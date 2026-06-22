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నీట్ రీ-ఎగ్జామ్లో మాల్ ప్రాక్టీస్... తెలంగాణ విద్యార్థి అరెస్టు
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న నీట్ పరీక్షల వ్యవహారంలో మరో ఘటన వెలుగుచూసింది. హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ మాల్ ప్రాక్టీస్కు పాల్పడిన ఓ విద్యార్థిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాగన్నగూడలోని జడ్పీహెచ్ఎస్ పరీక్షా కేంద్రంలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. పక్కా ప్రణాళికతో అక్రమానికి యత్నించిన ఆ విద్యార్థి చివరికి ఇన్విజిలేటర్లకు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేటకు చెందిన ఓ విద్యార్థి నీట్ పరీక్షలో కాపీ కొట్టేందుకు హైటెక్ పద్ధతిని ఎంచుకున్నాడు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభంకానుండగా, ఉదయం 7 గంటలకే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకున్నాడు. ఎవరూ గమనించని సమయంలో పాఠశాల వాష్రూమ్ వెంటిలేటర్ తన స్మార్ట్ఫోన్ను దాచిపెట్టాడు. అనంతరం, మధ్యాహ్నం అందరితో పాటు పరీక్షా కేంద్రంలోకి ప్రవేశించాడు. లోపలికి వెళ్లాక వాష్రూమ్కు వెళ్లి, ఫోన్ను తీసుకుని జిప్ లాక్ కవర్లో పెట్టి టాయిలెట్ ఫ్లష్ ట్యాంకులో దాచాడు.
సిబ్బంది రెండుసార్లు తనిఖీలు చేసినప్పటికీ ఈ విషయాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. పరీక్ష మొదలైన కొంతసేపటికి విద్యార్థి కడుపునొప్పి వస్తోందంటూ ఇన్విజిలేటర్ అనుమతితో వాష్రూమ్కు వెళ్లాడు. అయితే, చాలాసేపటి వరకు తిరిగి రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన ఇన్విజిలేటర్లు వాష్రూమ్ వద్దకు వెళ్లి చూడగా, విద్యార్థి ఫోనులో సమాధానాలు వెతుకుతూ కనిపించాడు. వెంటనే అతడిని పట్టుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పాఠశాల యాజమాన్యం ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, విద్యార్థిని అరెస్టు చేశారు. అతని వద్ద నుంచి ఫోను స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Vijay Birthday Special: రూ.500ల యాక్టర్ నుంచి తమిళనాడు సీఎం వరకు.. జననాయగన్ జర్నీ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు 2026 జూన్ 22న, తన 52వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన ఆయన పుట్టినరోజును ఆన్లైన్లో అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, నరేంద్ర మోదీ, రాహుల్ గాంధీ వంటి రాజకీయ నాయకులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయ్ రాబోయే చిత్రం జన నాయగన్పై కూడా దృష్టిని మళ్లించింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత లేకపోవడంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
The red bag teser: నలుగురు గాళ్స్ ది రెడ్ బ్యాగ్ కోసం ఏం చేశారు ?
నలుగురు గాళ్స్ ఓ సమస్య నేపథ్యంగా ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ విడుదలయింది. డ్రెగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బాదల్, భార్గవి, రాశీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించిన చిత్రం. రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. కాగా, ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ను ఏపీ ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ టీజీ భరత్ రిలీజ్ చేశారు.
Pawan Kalyan: సి.ఎం. విజయ్ నిర్ణయంతో అభినందనలు తెలిపిన పవన్ కళ్యాణ్
Mamitha Baiju: విశ్వనాథ్ & సన్స్ తో జెంజీ పాత్ర పోషించిన మమితా బైజు
కేరళలోని కిడంగూర్లో జూన్ 22, 2001న జన్మించిన ఈ నటి, 2017లో వచ్చిన 'సర్వోపరి పాలక్కారన్' చిత్రంతో అరంగేట్రం చేయడానికి ముందు సైకాలజీ చదివారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం 'ప్రేమలు'లో ఉత్సాహభరితమైన రీను పాత్రతో మంచి పేరు సంపాదించారు. ఆమె ఆకర్షణ 2025లో వచ్చిన 'డ్యూడ్' వంటి తమిళ విజయాలకు, అలాగే 2026లో సూర్య, విజయ్, ధనుష్లతో రాబోయే బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలకు దారితీసింది.
Toxic : యశ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో టాక్సిక్ .రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' ఏర్పడిన అంచనాలు, వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న క్రేజ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ను తాజాగా ప్రకటించారు. ఇప్పటికే విడుదల వాయిదా వేసుకున్న ఈ సినిమా ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ను రివీల్ చేస్తూ ఆగస్ట్ 26న సినిమాని రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా ప్రకటించారు. ఇక ఈ పోస్టర్ను గమనిస్తే యశ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో కనిపిస్తున్నారు. సరికొత్త సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్ అందించేలా ‘టాక్సిక్’ను రూపొందించారు.