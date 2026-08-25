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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (12:02 IST)

Revanth Reddy : బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ పట్ల వివక్ష చూపిస్తోంది.. రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (12:02 IST)
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అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లేందుకు తనకు రాజకీయ అనుమతిని నిరాకరించడం ద్వారా కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ పట్ల వివక్ష చూపిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సోమవారం ఆరోపించారు. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలను అవమానించడమేనని, అలాగే రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకునే ప్రయత్నమని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే రోజు నగరానికి తిరిగి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి, ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికైన ముఖ్యమంత్రికి కేంద్రం ఎలా షరతులు విధించగలదని ప్రశ్నించారు. 
 
ఈ నిర్ణయం గుజరాత్ ఆధిపత్య ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తోందని, సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా విలేకరుల సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు తాను అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లాలని అనుకున్న సమయంలోనే గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్‌కు అక్కడికి వెళ్లేందుకు అనుమతి లభించిందని, కానీ తనకు మాత్రం అనుమతి నిరాకరించబడిందని పేర్కొన్నారు. 
 
గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రికి అనుమతి లభించినప్పుడు, తనను మాత్రం విదేశాలకు వెళ్లకుండా ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు? అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. పటేల్ ఎనిమిది రోజుల పాటు అమెరికాలో పర్యటించారని, వైబ్రెంట్ గుజరాత్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారని ఆయన తెలిపారు. 
 
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి కాకుండా ఆయనకు ఎందుకు అనుమతి ఇచ్చారని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. కేంద్రం, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ పదేపదే తెలంగాణ వ్యతిరేక వైఖరిని ప్రదర్శిస్తున్నారని, పెట్టుబడులను తెలంగాణ నుండి గుజరాత్‌కు మళ్లించేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
మోదీ భారత ప్రధాన మంత్రిగా కాకుండా ఒక గుజరాతీగా వ్యవహరిస్తున్నారని, గుజరాత్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌లా పనిచేస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి విమర్శించారు. తనకు అనుమతి నిరాకరించడం వెనుక ఉన్న రాజకీయ కోణం ఏమిటి? ఇది చాలా స్పష్టం. మోదీ బీజేపీకి చెందినవారు, రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్‌కు చెందినవారు. 
 
మోదీ గుజరాత్‌కు చెందినవారు, రేవంత్ తెలంగాణకు చెందినవారు. అనుమతి నిరాకరించడం వెనుక ఉన్న రాజకీయ కోణం ఇదేనా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు ప్రధానమంత్రి అనేక దేశాల్లో పర్యటించారని, అలాగే గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి కూడా అనేక విదేశీ పర్యటనలు చేశారని ఆయన గుర్తుచేశారు. 
 
మోదీ లేదా కేంద్రం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి షరతులు ఎలా విధించగలరు?" అని ప్రశ్నించిన ఆయన, ఈ అనుమతి నిరాకరణ కేవలం తనను ఉద్దేశించినది మాత్రమే కాదని, ఇది తెలంగాణ ప్రజల పట్ల చూపిన అగౌరవమని పేర్కొన్నారు. తన విదేశీ పర్యటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఏవీ రహస్యమైనవి కావని, ఆ పర్యటన షెడ్యూల్‌ను విదేశీ వ్యవహారాల శాఖకు సమర్పించామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 
 
తెలంగాణను క్రీడలు, పెట్టుబడుల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, ప్రపంచ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయాలతో సహకారాన్ని అన్వేషించడం వంటి లక్ష్యాలతోనే ఈ అమెరికా పర్యటనను చేపట్టామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విదేశీ వ్యవహారాల శాఖకు తెలియజేసిందని ఆయన చెప్పారు. 
 
ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలతో అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేయాలని తాను భావిస్తున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు మన దగ్గరకు వస్తే, మన విద్యార్థులు అక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదని పేర్కొన్న ఆయన, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయాలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి అనేక విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు ఆసక్తి చూపాయని, అలాగే రాబోయే భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనేక కంపెనీలు ఆసక్తి కనబరిచాయని చెప్పారు. యూకే- అమెరికా పర్యటనలలో దాదాపు ఒకే రకమైన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయని, అటువంటప్పుడు యూకే పర్యటనకు అనుమతి లభించి అమెరికా పర్యటనకు ఎందుకు నిరాకరించారో అర్థం కావడం లేదని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. 
 
యూకే పర్యటనకు అనుమతి ఇచ్చి, అమెరికా పర్యటనకు ఎందుకు నిరాకరించారు? అని రేవంత్ ప్రశ్నించారు. అధికారిక బృందం ఇప్పటికే యూకే చేరుకున్న తర్వాతే కేంద్రం ఈ నిరాకరణ గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇచ్చిందని, దీనివల్ల ఆగస్టు 20న ప్రారంభమైన తన 10 రోజుల యూకే-అమెరికా పర్యటనను మధ్యలోనే ముగించుకుని సోమవారం హైదరాబాద్‌కు తిరిగి రావాల్సి వచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. 
 
విదేశీ వ్యవహారాల శాఖకు సమాచారం ఇవ్వకుండానే అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జె.డి. వాన్స్, న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీలతో సమావేశాలకు ప్లాన్ చేశారన్న మీడియా కథనాలను రేవంత్ రెడ్డి ఖండించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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