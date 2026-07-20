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  4. The Cockroach Janata Party (CJP) lacks support from the South, why is that?
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (16:56 IST)

బొద్దింక జనతా పార్టీ, CJPకి దక్షిణాది నుంచి మద్దతు కరవు, ఎందుకని?

CJP lacks support from the South
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (17:03 IST)
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ప్రస్తుతం బొద్దింక జనతా పార్టీ చలో పార్లమెంట్ నిరసన ర్యాలీ ద్వారా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల కళ్లల్లో పడేందుకు ప్రయత్నం అయితే చేసినట్లు అర్థమవుతుంది. ఈ బొద్దింక జనతా పార్టీకి ఉత్తరాది నుంచి తప్ప దక్షిణాది నుంచి ఆశించినంత మద్దతు లభించడంలేదనే వాదనలు వున్నాయి. ఈ బొద్దింక జనతా పార్టీ (Cockroach Janta Party- CJP) 2026 మే నెలలో నిరుద్యోగ యువతపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలకు నిరసనగానూ, ఒక డిజిటల్ వ్యంగ్య ఉద్యమంగా ప్రారంభమైంది.

ఆ తర్వాత నీట్ (NEET) పరీక్షల లీకేజీ వ్యవహారం, సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ నిరాహార దీక్షల నేపధ్యంలో ఢిల్లీ వేదికగా వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ సీజేపికి సోషల్ మీడియాలో దక్షిణాదిలోని బెంగళూరు వంటి నగరాల నుండి కొంతమేరకు డిజిటల్ ఫాలోయింగ్ వున్నప్పటికినీ, క్షేత్రస్థాయిలో పెద్ద రాజకీయ శక్తిగా, ప్రజా మద్దతుపరంగా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. దీనికి ముఖ్యమైన కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ఢిల్లీలోనే నిరసనలు
బొద్దింక జనతా పార్టీ కేవలం జంతర్ మంతర్ నిరసనలు... ఇత్యాదివన్నీ ఢిల్లీ కేంద్రంగానే జరుగుతున్నాయి. ఈ పార్టీ వ్యవస్థాపకులు, ముఖ్య ప్రతినిధులు అంతా ఉత్తరాదికి చెందినవారే. దాంతో క్షేత్రస్థాయి సమీకరణలన్నీ అక్కడే కేంద్రీకృతమవుతున్నాయి.
 
హిందీలో మీమ్స్... 
బొద్దింక జనతా పార్టీ చేస్తున్న ప్రచారం కానీ, ఆన్ లైన్ మీమ్స్ కానీ అన్నీ హిందీ లేదంటే ఇంగ్లీషులోనే వుంటున్నాయి. దక్షిణాది యువతి సోషల్ మీడియాలో ఎంతో చురుగ్గా వుంటున్నప్పటికీ వారివారి స్థానిక రాజకీయాలు, భాషా ప్రాధాన్యతలు మొత్తం వేరుగా వుంటాయి. కనుక బొద్దింక జనతా పార్టీ దక్షిణాది వారి మద్దతును కూడగట్టలేకపోయింది.
 
ఎస్ఎఫ్ఐ, ఏబీవీపి వుండగా బొద్దింక జనతా పార్టీ ఎందుకు?
దక్షిణాది రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళ, కర్నాటక రాష్ట్రాలలో బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీలు వున్నాయి. అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ, ఏబీవిపి, ఎన్ఎస్‌యుఐ వంటి విద్యార్థి సంఘాలు ఇప్పటికే ఇక్కడ నిరుద్యోగ యువత కోసం, పరీక్షా పేపర్ల లీకేజీలపై ఎంతో బలంగా పోరాడుతున్నాయి. కనుక ఇక్కడి యువతకు బొద్దింక జనతా పార్టీ వైపు చూడాల్సిన అవసరం వుండటం లేదు.
 
వ్యంగ్యంతో మొదలైన సీజేపిని అలాగే చూస్తున్నారు...
సీజేపి అనేది కేవలం సెటైరికల్‌గా సోషల్ మీడియాలో పుట్టుకొచ్చింది. ఇది వ్యవస్థపై యువత నిరాశను వ్యంగ్యంగా చూపేటటువంటి ఒక నిరసన వేదిక మాత్రమే. అందువల్ల దక్షిణాదివారు దాన్ని అలాగే చూస్తున్నారు. బొద్దింక జనతా పార్టీకి ఇన్‌స్టాగ్రాంలో మిలియన్లకొద్దీ ఫాలోయర్లు వున్నప్పటికీ అది కేవలం ఒక డిజిటల్ ట్రెండ్, సోషల్ మీడియా నిరసన రూపం మాత్రమే కానీ దక్షిణాదిలో వ్యవస్థాగతమైన మద్దతు వున్నటువంటి రాజకీయ శక్తి కాదు. పైగా దక్షిణాదిలోని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఉన్న సమస్యలను వదిలి బొద్దింక జనతా పార్టీ చేస్తున్న ఆందోళనల వైపు చూసే ఆసక్తి ఇక్కడివారికి లేదని చెప్పుకోవచ్చు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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