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Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (15:37 IST)

దేశ విద్రోహ శక్తులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని రాజీనామా చేస్తున్నా: ధర్మేంద్ర ప్రదాన్

Dharmendra Pradaan
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (15:37 IST)
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గత పదిరోజులుగా నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వ్యవహారంపై జరుగుతున్న ఆందోళనల నేపధ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్ లో పోస్ట్ పెడుతూ... గత పది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలను చూసి నేను ఎంతగానో బాధపడ్డాను. వ్యక్తిగత భేషజాలు నాకు లేవు. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కాగానే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాము.
 
బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాము. ఈ దేశానికి అసలైన శక్తి యువతే. వారి యొక్క భవిష్యత్తు కోసమే నేను రాజీనామా చేసాను. వారి ఆకాంక్షలను నేను గౌరవించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. దేశ విద్రోహ శక్తులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదనే నా పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను. దేశం ఐక్యంగా వుండాలి. యువత కేవలం చదువుల కోసమే వారివారి సమయాన్ని కేటాయించాలి. మంత్రిగా నాకు అవకాశం కల్పించిన ప్రధాని మోదీకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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