సంబంధిత వార్తలు
- నన్ను బెదిరించడానికి మీరెవరు? తెలంగాణ ఎవరి జాగీరూ కాదు.. పవన్ వార్నింగ్ (video)
- పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన సమావేశానికి పోలీసుల అనుమతి నిరాకరణ
- కాంగ్రెస్ పార్టీలో కుమ్ములాటలు, సినీ నటుడు ఉపేంద్ర కర్నాటక సీఎం అవుతారా?
- సిద్ధరామయ్య సీఎంగా సగకాలం ముగిసింది, ఇప్పుడు డీకె శివకుమార్ మిగిలిన సగకాల సీఎం
- కర్ణాటక సీఎం పదవికి సిద్ధరామయ్య రాజీనామా.. డీకే శివకుమార్కు ఆశీస్సులు
2028లో సీఎంగా కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు.. కేటీఆర్
బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీ రామారావు మంగళవారంనాడు పార్టీ కార్యాలయంలో తెలంగాణ అమరులకు నివాళులర్పించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కె. చంద్రశేఖర్ రావు డిసెంబర్ 2028 నాటికి తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా, కేటీఆర్ హైదరాబాద్లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. పుష్కర తెలంగాణ ఇప్పుడు ముష్కరులను చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత చంద్రశేఖర్ రావు.. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కేసీఆర్ చేసిన కృషిని, త్యాగాలను తెలంగాణ నాయకులు విస్మరించారని చెప్పారు. అమరుల రక్తస్థానంలో సాగునీరు ప్రవహించేలా కేసీఆర్ కృషి చేశారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఆయన యువతకు 1.65 లక్షల ఉద్యోగాలను కల్పించారు.
ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, కృష్ణా, గోదావరి జలాలను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న తన గురువుకు గురుదక్షిణగా సమర్పిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. తెలంగాణ ప్రజల సంక్షేమాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నందుకు రేవంత్ ప్రభుత్వంపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతులకు 'రైతు బంధు' పథకాన్ని అందించడంలో అధికార పార్టీ విఫలమైందని పేర్కొన్న ఆయన, 'తెలంగాణ తల్లి' నడుము పట్టీని, కిరీటాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ దోచుకుంటోందని ఆరోపించారు.
Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయం
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
Joe Sharma : జో శర్మ నటించిన ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది
నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్
తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
క్యాస్టింగ్ కౌచ్పై నటి అపూర్వ కామెంట్లు... పిలిచినప్పుడు వెళ్లకపోతే ఏం చేస్తారంటే?
టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.