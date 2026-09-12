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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (12:28 IST)

Heavy Rain Alert: తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజులు భారీ వర్షాలకు అవకాశం

Heavy Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (12:28 IST)
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Heavy Rains
తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి వంటి పలు జిల్లాల్లో రాబోయే రెండు గంటల్లో విస్తృతంగా మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా కడ్తాల్, అమంగల్ పరిసరాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు పడవచ్చు. 
 
నల్గొండ జిల్లాలోని ఘట్టుప్పల్, మునుగోడు, చందుర్, నల్గొండ పట్టణం, కంగాల్, నాంపల్లి, సమీప ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం ఉంది. సూర్యాపేటలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రాబోయే రెండు గంటల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిద్దిపేట, జనగాం, హన్మకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్‌లో, రాబోయే ఒక గంటలో నగరంలోని ఉత్తర ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
అమీన్‌పూర్, దుండిగల్, బాచుపల్లి, నిజాంపేట్, మల్లంపేట, బొల్లారం, కుత్బుల్లాపూర్, గాజులరామారం, జీడిమెట్ల, కూకట్‌పల్లి, సుచిత్ర, కొంపల్లి, బాలానగర్, అల్వాల్, మల్కాజిగిరి, యాప్రాల్, మేడ్చల్, మియాపూర్, బోవెన్‌పల్లి సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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