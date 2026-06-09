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ఒకే రూటులో జగన్, కేసీఆర్.. ఆ యాత్రలు వారికి కలిసొస్తాయా? లేదా?
రాబోయే ఎన్నికల్లో అధికారాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కేసీఆర్ దాదాపు ఒకే రకమైన వ్యూహాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 2027లో తాను చారిత్రాత్మక పాదయాత్రను ప్రారంభించనున్నట్లు వైఎస్ జగన్ ఇప్పటికే బహిరంగంగా ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ రాబోయే కొద్ది నెలల్లో సిద్ధం కానుంది. దీంతో 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు జగన్ ప్రజల మధ్యే ఉంటారన్నది మాత్రం ఖాయం.
Jagan and KCR
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇది అత్యంత కీలకమైన పరిణామం కానుంది. ఎందుకంటే గతంలో (2019కి ముందు) చేపట్టిన పాదయాత్రతో జగన్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఫలితాన్నే ఆశిస్తున్నారు. మరోవైపు, 2023 ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న కేసీఆర్ కూడా పాదయాత్ర చేపట్టనున్నారు. అయితే, 2027 ప్రారంభం నాటికి కేసీఆర్ తిరిగి ప్రజల్లోకి వస్తారని బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్ రావు ధృవీకరించారు.
2027 నుండి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేసీఆర్ మరింత చురుకుగా పాల్గొంటారని, అలాగే బస్సులో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పర్యటించే ఒక ప్రత్యేకమైన బస్సు యాత్ర కోసం ఆయన సన్నద్ధమవుతున్నారని హరీశ్ రావు పేర్కొన్నారు.
రాబోయే కాలంలో అత్యంత కీలకమైన ఎన్నికల ప్రచారాలకు సిద్ధమవుతున్నందున, 2027 నుండి ప్రజల్లోకి తిరిగి వెళ్లాలని జగన్, కేసీఆర్ ఇద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారు. మరి ఈ యాత్రలు వీరికి కలిసొస్తాయా లేదా అనేది తెలియాలంటే వేచి చూడాలి.
Sai Durga Tej: సంబరాల ఏటిగట్టు నుంచి సాయి దుర్గా తేజ్ ముంబై షెడ్యూల్ పూర్తి
సాయి దుర్గా తేజ్ SYG (సంబరాల ఏటిగట్టు) తో సిద్ధమవుతున్నాడు. హనుమాన్ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం.. రోహిత్ కె.పీ దర్శకత్వంలో, నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రానికి సంబంధించిన ముంబై షెడ్యూల్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఈ షెడ్యూల్లో ఓ ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు పాల్గొనడం చిత్రానికి మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.
NBK 111 Update: నందమూరి బాలకృష్ణ 111 చిత్రం తాజా అప్ డేట్
నందమూరి బాలకృష్ణ 66వ పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం అభిమానులు సిద్ధమవుతున్నారు. జూన్ 10న బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎన్.బి.కె 111 నుంచి సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని చిత్ర యూనిట్ అనౌన్స్ చేసింది. ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేస్తారని టాక్. 'నో మోర్ వింటేజ్... ఓన్లీ న్యూ ఏజ్' అని అంచనాలు పెంచారు గోపీచంద్ మలినేని. 'పెద్ది' తర్వాత వృద్ధి సినిమాస్ అధినేత వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న చిత్రమిది. ఈ సినిమాకు తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
Bigg Boss Telugu 10: దశావతారం ఇతివృత్తం.. ఆటనే ఒక సవాలు.. బిగ్ బాస్ త్వరలో ప్రారంభం (video)
అక్కినేని నాగార్జున బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్-10కు హోస్ట్గా తిరిగి రానున్నారు. ఈ షో నిర్వాహకులు రాబోయే సీజన్ కోసం ఒక కొత్త ప్రోమోను విడుదల చేశారు. అయితే ప్రసార తేదీని ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇంతలో, షూటింగ్ సెట్ల నుండి లీక్ అయిన కొన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల మధ్య భారీగా షేర్ అవుతున్నాయి. షో ప్రారంభానికి ముందే పోటీదారుల గురించి రకరకాల ఊహాగానాలు రావడం సహజమే.
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జాన్వీ కపూర్ ట్రాక్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు : బుచ్చిబాబు
పెద్ది చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ ట్రాక్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని అందువల్ల అవి వివాదాస్పదం కావడంతో ఆ సన్నివేశాలను తొలగించినట్టు ఆ చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు వెల్లడించారు. రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలై బాక్సీఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్లను రాబడుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ను మరింత గ్లామర్గా, శృంగారంగా చూపిచారంటూ సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో చిత్ర దర్శకుడు బుచ్చిబాబు స్పందిస్తూ, ఆ వివాదాస్పద సన్నివేశాలను తొలగించామన్నారు.