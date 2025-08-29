శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025 (10:55 IST)

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. నీట మునిగిన ఆరు జిల్లాలు, ఆరుగురు మృతి

గత 48 గంటల్లో ఐదు దశాబ్దాలలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కురిసిన వర్షాల కారణంగా కామారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేట, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, రాజన్న-సిరిసిల్ల అనే ఆరు జిల్లాలు ఆకస్మిక వరదలకు గురయ్యాయి. మంజీర, కదం, స్వర్ణతో సహా గోదావరి ఉపనదులు వాటి ఒడ్డున పొంగి ప్రవహించి, విస్తారమైన వ్యవసాయ భూములు, కాలనీలు, ప్రధాన రహదారులను ముంచెత్తాయి. పెద్ద ఎత్తున విధ్వంసం సృష్టించాయి. 
 
మంగళవారం రాత్రి నుండి, ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షం రోడ్డు కనెక్టివిటీని నిలిపివేసింది. నివాస కాలనీలను ముంచెత్తింది. సైన్యం, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు 1,400 మందికి పైగా ప్రజలను రక్షించారు. మెదక్, రాజన్న-సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో చిక్కుకున్న గ్రామస్తులను, రైతులను రక్షించడానికి హెలికాప్టర్లను సేవలోకి తీసుకువచ్చారు. 
 
రాజన్న-సిరిసిల్లలోని నర్మల వద్ద, ఒక చిన్న ద్వీపంలో చిక్కుకున్న ఐదుగురిని విమానంలో తరలించారు. వరదల వల్ల అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో, దోమకొండ వద్ద నీలకట్ట వాగులో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు కొట్టుకుపోయారు. మరొకరు గోడ కూలి మరణించారు. 
 
రాజాపేట గ్రామంలో, వరదలు ముంచెత్తిన వంతెన దాటుతుండగా ఇద్దరు వ్యక్తులు వరదలో కొట్టుకుపోయారు. మొత్తంగా, జగిత్యాల, మెదక్, రాజన్న-సిరిసిల్ల, సూర్యాపేట, కరీంనగర్ సహా వివిధ జిల్లాల్లో ఆరుగురు కనిపించకుండా పోయారని ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది. కేవలం తొమ్మిది గంటల్లో 14 చోట్ల 100 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైందని అధికారులు తెలిపారు. 
 
కామారెడ్డిలోని రామారెడ్డి మండలం 171.3 మి.మీ.తో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, నిజామాబాద్‌లోని బోధన్, తుంపల్లి తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. రాజంపేట మండలంలోని అర్గొండ స్టేషన్, కామారెడ్డిలో 44 సెం.మీ.ల వర్షపాతం నమోదైంది. మౌలిక సదుపాయాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. 
 
కామారెడ్డిలో నివాస కాలనీలు మునిగిపోయాయి, అధికారులు ఆహారం, నిత్యావసరాలను పంపిణీ చేయాల్సి వచ్చింది. భిక్నూర్ మండలంలోని రామేశ్వర్‌పల్లి వద్ద రైల్వే ట్రాక్ కూలిపోవడంతో రైలు సేవలు నిలిచిపోయాయి. 
 
మెదక్ జిల్లాలో, హవేలి ఘన్‌పూర్, పాపన్నపేట, శంకరంపేట (ఎ) వంటి అనేక మండలాలకు వరదలు ముంచెత్తాయి. జాతీయ రహదారి 44లోని ఒక భాగం కనీసం మూడు చోట్ల కూలిపోవడంతో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు జరిగింది. భారీ వాహనాలను మేడ్చల్, సిద్దిపేట, కరీంనగర్, జగిత్యాల మీదుగా దారి మళ్లిస్తున్నారు. 
 
తూప్రాన్ నుండి సిద్దిపేటకు తేలికపాటి వాహనాలను మళ్లిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 47 రోడ్లు, 23 కల్వర్టులు, 15 వంతెనలపై వరద నీరు ప్రవహించింది. కనీసం 16 నీటిపారుదల ట్యాంకులు తెగిపోయాయి. దిగువ గ్రామాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. 
 
నిజామాబాద్ జిల్లాలో, హన్మాజీపేట ట్యాంక్ తెగిపోవడంతో ధర్పల్లి మండలంలోని మూడు ఆవాసాలు మునిగిపోయాయి. 200 కుటుంబాలను ఖాళీ చేయించారు. నిర్మల్‌లో, నీరు నివాసాలను ముంచెత్తడంతో 250 కుటుంబాలను ఆశ్రయాలకు తరలించారు. 
 
మహారాష్ట్రకు వెళ్లే మార్గం మూసివేయబడింది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, అధికారులు హై అలర్ట్‌లో ఉన్నారు. ఇప్పటికే దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలలో మరింత వరదలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Nag: నాగార్జున 100వ చిత్రం, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నాగ చైతన్య టీమ్

Nag: నాగార్జున 100వ చిత్రం, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నాగ చైతన్య టీమ్అక్కినేని నాగార్జున పుట్టినరోజైన నేడు ఆగస్టు 29న జూబ్లీహిల్స్ లోని స్వగ్రుహంలో పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. నాగచైతన్య నటిస్తున్న NC24 చిత్ర టీమ్ గర్వంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు నాగ్. అదేవిధంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ స్టాఫ్ మర్యాదపూర్వకంగా పుష్పగుచ్చాలతో నాగార్జునకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైన మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ మయూఖం

పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైన మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ మయూఖంకుశలవ్, తన్మయి హీరో హీరోయిన్లుగా దర్శకుడు వెంకట్ బులెమోని రూపొందిస్తున్న మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ మయూఖం. శ్రీలత వెంకట్ నిర్మిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో ఈ రోజు పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి టీ సిరీస్ మ్యూజిక్ నుంచి ప్రియాంక మన్యాల్ క్లాప్ నివ్వగా, సంగీత దర్శకుడు ఆర్పీ పట్నాయక్ కెమెరా స్విచ్ఛాన్ చేశారు. దర్శకుల సంఘం ప్రెసిడెంట్ వీర శంకర్ ఫస్ట్ షాట్ డైరెక్షన్ చేశారు. నిర్మాత తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ మూవీ టీమ్ కు బెస్ట్ విషెస్ అందించారు.

గ్రాండ్ పేరెంట్స్‌‌కి ఉచితంగా ప్రదర్శించనున్న త్రిబాణధారి బార్బరిక్ టీం

గ్రాండ్ పేరెంట్స్‌‌కి ఉచితంగా ప్రదర్శించనున్న త్రిబాణధారి బార్బరిక్ టీంకొత్త కాన్సెప్ట్, కంటెంటె బేస్డ్ చిత్రాలు వస్తే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూనే ఉంటారు. చిన్న సినిమానా? పెద్ద సినిమా? స్టార్ హీరోలు ఉన్నారా?అన్నది కాకుండా కంటెంట్ ఉందా? అని చూస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు ఈ రోజు ‘త్రిబాణధారి బార్బరిక్’ చిత్రం వచ్చింది. గత కొన్ని రోజులుగా పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో జనాల్లోకి వెళ్లిన ఈ మూవీ ఈ రోజు థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇక ఈ సినిమాకు మొదటి ఆట నుంచే మంచి పాజిటివ్ మౌత్ టాక్‌ వచ్చేసింది.

రోషన్ కనకాల.. మోగ్లీ గ్లింప్స్ లాంచ్ చేసిన రామ్ చరణ్.. నాని వాయిస్ ఓవర్

రోషన్ కనకాల.. మోగ్లీ గ్లింప్స్ లాంచ్ చేసిన రామ్ చరణ్.. నాని వాయిస్ ఓవర్బబుల్గమ్ తో సక్సెస్ ఫుల్ గా డెబ్యు చేసిన యంగ్ హీరో రోషన్ కనకాల, తన అప్ కమింగ్ మూవీ మోగ్లీ 2025 లో పూర్తిగా భిన్నమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. తన తొలి చిత్రం కలర్ ఫోటోతో జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న దర్శకుడు సందీప్ రాజ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై విజనరీ టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన మోగ్లీ 2025, పోస్టర్లు, పుట్టినరోజు స్పెషల్ గ్లింప్స్ తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

బాహుబలి తర్వాత కుటుంబంతో చూసేలా లిటిల్ హార్ట్స్ - ఆదిత్య హాసన్, సాయి కృష్ణ

బాహుబలి తర్వాత కుటుంబంతో చూసేలా లిటిల్ హార్ట్స్ - ఆదిత్య హాసన్, సాయి కృష్ణమౌళి తనుజ్, శివానీ నాగరం లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న మూవీ "లిటిల్ హార్ట్స్". ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ రూపొందించారు. "90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్" ఫేమ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్ "లిటిల్ హార్ట్స్" మూవీకి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమాను నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 5న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు ఆదిత్య హాసన్, సాయి కృష్ణ తెలిపిన విశేషాలు.

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర (గ్లూకోజ్) స్థాయిలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ గ్లూకోజ్ రక్తనాళాల గోడలకు అతుక్కుని, వాటిని గట్టిపరుస్తుంది. దీంతో రక్తనాళాలు పాడైపోతాయి. కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అధిక రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలలోని గ్లోమెరులై (రక్తనాళాల గుంపు) మొదట్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ పని చేస్తాయి. దీనిని హైపర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ అధిక పనితీరు కారణంగా, కిడ్నీలు క్రమంగా అలసిపోయి, వాటి పనితీరును కోల్పోతాయి.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.
