తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. నీట మునిగిన ఆరు జిల్లాలు, ఆరుగురు మృతి

గత 48 గంటల్లో ఐదు దశాబ్దాలలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కురిసిన వర్షాల కారణంగా కామారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేట, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, రాజన్న-సిరిసిల్ల అనే ఆరు జిల్లాలు ఆకస్మిక వరదలకు గురయ్యాయి. మంజీర, కదం, స్వర్ణతో సహా గోదావరి ఉపనదులు వాటి ఒడ్డున పొంగి ప్రవహించి, విస్తారమైన వ్యవసాయ భూములు, కాలనీలు, ప్రధాన రహదారులను ముంచెత్తాయి. పెద్ద ఎత్తున విధ్వంసం సృష్టించాయి.
మంగళవారం రాత్రి నుండి, ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షం రోడ్డు కనెక్టివిటీని నిలిపివేసింది. నివాస కాలనీలను ముంచెత్తింది. సైన్యం, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు 1,400 మందికి పైగా ప్రజలను రక్షించారు. మెదక్, రాజన్న-సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో చిక్కుకున్న గ్రామస్తులను, రైతులను రక్షించడానికి హెలికాప్టర్లను సేవలోకి తీసుకువచ్చారు.
రాజన్న-సిరిసిల్లలోని నర్మల వద్ద, ఒక చిన్న ద్వీపంలో చిక్కుకున్న ఐదుగురిని విమానంలో తరలించారు. వరదల వల్ల అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో, దోమకొండ వద్ద నీలకట్ట వాగులో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు కొట్టుకుపోయారు. మరొకరు గోడ కూలి మరణించారు.
రాజాపేట గ్రామంలో, వరదలు ముంచెత్తిన వంతెన దాటుతుండగా ఇద్దరు వ్యక్తులు వరదలో కొట్టుకుపోయారు. మొత్తంగా, జగిత్యాల, మెదక్, రాజన్న-సిరిసిల్ల, సూర్యాపేట, కరీంనగర్ సహా వివిధ జిల్లాల్లో ఆరుగురు కనిపించకుండా పోయారని ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది. కేవలం తొమ్మిది గంటల్లో 14 చోట్ల 100 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైందని అధికారులు తెలిపారు.
కామారెడ్డిలోని రామారెడ్డి మండలం 171.3 మి.మీ.తో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, నిజామాబాద్లోని బోధన్, తుంపల్లి తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. రాజంపేట మండలంలోని అర్గొండ స్టేషన్, కామారెడ్డిలో 44 సెం.మీ.ల వర్షపాతం నమోదైంది. మౌలిక సదుపాయాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.
కామారెడ్డిలో నివాస కాలనీలు మునిగిపోయాయి, అధికారులు ఆహారం, నిత్యావసరాలను పంపిణీ చేయాల్సి వచ్చింది. భిక్నూర్ మండలంలోని రామేశ్వర్పల్లి వద్ద రైల్వే ట్రాక్ కూలిపోవడంతో రైలు సేవలు నిలిచిపోయాయి.
మెదక్ జిల్లాలో, హవేలి ఘన్పూర్, పాపన్నపేట, శంకరంపేట (ఎ) వంటి అనేక మండలాలకు వరదలు ముంచెత్తాయి. జాతీయ రహదారి 44లోని ఒక భాగం కనీసం మూడు చోట్ల కూలిపోవడంతో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు జరిగింది. భారీ వాహనాలను మేడ్చల్, సిద్దిపేట, కరీంనగర్, జగిత్యాల మీదుగా దారి మళ్లిస్తున్నారు.
తూప్రాన్ నుండి సిద్దిపేటకు తేలికపాటి వాహనాలను మళ్లిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 47 రోడ్లు, 23 కల్వర్టులు, 15 వంతెనలపై వరద నీరు ప్రవహించింది. కనీసం 16 నీటిపారుదల ట్యాంకులు తెగిపోయాయి. దిగువ గ్రామాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి.
నిజామాబాద్ జిల్లాలో, హన్మాజీపేట ట్యాంక్ తెగిపోవడంతో ధర్పల్లి మండలంలోని మూడు ఆవాసాలు మునిగిపోయాయి. 200 కుటుంబాలను ఖాళీ చేయించారు. నిర్మల్లో, నీరు నివాసాలను ముంచెత్తడంతో 250 కుటుంబాలను ఆశ్రయాలకు తరలించారు.
మహారాష్ట్రకు వెళ్లే మార్గం మూసివేయబడింది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, అధికారులు హై అలర్ట్లో ఉన్నారు. ఇప్పటికే దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలలో మరింత వరదలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.