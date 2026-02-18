బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పుట్టినరోజు.. చంద్రబాబు, పవన్, జగన్ల శుభాకాంక్షలు
బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వివిధ వర్గాల ప్రజల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. వివిధ రాజకీయ నాయకులు కేసీఆర్కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు కేసీఆర్ జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తెలంగాణ మాజీ సీఎంకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
కేసీఆర్ తన జీవితాంతం ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఆయన ఆరోగ్యం, ఆనందంతో జీవించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఏపీ మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ నేత, కేసీఆర్ సన్నిహితుడు జగన్ కేసీఆర్ ఆరోగ్యం, శాంతి కోసం దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు రాశారు.
హరీష్ రావు, కేటీఆర్ తమ క్యాడర్తో కలిసి తెలంగాణ భవన్లో ఈ వేడుకను జరుపుకున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మంచి పనితీరు కనబరిచిన తర్వాత ఇటీవల ముగిసిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ 32శాతం ఓట్ల వాటాను సాధించగా, కాంగ్రెస్ 41శాతం ఓట్ల వాటాను సాధించడంతో కేసీఆర్ సంబరాలు చేసుకోవడానికి ఒక కారణం ఉంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఇది కేవలం 9శాతం తేడా మాత్రమే, తెలంగాణ ఓటర్ల విశ్వాసాన్ని గెలుచుకోవడానికి బీఆర్ఎస్ దశలవారీగా ప్రయత్నిస్తోంది.