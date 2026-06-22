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ఏపీలో జూన్ 26 వరకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు
అమరావతిలోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ), ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావంతో జూన్ 26 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఐఎండీ సమాచారం ప్రకారం, సముద్ర మట్టానికి 3.1 కి.మీ నుండి 4.5 కి.మీ ఎత్తులో రాయలసీమ, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాలపై ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. ఇంతకుముందు జార్ఖండ్ నుండి తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు విస్తరించి ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణి, ప్రస్తుతం సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్ నుండి తెలంగాణ వరకు విస్తరించి ఉంది.
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావంతో, రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ ప్రాంతాల్లోని అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది.
కొన్ని చోట్ల గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుందని కూడా వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
Mamitha Baiju: విశ్వనాథ్ & సన్స్ తో జెంజీ పాత్ర పోషించిన మమితా బైజు
కేరళలోని కిడంగూర్లో జూన్ 22, 2001న జన్మించిన ఈ నటి, 2017లో వచ్చిన 'సర్వోపరి పాలక్కారన్' చిత్రంతో అరంగేట్రం చేయడానికి ముందు సైకాలజీ చదివారు. ఆ తర్వాత 2024లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం 'ప్రేమలు'లో ఉత్సాహభరితమైన రీను పాత్రతో మంచి పేరు సంపాదించారు. ఆమె ఆకర్షణ 2025లో వచ్చిన 'డ్యూడ్' వంటి తమిళ విజయాలకు, అలాగే 2026లో సూర్య, విజయ్, ధనుష్లతో రాబోయే బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలకు దారితీసింది.
Toxic : యశ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో టాక్సిక్ .రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' ఏర్పడిన అంచనాలు, వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న క్రేజ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ను తాజాగా ప్రకటించారు. ఇప్పటికే విడుదల వాయిదా వేసుకున్న ఈ సినిమా ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ను రివీల్ చేస్తూ ఆగస్ట్ 26న సినిమాని రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టుగా ప్రకటించారు. ఇక ఈ పోస్టర్ను గమనిస్తే యశ్ రెండు డిఫరెంట్ లుక్స్లో కనిపిస్తున్నారు. సరికొత్త సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్ అందించేలా ‘టాక్సిక్’ను రూపొందించారు.
Ravi Teja: మధ్యతరగతి తండ్రి-కూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో ఇరుముడి చిత్రం
మాస్ మహారాజా రవితేజ, బేబీ నక్షత్ర తండ్రీ కూతుళ్ళుగా నటిస్తున్న చిత్రం ఇరుముడి. ప్రియా భవానీ శంకర్ నాయికగా నటిస్తోంది. దర్శకుడు శివ నిర్వాణ. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ సంస్థ. భక్తి, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాల సమ్మేళనంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉండబోతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చిందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేస్తోంది.
Venkatesh: కత్తిలాంటి ఐడియా ఎలా వుంటుందో అనిల్ కు చూపించిన విక్టరీ వెంకటేష్
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఏ సినిమా చేసినా కొత్త ప్రక్రియతో పబ్లిసిటీ చేస్తుంటాడు. పటాస్ నుంచి బాగానే వున్నాడు. ఆ తర్వాత వెంటకేష్ తో చేసిన సినిమా నుంచి మీరే మార్చారు అంటూ కళ్యాణ్ రామ్ అనడం నుంచి ఓప్రోమో విడుదల చేశారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా ప్రారంభమైంది. సోమవారం నుంచి లతా హౌస్ లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్ననేపథ్యంలో ఓ ప్రోమోవిడుదలచేశాడు అనిల్ రావిపూడి.
మా ఇంటి బంగారంగా సాయిపల్లవిని అనుకున్నారు.. కానీ సమంతనే సెట్ అయ్యారు
మా ఇంటి బంగారం చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర కోసం మొదట తనను ఎంపిక చేయలేదని సమంత రూత్ ప్రభు ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో వెల్లడించారు. వాస్తవానికి, ఈ కథను సాయి పల్లవికి వినిపించాలని చిత్ర బృందం భావించింది. అయితే, షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా సాయి పల్లవి ఈ ప్రాజెక్ట్ను అంగీకరించలేకపోయారు. దాంతో రచయితలు సమంత నైపుణ్యాలకు అనుగుణంగా కథనంలో మార్పులు చేశారు.