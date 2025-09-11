నిజామాబాద్లో ఐఎస్ఐఎస్తో ఉగ్రవాద సంబంధాలున్న వ్యక్తి అరెస్ట్
నిజామాబాద్లోని బోధన్లోని అనీస్నగర్కు చెందిన ఒక వ్యక్తికి ఉగ్రవాద సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలింది. అతని పేరు ఇంకా వెల్లడించలేదు. అతను ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. అతనికి ఐఎస్ఐఎస్తో సంబంధాలు ఉండవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
నిందితుడి నుండి అధికారులు ఒక పిస్టల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మరిన్ని వివరాలను వెల్లడి కావాల్సి వుంది. మే 19న, హైదరాబాద్లో నగరం అంతటా పేలుళ్లకు ప్రణాళిక వేసినందుకు మరో ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. వారు ఏదైనా దాడులు చేయడానికి ముందే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హైదరాబాద్లో గతంలో జరిగిన బాంబు పేలుళ్లు భయాన్ని కలిగించాయి. ఇలాంటి అరెస్టులు ప్రజల ఆందోళనను పెంచుతాయి. అయితే ఎన్ఐఏ, రాష్ట్ర పోలీసుల అప్రమత్తతను కూడా హైలైట్ చేస్తాయి. సామాజిక వ్యతిరేక శక్తులు ప్రమాదాలను కలిగిస్తున్నందున పౌరులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.