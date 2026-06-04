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నైరుతి రుతుపవనాల రాక... రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో రుతుపవనాలు ముమ్మరమయ్యాయి. నైరుతి రుతుపవనాల రాక దిశగా వాతావరణ పరిస్థితులు బలమైన మార్పును సూచిస్తుండటంతో, అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షపాతం నమోదైంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది.
ఇందులో మొయినాబాద్ మండలంలోని కేతిరెడ్డిపల్లిలో 45.8 మి.మీ వర్షం కురవగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో షాబాద్ (41.3 మి.మీ), ఫరూక్నగర్ మండలంలోని మొగిలిగిద్ద (38.5 మి.మీ) నిలిచాయి. యాదాద్రి భువనగిరి, నల్గొండ, హనుమకొండ, సంగారెడ్డి, ఖమ్మం, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు పడ్డాయి.
యాదాద్రి భువనగిరిలోని బొమ్మలరామారంలో 34.5, నల్గొండలోని చిట్యాల మండలం ఉరుమడ్ల రోడ్డులో 28.5, వలిగొండ మండలం వర్కట్ పల్లెలో 26.3 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. హైదరాబాద్, పరిసర ప్రాంతాల్లోని కొండాపూర్లో 16, సంగారెడ్డిలోని రామచంద్రపురంలో 14.3, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరిలో మూడుచింతలపల్లిలో 13.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
గత 24 గంటల సంచిత వర్షపాత నివేదిక ప్రకారం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అత్యధిక సగటు వర్షపాతాన్ని (11.3 మి.మీ) నమోదు చేయగా, ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఖమ్మం జిల్లా (7.3 మి.మీ) నిలిచింది. ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం సగటు వర్షపాతం 1.3 మి.మీగా నమోదైంది. దీనిని "అత్యల్ప" వర్షపాతంగా వర్గీకరించారు.
తేమతో కూడిన గాలులు, తెలంగాణ మీదుగా ప్రయాణిస్తున్న ఉపరితల ద్రోణి కారణంగా, రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురవడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది.
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరితో సహా పలు జిల్లాల్లో, ముఖ్యంగా సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో, ఈదురు గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని ఆ శాఖ అంచనా వేసింది. ఈ ప్రాంతంలో రుతుపవన పరిస్థితులు బలపడుతుండటంతో, ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు.
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మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డైరెక్టర్ బాబీ చిరు158 పొల్లాచ్చిలో కీలక షెడ్యూలు ప్రారంభం
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