River and raise awareness about protecting water bodies pic.twitter.com/DLhU7i1Z6y
— Manoj Agrawal ???????? (@Manoj_Indore) September 5, 2026