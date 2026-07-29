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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (10:19 IST)

ప్రియుడితో ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుంటే పిల్లాడు ఏడ్చాడు.. అంతే చంపేసింది

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (10:19 IST)
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మూడేళ్ల కుమారుడిని గొంతు నులిమి చంపినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 32 ఏళ్ల మహిళను పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు. తన ప్రియుడితో ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుండగా పదే పదే ఏడుస్తున్న బాలుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 
 
ఈ ఘటన జూన్ 28న బల్దేవ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఛౌలీ గ్రామంలో జరిగింది. మెడికల్ స్టోర్ నడుపుతున్న బాలుడి తండ్రి కృష్ణ మురారి గుప్తా తన దుకాణంలో ఉన్న సమయంలో, అతని భార్య రుచి జిందాల్ అతనికి ఫోన్ చేసి, తమ కుమారుడు నిరంతరం ఏడ్చిన తర్వాత అస్వస్థతకు గురయ్యాడని, స్పందించడం లేదని చెప్పింది. 
 
కుటుంబ సభ్యులు బాలుడిని పలువురు వైద్యుల వద్దకు, ఆ తర్వాత మధురలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ వైద్యులు అతడు అప్పటికే మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. 
 
ఆ రోజు ఉదయం బిడ్డకు పోలియో చుక్కలు వేయించిన తర్వాతే మరణం సంభవించిందని భావించిన కుటుంబ సభ్యులు, ఎటువంటి నేరం జరిగిందనే అనుమానం లేకుండానే మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారు. తన భార్య బిడ్డ మరణం గురించి ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుండగా విన్నానని కృష్ణ మురారి చెప్పడంతో, ఈ విషయం సోమవారం వెలుగులోకి వచ్చిందని పోలీసులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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