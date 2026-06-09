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లవ్ లెటర్ రాశాడు.. క్షమాపణ చెప్పమని ఒత్తిడి చేశారు.. బీటెక్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య
కాచిగూడలో కనిపించకుండా పోయిన బీటెక్ విద్యార్థి శవమై కనిపించాడు. మే 27 నుండి కాచిగూడలో కనిపించకుండా పోయిన బి.టెక్ మూడవ సంవత్సరం విద్యార్థి అంకం రాహుల్, ప్రకాశం జిల్లాలోని సింగరాయకొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక బావి వద్ద శవమై కనిపించాడు.
తాను ప్రేమ లేఖ రాసిన ఒక అమ్మాయికి క్షమాపణ చెప్పేలా ఒత్తిడి చేయడంతో రాహుల్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. మే 27న కాచిగూడ టూరిస్ట్ హోటల్ చౌరస్తా వద్ద బయటకు వెళ్తున్నానని తనను ద్విచక్ర వాహనంపై అక్కడికి చేర్చిన స్నేహితుడికి చెప్పిన తర్వాత, 21 ఏళ్ల రాహుల్ ఆచూకీ తెలియకుండా పోయిందని కాచిగూడ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అతని తండ్రి అంకం రాజేశ్వర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
రాహుల్ హైదరాబాద్లోని ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల హాస్టల్లో ఉంటున్నాడు. సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా, కాచిగూడ నుండి బయలుదేరిన తర్వాత రాహుల్ శబరి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మే 30న సింగరాయకొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక బావి వద్ద పోలీసులు ఒక మృతదేహాన్ని కనుగొని కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత, అది రాహుల్ మృతదేహమేనని పోలీసులు గుర్తించారు.
రాహుల్ తన కళాశాలలోని ఒక అమ్మాయికి తాను ఆమెను ప్రేమిస్తున్నట్లు వాట్సాప్ సందేశం పంపడమే కాకుండా, ఒక లేఖ కూడా రాసినట్లు సమాచారం. ఈ విషయం తెలిసిన ఆ అమ్మాయి స్నేహితులు కొందరు, ఆ సందేశం పంపినందుకు క్షమాపణ చెప్పాలని రాహుల్పై ఒత్తిడి తెచ్చారు.
లేకపోతే, అతని ప్రవర్తన గురించి కళాశాల యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేస్తామని వారు అతన్ని హెచ్చరించారు. తమ కుమారుడి మరణం ఆత్మహత్య కాదని, అది హత్య అని రాహుల్ తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేసి తమకు న్యాయం చేయాలని వారు పోలీసులను కోరారు.
తండ్రి-కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంగా ఐ యామ్ హ్యాండ్సమ్ ట్రైలర్
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Puri Jagannadh: దృష్టి లోపం ఉన్న బిచ్చగాడి పాత్రలో స్లమ్ డాగ్ విజయ్ సేతుపతి
డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' 33 టెంపుల్ రోడ్'. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది; అన్ని భాషల వెర్షన్లకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. తాజాగా చిత్ర బృందం టీజర్ను లాంచ్ చేశారు
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
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Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
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