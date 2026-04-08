నా భార్యను కారుతో పోల్చిన జగన్.. ప్రజలు ఇంకా మరవలేదు.. మాటలకు బరువెక్కువ: పవన్
రాజకీయ విమర్శలకు దాడుల ద్వారా కాకుండా, ప్రజాస్వామ్యయుత పద్ధతిలో సమాధానం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ సంయమనం పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల ఒక మీడియా కార్యాలయంపై జరిగిన దాడిపై స్పందిస్తూ, ఇలాంటి ఘటనలు ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని పవన్ అన్నారు.
రాజకీయాల్లో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు రాజకీయాల్లో సహజమేనని, కానీ నాయకులు ఎలా స్పందిస్తారనేదే ముఖ్యం. వ్యాఖ్యలు లేదా నివేదికలపై ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, హింసకు పాల్పడటం కాకుండా కోర్టులను ఆశ్రయించడమే సరైన మార్గమని పవన్ సూచించారు. అదే సమయంలో, బహిరంగ ప్రసంగాలలో హద్దులు దాటిన సందర్భాలను గుర్తుచేస్తూ, ఆయన వైఎస్సార్సీపీ నాయకత్వంపై ఫైర్ అయ్యారు.
వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి విద్యార్థుల ముందు కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని పవన్ పేర్కొన్నారు. బహిరంగంగా మాట్లాడుతూ జగన్ తన భార్యను కారుతో పోల్చిన తీరును ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదన్నారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు భార్యపై వ్యాఖ్యలు చేసిన అసెంబ్లీ ఉదంతాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావిస్తూ, జగన్ దానిని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు కనిపించారని అన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా, జనసేన గానీ, దాని మద్దతుదారులు గానీ దాడులతో స్పందించలేదని ఆయన ఎత్తి చూపారు.
ఇది వారి వైఖరిలోని వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తుందని పవన్ గుర్తు చేశారు. రెచ్చగొట్టినప్పుడు కూడా ఆ స్థాయికి దిగజారకూడదని, గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలని పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు సూచించారు. బహిరంగంగా మాట్లాడే మాటల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు. ఒకసారి మాట్లాడిన మాటలకు బరువుంటుందని, వాటిని వెనక్కి తీసుకోలేమని తెలిపారు.
నేటి యువతరం ప్రజా ప్రముఖులను నిశితంగా గమనిస్తూ, త్వరగా అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకుంటున్నారని పవన్ అన్నారు. నాయకుల మాటలు, చేతలను నిశితంగా గమనిస్తున్నందున, వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన చెప్పారు.
మీడియా కార్యాలయంపై దాడిని ఖండిస్తూ, విభేదాలను చట్టపరంగా పరిష్కరించుకోవాలని పవన్ పునరుద్ఘాటించారు. ఎవరైనా బాధపడితే, విషయాలను తమ చేతుల్లోకి తీసుకోకుండా, సరైన మార్గాల ద్వారా న్యాయం పొందాలని ఆయన సూచించారు. రాజకీయ పోరాటాలు కొనసాగవచ్చు, కానీ అవి ప్రజాస్వామ్య పరిమితుల్లోనే ఉండాలని పవన్ సూటిగా సందేశాన్నిచ్చారు.