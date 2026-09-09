అటవీ శాఖ అధికారిపై గాయపడిన చిరుతపులి దాడి.. ఏం జరిగిందంటే? (video)
కర్ణాటకలో మంగళవారం నాడు, గాయపడిన ఒక చిరుతపులిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించిన అటవీ శాఖ అధికారిపై అది దాడి చేసింది. బెంగళూరు-పుణె జాతీయ రహదారిపై, దావణగెరె సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ఉదయం పూట రోడ్డు దాటుతుండగా ఒక వాహనం ఆ చిరుతపులిని ఢీకొట్టింది. గాయపడిన ఆ జంతువు సరిగ్గా కదలలేక, రహదారి పక్కనే ఉన్న కాలువలో పడిపోయింది.
Leopard
ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు అక్కడికి చేరుకుని, ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ను నియంత్రించే చర్యలు చేపట్టారు. చిరుతపులి అపస్మారక స్థితిలో ఉండటాన్ని గమనించిన వారు, దానిని రక్షణ కేంద్రానికి తరలించే ముందు మత్తుమందు ఇచ్చి నియంత్రించేందుకు ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టారు. అయితే, అధికారులు దానికి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆ చిరుత అకస్మాత్తుగా స్పృహలోకి వచ్చి అటవీ శాఖ అధికారి మరుళసిద్దప్పపైకి దూకింది. అది ఆయనను వెంబడించి గాయపరిచింది.
వెంటనే ఇతర అటవీ శాఖ అధికారులు జోక్యం చేసుకుని, ఆ చిరుతను అదుపులోకి తీసుకుని ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత చికిత్స కోసం దానిని ఒక రెస్క్యూ సెంటర్కు తరలించారు. మరోవైపు, మరుళసిద్దప్పను వైద్య చికిత్స కోసం దావణగెరెలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
????Leopard hit by vehicle attacks forest personnel during rescue operation— Karan Singh / करन सिंह (@Journo_Karan) September 8, 2026
????Davangere, Karnataka pic.twitter.com/THCifj1ktU