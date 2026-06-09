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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (11:43 IST)

13 ఏళ్ల కుమారుడిని చంపిన తండ్రి.. ఆపై ఆత్మహత్య

crime scene
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (11:41 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (11:43 IST)
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నల్గొండలోని కనకదుర్గ నగర్‌లో అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్న పబ్బతిరెడ్డి లింగారెడ్డి (45), సోమవారం సాయంత్రం తన 13 ఏళ్ల కుమారుడు ప్రణీత్ రెడ్డిని చంపి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వీరు నల్గొండ మండలం మిర్లోనిగూడెంకు చెందినవారు. 
 
లింగారెడ్డి విద్యుత్ శాఖలో లైన్‌మెన్‌గా పనిచేస్తుండగా, ప్రణీత్ నల్గొండలోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఎనిమిదవ తరగతి చదువుతున్నాడు. లింగారెడ్డి తన కుమారుడి తలపై సుత్తితో కొట్టి, ఆ తర్వాత పురుగుల మందు తాగి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో, ఒక కార్పొరేట్ కళాశాలలో చదువుతున్న తమ పెద్ద కుమారుడిని కలిసేందుకు అతని భార్య హైదరాబాద్ వెళ్లగా, అతని తండ్రి ఉదయాన్నే పొలానికి వెళ్లారు. 
 
కొన్ని నెలల క్రితం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో లింగారెడ్డి, ప్రణీత్ గాయపడ్డారని, అప్పటి నుంచి వారు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని స్థానికులు పోలీసులకు తెలిపారు. దీనికి గల ఖచ్చితమైన కారణం తెలియరాలేదు. నల్గొండ టౌన్-1 పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించారు.
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సెల్వి

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