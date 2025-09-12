హైదరాబాద్, మెదక్లలో గురువారం భారీ వర్షం కురిసింది, ఈ వర్షపాతం ఐదు రోజుల పాటు కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మెదక్ జిల్లా అత్యంత దెబ్బతిన్న జిల్లాలలో ఒకటి, ప్రధాన కార్యాలయంలో నాలుగు గంటల్లోపు 17.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
హైదరాబాద్కు వెళ్లే రహదారిపై ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిమితుల్లో మధ్యాహ్నం నుండి వర్షం ప్రారంభమైంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఐఎండీ బులెటిన్ ప్రకారం నగరానికి తేలికపాటి నుండి మితమైన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని, రాబోయే 24 గంటల్లో గంటకు 40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అంచనా వేసింది.
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని హయత్నగర్లో మధ్యాహ్నం వరకు 42 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. టిజి డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ డేటా ప్రకారం మూసాపేట, చందానగర్, శేరిలింగంపల్లి సర్కిళ్లలో 10, 16 మి.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదైంది. నిమిషాల్లోనే, ఎల్బి నగర్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్, అబ్దుల్లాపూర్మెట్లోని కీలక ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ఇక్కడ దాదాపు 90 నిమిషాలు పాటు కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. మిగతా చోట్ల, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట, మియాపూర్, కొండాపూర్ కూడా జలమయం అయ్యాయి, వాహనదారులు మోకాలి లోతు నీటిలో చిక్కుకున్నారు.
హైదరాబాద్- తెలంగాణ అంతటా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. వరదల ముప్పు దృష్ట్యా, శిథిలావస్థలో ఉన్న ఇళ్లలో నివసిస్తున్న ప్రజలను ఖాళీ చేయించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
భారీ వర్షాల సమయంలో ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకోవడానికి హైడ్రా, జిహెచ్ఎంసి, ఎస్డిఆర్ఎఫ్, అగ్నిమాపక, ట్రాఫిక్- పోలీసు విభాగాలు సమన్వయంతో సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన ఆదేశించారు.
మెదక్ జిల్లా అత్యధికంగా దెబ్బతిన్న జిల్లాలలో ఒకటి, ప్రధాన కార్యాలయంలో నాలుగు గంటల్లో 13 సెం.మీ.లు నమోదయ్యాయి. రాజిపల్లిలో 9.2 సెం.మీ., పాతూర్లో 8 సెం.మీ.ల వర్షం కురిసింది.
మెదక్ పట్టణంలోని వీధులు చెరువులను పోలి ఉన్నాయి, వర్షపు నీరు లోతట్టు కాలనీలను ముంచెత్తింది. గాంధీనగర్ కాలనీ మునిగిపోయింది. ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయిన తర్వాత వరద నీటిని తీసివేయడానికి అధికారులు మెదక్-హైదరాబాద్ హైవేపై ఉన్న డివైడర్ను బద్దలు కొట్టడానికి జెసిబిలను మోహరించారు.
ప్రాజెక్టులు, కాజ్వేలు, కల్వర్టుల వద్ద వరద ప్రవాహాన్ని నిశితంగా పరిశీలించాలని.. అన్ని దుర్బల జల వనరుల వద్ద ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని నీటిపారుదల శాఖను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. నగరంలోని జంట జలాశయాలలో భారీ ఇన్ఫ్లోలు 1,790 అడుగుల పూర్తి ట్యాంక్ స్థాయికి వ్యతిరేకంగా 1,789.3 అడుగుల వద్ద ఉన్నాయి. నాలుగు గేట్లను రెండు అడుగుల మేర తెరవగా, 1,200 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోలు, 20 క్యూసెక్కుల అవుట్ఫ్లోలు వచ్చాయి.
హిమాయత్సాగర్ పూర్తి ట్యాంక్ స్థాయి 1,763.5 అడుగులకు వ్యతిరేకంగా 1,762.9 అడుగుల మేర ఉంది. ఒక గేటును నాలుగు అడుగుల మేర ఎత్తి 3,400 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోలకు వ్యతిరేకంగా 1,304 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు. బంగాళాఖాతంపై అల్పపీడన ద్రోణి కారణంగా ఐఎండీ-హెచ్ ఈ స్పెల్ ఏర్పడిందని, సెప్టెంబర్ 14 వరకు కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయని హెచ్చరించింది. నిర్మల్, నిజామాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ సహా ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి.