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  4. Karnataka: Injured Leopard Attacks Forest Official During Rescue Operation
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (10:38 IST)

అటవీ శాఖ అధికారిపై గాయపడిన చిరుతపులి దాడి.. ఏం జరిగిందంటే? (video)

Leopard
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (10:38 IST)
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Leopard
కర్ణాటకలో మంగళవారం నాడు, గాయపడిన ఒక చిరుతపులిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించిన అటవీ శాఖ అధికారిపై అది దాడి చేసింది. బెంగళూరు-పుణె జాతీయ రహదారిపై, దావణగెరె సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ఉదయం పూట రోడ్డు దాటుతుండగా ఒక వాహనం ఆ చిరుతపులిని ఢీకొట్టింది. గాయపడిన ఆ జంతువు సరిగ్గా కదలలేక, రహదారి పక్కనే ఉన్న కాలువలో పడిపోయింది. 
 
ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు అక్కడికి చేరుకుని, ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించే చర్యలు చేపట్టారు. చిరుతపులి అపస్మారక స్థితిలో ఉండటాన్ని గమనించిన వారు, దానిని రక్షణ కేంద్రానికి తరలించే ముందు మత్తుమందు ఇచ్చి నియంత్రించేందుకు ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టారు. అయితే, అధికారులు దానికి ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆ చిరుత అకస్మాత్తుగా స్పృహలోకి వచ్చి అటవీ శాఖ అధికారి మరుళసిద్దప్పపైకి దూకింది. అది ఆయనను వెంబడించి గాయపరిచింది. 
 
వెంటనే ఇతర అటవీ శాఖ అధికారులు జోక్యం చేసుకుని, ఆ చిరుతను అదుపులోకి తీసుకుని ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత చికిత్స కోసం దానిని ఒక రెస్క్యూ సెంటర్‌కు తరలించారు. మరోవైపు, మరుళసిద్దప్పను వైద్య చికిత్స కోసం దావణగెరెలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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