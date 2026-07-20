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బొద్దింక జనతా పార్టీ, CJPకి దక్షిణాది నుంచి మద్దతు కరవు, ఎందుకని?
ప్రస్తుతం బొద్దింక జనతా పార్టీ చలో పార్లమెంట్ నిరసన ర్యాలీ ద్వారా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల కళ్లల్లో పడేందుకు ప్రయత్నం అయితే చేసినట్లు అర్థమవుతుంది. ఈ బొద్దింక జనతా పార్టీకి ఉత్తరాది నుంచి తప్ప దక్షిణాది నుంచి ఆశించినంత మద్దతు లభించడంలేదనే వాదనలు వున్నాయి. ఈ బొద్దింక జనతా పార్టీ (Cockroach Janta Party- CJP) 2026 మే నెలలో నిరుద్యోగ యువతపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలకు నిరసనగానూ, ఒక డిజిటల్ వ్యంగ్య ఉద్యమంగా ప్రారంభమైంది.
ఆ తర్వాత నీట్ (NEET) పరీక్షల లీకేజీ వ్యవహారం, సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్షల నేపధ్యంలో ఢిల్లీ వేదికగా వార్తల్లో నిలిచింది. ఈ సీజేపికి సోషల్ మీడియాలో దక్షిణాదిలోని బెంగళూరు వంటి నగరాల నుండి కొంతమేరకు డిజిటల్ ఫాలోయింగ్ వున్నప్పటికినీ, క్షేత్రస్థాయిలో పెద్ద రాజకీయ శక్తిగా, ప్రజా మద్దతుపరంగా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. దీనికి ముఖ్యమైన కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
ఢిల్లీలోనే నిరసనలు
బొద్దింక జనతా పార్టీ కేవలం జంతర్ మంతర్ నిరసనలు... ఇత్యాదివన్నీ ఢిల్లీ కేంద్రంగానే జరుగుతున్నాయి. ఈ పార్టీ వ్యవస్థాపకులు, ముఖ్య ప్రతినిధులు అంతా ఉత్తరాదికి చెందినవారే. దాంతో క్షేత్రస్థాయి సమీకరణలన్నీ అక్కడే కేంద్రీకృతమవుతున్నాయి.
హిందీలో మీమ్స్...
బొద్దింక జనతా పార్టీ చేస్తున్న ప్రచారం కానీ, ఆన్ లైన్ మీమ్స్ కానీ అన్నీ హిందీ లేదంటే ఇంగ్లీషులోనే వుంటున్నాయి. దక్షిణాది యువతి సోషల్ మీడియాలో ఎంతో చురుగ్గా వుంటున్నప్పటికీ వారివారి స్థానిక రాజకీయాలు, భాషా ప్రాధాన్యతలు మొత్తం వేరుగా వుంటాయి. కనుక బొద్దింక జనతా పార్టీ దక్షిణాది వారి మద్దతును కూడగట్టలేకపోయింది.
ఎస్ఎఫ్ఐ, ఏబీవీపి వుండగా బొద్దింక జనతా పార్టీ ఎందుకు?
దక్షిణాది రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళ, కర్నాటక రాష్ట్రాలలో బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీలు వున్నాయి. అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ, ఏబీవిపి, ఎన్ఎస్యుఐ వంటి విద్యార్థి సంఘాలు ఇప్పటికే ఇక్కడ నిరుద్యోగ యువత కోసం, పరీక్షా పేపర్ల లీకేజీలపై ఎంతో బలంగా పోరాడుతున్నాయి. కనుక ఇక్కడి యువతకు బొద్దింక జనతా పార్టీ వైపు చూడాల్సిన అవసరం వుండటం లేదు.
వ్యంగ్యంతో మొదలైన సీజేపిని అలాగే చూస్తున్నారు...
సీజేపి అనేది కేవలం సెటైరికల్గా సోషల్ మీడియాలో పుట్టుకొచ్చింది. ఇది వ్యవస్థపై యువత నిరాశను వ్యంగ్యంగా చూపేటటువంటి ఒక నిరసన వేదిక మాత్రమే. అందువల్ల దక్షిణాదివారు దాన్ని అలాగే చూస్తున్నారు. బొద్దింక జనతా పార్టీకి ఇన్స్టాగ్రాంలో మిలియన్లకొద్దీ ఫాలోయర్లు వున్నప్పటికీ అది కేవలం ఒక డిజిటల్ ట్రెండ్, సోషల్ మీడియా నిరసన రూపం మాత్రమే కానీ దక్షిణాదిలో వ్యవస్థాగతమైన మద్దతు వున్నటువంటి రాజకీయ శక్తి కాదు. పైగా దక్షిణాదిలోని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఉన్న సమస్యలను వదిలి బొద్దింక జనతా పార్టీ చేస్తున్న ఆందోళనల వైపు చూసే ఆసక్తి ఇక్కడివారికి లేదని చెప్పుకోవచ్చు.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో M4M 2 మూవీ సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు
శాన్ఫ్రాన్సిస్కో (కాలిఫోర్నియా): అమెరికాలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)' మూవీ 60 రోజుల విజయోత్సవాన్ని జూలై 18, 2026న శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Sitara: ఎప్పటికీ చిన్నారి తార.. సితార అంటూ మహేష్ బాబు ఆప్యాయంగా ముద్దుపెట్టారు.
జూలై 20న, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు తన కుమార్తె సితార ఘట్టమనేని 14వ పుట్టినరోజును ఒక హృద్యమైన ఫోటో మరియు 'ఎప్పటికీ నా చిన్ని తార... నువ్వు ఎంత పెరిగినా సరే' అనే క్యాప్షన్తో జరుపుకున్నారు. పండుగ వాతావరణంలో నవ్వుతున్న ఆ టీనేజర్ ఫోటోకు, అభిమానులు పాత పుట్టినరోజుల కుటుంబ త్రోబ్యాక్లు, ఎడిట్లు మరియు క్లిప్లను పంచుకోవడంతో దాదాపు 29,000 లైక్లు వచ్చాయి.
Vijay Deverakonda: రౌడీ జనార్థన మూవీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది.
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RC17: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ RC17 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సిద్ధమవుతోంది !
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల కలయిక ఎట్టకేలకు రూపుదిద్దుకుంటోంది. కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ 'రంగస్థలం' అందించిన తర్వాత, ఈ ద్వయం 'RC17' కోసం మరోసారి రాబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, తుది స్క్రిప్ట్ ఖరారైంది. చిత్ర నిర్మాతలు అతి త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనుండగా, నవంబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.