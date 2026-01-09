Cold wave: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు.. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన ప్రాంతాలివే

జనవరి 9న తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలుల ప్రభావం కొనసాగుతోంది. హైదరాబాద్, రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. ఈ చలిగాలుల పరిస్థితి మరో 36 గంటల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత క్రమంగా ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ పరిశీలకులు తెలిపారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) పరిధిలో, అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత శేరిలింగంపల్లిలోని హెచ్సియు వద్ద నమోదైంది, ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత 8.4 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోయింది. మౌలాలిలో 8.8°C, ఆ తర్వాత రాజేంద్రనగర్లో 8.9 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన ఇతర ప్రాంతాలలో కుత్బుల్లాపూర్ (10.7డిగ్రీల సెల్సియస్), అల్వాల్ (11డిగ్రీల సెల్సియస్), శివరాంపల్లి, వెస్ట్ మారేడ్పల్లి (ప్రతిచోటా 11.2డిగ్రీల సెల్సియస్), మాచా బొల్లారం (11.3డిగ్రీల సెల్సియస్), జీడిమెట్ల (12 డిగ్రీల సెల్సియస్) ఉన్నాయి. గచ్చిబౌలిలో 12.1 డిగ్రీల సెల్సియస్, కిషన్బాగ్లో 12.2 డిగ్రీల సెల్సియస్, మెహదీపట్నంలో 12.4 డిగ్రీల సెల్సియస్, బేగంపేటలో 12.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవ్వగా, నేరెడ్మెట్, తిరుమలగిరి, హయత్నగర్, నాగోల్ ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 12.6 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద ఉన్నాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 6.6 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. కెబి ఆసిఫాబాద్లోని తిర్యాణిలో 7.1 డిగ్రీల సెల్సియస్, రంగారెడ్డిలోని మొయినాబాద్లో 7.2 డిగ్రీల సెల్సియస్, కామారెడ్డిలోని జుక్కల్లో 8.1 డిగ్రీల సెల్సియస్, వికారాబాద్లోని మర్పల్లెలో 8.2 డిగ్రీల సెల్సియస్, ఆదిలాబాద్లోని భీంపూర్లో 8.3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఇతర శీతల పాకెట్లలో సిరిసిల్లలోని గంభీరావుపేట (9.1 డిగ్రీల సెల్సియస్), సిద్దిపేటలోని మర్కూక్ (9.2 డిగ్రీల సెల్సియస్), మెదక్లోని యెల్దుర్తి (9.4 డిగ్రీల సెల్సియస్), ములుగులోని తాడ్వాయి (9.6 డిగ్రీల సెల్సియస్), నిజామాబాద్లోని సాలూర (9.7 డిగ్రీల సెల్సియస్) ఉన్నాయి.