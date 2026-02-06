Pawan Kalyan: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పవన్ జోక్యం.. మండిపడ్డ కోమటిరెడ్డి
తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పోటీ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ జోక్యం చేసుకోవడాన్ని తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు గోదావరి జిల్లాల గురించి, తెలంగాణ గురించి పవన్ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను మళ్ళీ తెరపైకి తెస్తున్నారు. గతంలో తెలంగాణ అస్తిత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వ్యక్తిగా ఆయనను చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ప్రధానంగా హైలైట్ చేస్తున్న అంశాలలో చెడు దృష్టి వ్యాఖ్య ఒకటి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పచ్చదనం, సంపద తెలంగాణ ప్రజల నుండి అసూయను ఆకర్షించాయని పవన్ ఒకప్పుడు సూచించారని నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు.
నేటి సున్నితమైన రాజకీయ వాతావరణంలో, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను ఉపయోగించి ఆయనను తెలంగాణ వ్యతిరేకిగా ముద్ర వేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ బలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉందని, తెలంగాణలో ఆయనకు బలమైన క్షేత్రస్థాయి పట్టు లేదని కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తున్న మరో వాదన.
తన పార్టీకి పరిమిత ప్రభావం ఉన్న రాష్ట్రంలో ఆయన తన రాజకీయ పరిధిని ఎందుకు విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ దాడికి సమయం కూడా చాలా ముఖ్యం. తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నాయి.
పవన్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా, బీజేపీ-జనసేన కూటమిని బలహీనపరచాలని కాంగ్రెస్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తెలంగాణలో బీజేపీనే ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు, జనసేన దానికి పెద్దగా బలాన్ని చేకూర్చలేదని కాంగ్రెస్ నాయకులు భావిస్తున్నారు.