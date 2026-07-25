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  4. Revanth Proposes Gen Z Push: Lower MLA, MP Election Age to 21
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (23:00 IST)

Gen Z: 21 ఏళ్లలోనే అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో యువత పోటీ.. జెన్-జెడ్‌కు రేవంత్ మద్దతు (video)

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (23:00 IST)
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Revanth Reddy
ప్రస్తుతం ఉన్న 25 ఏళ్ల కనీస వయోపరిమితికి బదులుగా, జెన్-జెడ్ (Gen Z) యువత 21 ఏళ్ల వయసులోనే లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేలా చూసేందుకు తెలంగాణ ఒక జాతీయ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శనివారం ప్రకటించారు. అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అవసరమైన కనీస వయసును 25 ఏళ్ల నుండి 21 ఏళ్లకు తగ్గించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ తీర్మానం చేసేందుకు, ఆగస్టు మొదటి వారంలో శాసనసభ ప్రత్యేక సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 
Revanth Reddy
Revanth Reddy
 
నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ఢిల్లీలో నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులకు మద్దతుగా నిర్వహించిన క్యాండిల్ లైట్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి, ఎమ్మెల్సీ, రాజ్యసభ సభ్యులుగా పోటీ చేసేందుకు అవసరమైన వయోపరిమితిని 30 ఏళ్ల నుండి 25 ఏళ్లకు తగ్గించాలని కోరుతూ మరో తీర్మానాన్ని ఆమోదించనున్నట్లు ప్రకటించారు. 
 
పార్లమెంటులో దీనికి సంబంధించిన బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతూ ఈ తీర్మానాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి పంపనున్నారు. ఈ ప్రతిపాదిత చట్టం ఆమోదం పొందేందుకు అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులను కలిసి వారి మద్దతు కోరతానని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 
 
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాతో నెక్లెస్ రోడ్‌లో జరిగిన ర్యాలీ ఒక విజయ ర్యాలీగా మారిందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. పీపుల్స్ ప్లాజా నుండి ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం వరకు జరిగిన ఈ ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, ఇతర మంత్రులు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసి పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి యువత భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం కారణంగా తలెత్తిన జెన్-Z సునామీ.. ప్రధాని మోదీ ఓటమికి, ప్రధాన్ రాజీనామాకు దారితీసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. యువత ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు మరియు ప్రధానమంత్రులుగా ఎదిగి, చట్టాలను రూపొందిస్తూ దేశాన్ని సమర్థవంతంగా నడపాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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