పోలీస్ యూనిఫాంలో ఫోటోలు-పెళ్లి చేసుకుంటానని 60మంది యువతులను..?
విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో పోలీసు యూనిఫాంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న ఒక వ్యక్తిని ఆర్జిఐఏ శంషాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అధికారిగా అతను నటిస్తున్నాడని పోలీసులు వెల్లడించారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళంకు చెందిన ఎం. బాలకృష్ణ అనే అనుమానితుడిని అధికారులు గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. అధికారిక గుర్తింపు కార్డు చూపించమని అడగ్గా అతను చూపించలేకపోయాడు.
అధికారులు ప్రధాన కార్యాలయంలో విచారించగా, అతను ఒక నకిలీ వ్యక్తి అని తేలింది. తదుపరి విచారణ కోసం వారు అతడిని ఆర్జిఐఏ పోలీసులకు అప్పగించారు. విచారణలో, బాలకృష్ణ తాను పోలీసు యూనిఫాంలో ఉన్న ఫోటోలను పోస్ట్ చేసి, మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ల ద్వారా పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి 60 మందికి పైగా యువతులను మోసం చేసినట్లు వెల్లడించాడు. ఈ కేసు విచారణలో ఉంది.