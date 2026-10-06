హైదరాబాద్ మెట్రోలో ఆంటీల అరాచకం (వీడియో)
ఇటీవలికాలంలో హైదరాబాద్ నగరంలో తిరిగే మెట్రో రైళ్లలో హిజ్రాలు, పలువురు ఆంటీలు చేస్తున్న అరాచకాలు అన్నీ ఇన్నీకావు. హిజ్రాలు అయితే మెట్రో రైళ్లలో ఎక్కి హల్చల్ చేస్తుంటారు. ఒంటరిగా కనిపించే యువకులను బెదిరించి, దబాయించి డబ్బులు ముక్కుపిండి వసూలు చేస్తుంటారు. ఇపుడు ఈ కోవలో పలువురు ఆంటీలు కూడా చేరిపోయారు. ఓ మెట్రో రైలు ఎక్కిన ఇద్దరు అంటీలు... హద్దుమీరి ప్రవర్తించారు. తాము ప్రయాణిస్తున్న బోగీలో ఇతర ప్రయాణికులు ఉన్నారన్న సంగతి మరచిపోయి ఇష్టానుసారంగా, అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
మెట్రోలో ఆంటీల అరాచకం | Chaos caused by middle-aged women on the Metro | Mahaa News #metrotrain #auntys #ᴛʀᴇɴᴅɪɴɢɴᴏᴡ #viralnow #mahaanews https://t.co/A5u4cRCnlq— Mahaa News (@MahaaOfficial) October 6, 2026