Chinmayi Vs Jani Master: జానీ మాస్టర్, ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కార్తీక్లపై విమర్శలు.. కర్మ వదిలిపెట్టదు..
ప్రముఖ ప్లేబ్యాక్ సింగర్, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, సోషల్ మీడియాలో తన బహిరంగంగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా పేరుగాంచిన చిన్మయి శ్రీపాద, ఎక్స్లో ఒక తీవ్రమైన పోస్ట్తో మరోసారి చర్చకు దారితీసింది. జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న గాయని చిన్మయి.. కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్, ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కార్తీక్లపై విమర్శలు గుప్పించారు.
వీరిద్దరూ గతంలో లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రముఖ కవి వైరముత్తుపై మీటూ ఆరోపణలు చేసిన తర్వాత తమిళ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ గతంలో చిన్మయిని నిషేధించింది. వినోద పరిశ్రమలో వేధింపులు, దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా ఆమె తన గళాన్ని నిరంతరం వినిపించింది.
ఆమె తన తాజా పోస్ట్లో, జానీ మాస్టర్ లేదా సింగర్ కార్తీక్లను తిరిగి ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకోవడం అర్థం కాలేదు. అధికారం, ప్రభావాన్ని, డబ్బును దుర్వినియోగం చేసే పురుషుల చేతుల్లో మళ్లీ ఇండస్ట్రీలోకి రావడం అంటే లైంగిక వేధింపులను ప్రోత్సహించడమే. డబ్బువున్నవారు తమ ప్రాధాన్యాన్ని దుర్వినియోగం చేసినప్పుడు వారిని మళ్లీ అవకాశాలతో గౌరవించడం సరికాదు. కర్మ సిద్ధాంతం నిజమైతే, అది వారిని ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టదు.. అంటూ రాసుకొచ్చింది.
జానీ మాస్టర్, కార్తీక్ ఇద్దరూ చిన్మయి వ్యాఖ్యలపై ఇంకా స్పందించలేదు. గతంలో, జానీ మాస్టర్గా పేరొందిన కొరియోగ్రాఫర్ షేక్ జానీ బాషా లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై అరెస్టు అయ్యాడు. కానీ తరువాత అక్టోబర్ 24, 2024న తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం ఆయన రామ్ చరణ్ రాబోయే చిత్రం పెద్ది కోసం ఒక పాటకు కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు.