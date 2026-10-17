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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (11:46 IST)

న్యూజెర్సీ నాట్స్‌కు కొత్త నాయకత్వం - చాప్టర్ లీడర్‌గా సాయి గంగుల నియామకం

NATS
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (11:46 IST)
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NATS
న్యూజెర్సీలోని తెలుగు సమాజానికి ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (నాట్స్) కొత్త నాయకత్వాన్ని ప్రకటించింది. నాట్స్ న్యూజెర్సీ చాప్టర్ లీడర్‌గా సాయి గంగులను నియమించింది. నాట్స్ ఛైర్మన్ కిశోర్ కంచర్ల పాల్గొన్న ప్రత్యేక మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో నాట్స్ అధ్యక్షుడు రాజ్ అల్లాడ ఈ నియామకాన్ని ప్రకటించారు.
 
న్యూజెర్సీకి చెందిన నాట్స్ అధ్యక్షుడు రాజ్ అల్లాడ మాట్లాడుతూ, యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, చురుకైన నాయకుడైన సాయి గంగులకు సామాజిక సేవ పట్ల ఉన్న అంకితభావం న్యూజెర్సీ వ్యాప్తంగా నాట్స్ కార్యకలాపాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. 
 
ముఖ్యంగా యువతను నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాల్లో మరింతగా భాగస్వాములను చేయడంలో సాయి గంగుల కీలక పాత్ర పోషిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నాట్స్ ఛైర్మన్ కిశోర్ కంచర్ల మాట్లాడుతూ, నాట్స్ అభివృద్ధిలో న్యూజెర్సీ తెలుగు సమాజం అందించిన విశేష సేవలను కొనియాడారు. 
 
న్యూజెర్సీ నుంచి ముగ్గురు నాట్స్ అధ్యక్షులు రావడం ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్న ప్రత్యేకతను చాటుతోందని పేర్కొన్నారు. తెలుగు సమాజానికి మరింత చేరువవుతూ, సేవా కార్యక్రమాలను విస్తృతం చేయడానికి నాట్స్ కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు.
 
ఈ సమావేశంలో పలువురు ప్రముఖ తెలుగు సంఘాల నాయకులు, నాట్స్ సభ్యులు, స్వచ్ఛంద సేవకులు, శ్రేయోభిలాషులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆప్టా (APTA), ఆత్మీయ (ATMIYA), మాటా (MATA), తానా (TANA), టీఫాస్ (TFAS), ఎన్‌ఆర్‌ఐవీఏ (NRIVA) సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. 
 
తెలుగు సంఘాల మధ్య ఐక్యత, పరస్పర సహకారం, సమాజ సేవ పట్ల ఉమ్మడి నిబద్ధతకు ఈ సమావేశం వేదికగా నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమంలో నాట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, బోర్డు సభ్యులు బిందు యలమంచిలి, టీపీ రావు, శ్యామ్ నాళం,  మురళీకృష్ణ మేడిచెర్ల, శ్రీనివాస్ భీమినేని, వంశీ కొప్పురావూరి పాల్గొన్నారు.
 
అలాగే నాట్స్ జాతీయ స్పాన్సర్లుగా వ్యవహరిస్తున్న నెక్సిల్లో హెల్త్ (Nexillo Health) సంస్థకు చెందిన శశి పర్వతం, బులియన్ ఫార్చ్యూన్ (Bullion Fortune) సంస్థకు చెందిన కల్యాణ్ లక్కింశెట్టి,  వంశీకృష్ణ కొప్పురావూరి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలకు తమ మద్దతును తెలియజేశారు.
 
ఈ సందర్భంగా పలువురు వక్తలు నాట్స్ అధ్యక్షుడు రాజ్ అల్లాడకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఆయన అంకితభావంతో అందిస్తున్న సేవలను, నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు. తెలుగు సంఘాలన్నీ ఐక్యంగా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరాన్ని రాజ్ అల్లాడ నొక్కిచెప్పారు. క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కార్యక్రమాలు, క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ శిబిరాలు, ఇతర సేవా కార్యక్రమాల్లో నాట్స్‌తో కలిసి పనిచేయాలని తెలుగు సంఘాలకు పిలుపునిచ్చారు.
 
తెలుగు సమాజంలో పరస్పర సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడం, యువ నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం, సమాజానికి ఉపయోగపడే సేవా కార్యక్రమాలను విస్తరించడం వంటి నాట్స్ లక్ష్యాలను ఈ సమావేశం మరోసారి చాటిచెప్పింది.
 
న్యూజెర్సీ వ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న తెలుగు ప్రజలు నాట్స్ కార్యక్రమాలు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు, కమ్యూనిటీ కార్యకలాపాలు, స్వచ్ఛంద సేవా అవకాశాల కోసం నాట్స్ న్యూజెర్సీ చాప్టర్ లీడర్ సాయి గంగులను సంప్రదించవచ్చు మరియు పీఆర్వో (PRO) జీకే మీడియా గణేష్ - కుమార్.
 
సంప్రదించాల్సిన ఈమెయిల్: [email protected]
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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