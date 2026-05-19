GHMC: త్వరలో జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు.. ఒంటరి పోరుకు సై అంటోన్న బీజేపీ.. జనసేన సంగతేంటి?
ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) ఎన్నికలు త్వరలోనే జరగనున్నట్లు ఖరారైంది. రాజకీయ స్థాయిలో ఇందుకు సంబంధించిన సన్నాహాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. నగర పరిధిలో అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకునే రేసులో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందంజలో ఉండగా, గత 2020 ఎన్నికల ఫలితాలను మించి ఈసారి బలమైన ముద్ర వేయాలని బీజేపీ భావిస్తోంది.
2020 జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఆశ్చర్యకరంగా మెరుగైన పనితీరు కనబరిచిన బీజేపీ, ఆ ఊపును 2023 అసెంబ్లీ, 2025 లోక్సభ ఎన్నికలకు కూడా కొనసాగించింది. 2026 జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో నగరంలో తమ పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తమ మిత్రపక్షాలైన టీడీపీ, జనసేనతో కలిసి పోటీ చేస్తుందని అందరూ భావించారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే, ప్రధాని మోదీ ఇటీవల చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్లతో జరిపిన భేటీ, రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కూడా ఈ కూటమి పొత్తు కొనసాగే అవకాశం ఉందన్న ఊహాగానాలకు తావిచ్చింది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, ఆ అంచనాలు నిజమయ్యేలా కనిపించడం లేదు.
రాబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోటీ చేయాలని సామూహికంగా నిర్ణయించుకున్నట్లు తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇది జనసేన పార్టీకి ఒక పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా పరిణమించే అవకాశం ఉంది. గత 2020 జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో, బీజేపీతో ఉన్న పొత్తు ఒత్తిడి కారణంగానే, అనేక నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించినప్పటికీ జనసేన పోటీ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.
ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీతో పొత్తును పటిష్టం చేసుకున్న జనసేన, ఈసారి జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నుంచి తప్పక సహకారం లభిస్తుందని ఆశించి ఉంటుంది. కానీ బీజేపీ ఒంటరిగా పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకోవడంతో, జనసేన ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడంపై మరోసారి పునరాలోచించుకోవాల్సి రావచ్చు.
ఎందుకంటే, హైదరాబాద్లో తమ ఓట్లను తమ మిత్రపక్షమే చీల్చడాన్ని బీజేపీ ఏమాత్రం కోరుకోదు. కాబట్టి, ఈసారి జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు కూడా జనసేన దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో పార్టీని విస్తరించాలన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయానికి ఇది విరుద్ధమైన విషయం.
అయితే, ఒకవేవేళ జనసేన హైదరాబాద్ స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పటికీ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీల మధ్య ఇప్పటికే తీవ్రమైన పోటీ నెలకొని ఉన్న దృష్ట్యా, ఆ ఫలితాలు జనసేనకు ప్రతికూలంగా పరిణమించే ప్రమాదం ఉంది.
Yash: టాక్సిస్ సెట్ నుండి రాయ గా యష్ లుక్
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
