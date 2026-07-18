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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (18:04 IST)

అలా నిరూపిస్తే కచ్చితంగా రాజకీయాలకు స్వస్తి పలుకుతాను.. కేటీఆర్

ktrao
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (18:04 IST)
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తెలంగాణలోని విద్యార్థుల తరపున కేటీఆర్ ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీనికి యువ సంగ్రామం అని పేరు పెట్టారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంలో వైఫల్యం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలే ప్రధానంగా ఈ నిరసన ఉద్దేశ్యం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత 70,000 ఉద్యోగాలు కల్పించానని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ సవాలు విసిరారు.
 
ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక 70,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించానని రేవంత్ రెడ్డి నిరూపిస్తే, తాను శాశ్వతంగా రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని వెల్లడించారు. ఉద్యోగ నియామక ప్రకటనలు, భర్తీ ప్రక్రియ వివరాలను ఆయన బహిర్గతం చేస్తే, తాను కచ్చితంగా రాజకీయాలకు స్వస్తి పలుకుతానని కేటీఆర్ అన్నారు. 
 
అదే సమయంలో, బీఆర్ఎస్ హయాంలో పరీక్షల నిర్వహణకు సంబంధించి కొన్ని తప్పులు జరిగాయని కేటీఆర్ అంగీకరించారు. ఆ ఘటనలకు బాధ్యులైన వారిని సరైన రీతిలో శిక్షించకపోవడం వల్ల బీఆర్ఎస్ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆయన పరోక్షంగా పేర్కొన్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమానికి యువత పెద్ద సంఖ్యలోనే హాజరయ్యారు, వారితో మమేకమయ్యేందుకు కేటీఆర్ తన వంతు ప్రయత్నం చేశారు. అయితే, గతంలో జరిగిన ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలు, కేసీఆర్ హయాంలో తగినన్ని ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడం వంటి అంశాలు 2028లో కూడా బీఆర్ఎస్‌ను వెంటాడుతాయా, లేక ప్రజలు వాటిని మర్చిపోయి క్షమిస్తారా అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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