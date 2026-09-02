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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (16:08 IST)

Fake Currency Racket: నకిలీ కరెన్సీ ముఠా అరెస్ట్.. ఎక్కడంటే?

currency note
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (16:08 IST)
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హైదరాబాద్ నగరంలోని శంషాబాద్ జోన్‌కు చెందిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు, నకిలీ కరెన్సీని తయారు చేసి చలామణి చేస్తున్న ముగ్గురు సభ్యుల ముఠాను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులు నకిలీ నోట్లను తయారు చేసి మార్కెట్‌లో చలామణి చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 
 
పక్కా సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు ఆ ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసి, వారి వద్ద ఉన్న మొత్తం రూ. 2.90 లక్షల విలువైన నకిలీ కరెన్సీ నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నకిలీ నోట్లతో పాటు, వాటి తయారీకి ఉపయోగించే పరికరాలు మరియు ఇతర సామగ్రిని కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
 
ఈ అరెస్టుల నేపథ్యంలో, శంషాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నకిలీ కరెన్సీ చలామణిపై పోలీసులు నిఘాను పెంచారు. నకిలీ నోట్లను ఎక్కడ ముద్రిస్తున్నారు, ఈ ముఠాలో ఎవరెవరు ఉన్నారు. వారి నెట్‌వర్క్ ఏమిటి అనే అంశాలపై పోలీసులు కీలక కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అరెస్టయిన నిందితులను విచారించడం ద్వారా ఈ కేసులో మరిన్ని కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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