సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (13:14 IST)

Chinmayi Vs Jani Master: జానీ మాస్టర్, ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కార్తీక్‌‌లపై విమర్శలు.. కర్మ వదిలిపెట్టదు..

Chinmayi
Chinmayi
ప్రముఖ ప్లేబ్యాక్ సింగర్, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, సోషల్ మీడియాలో తన బహిరంగంగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా పేరుగాంచిన చిన్మయి శ్రీపాద, ఎక్స్‌లో ఒక తీవ్రమైన పోస్ట్‌తో మరోసారి చర్చకు దారితీసింది. జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న గాయని చిన్మయి.. కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్, ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కార్తీక్‌లపై విమర్శలు గుప్పించారు.
 
వీరిద్దరూ గతంలో లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రముఖ కవి వైరముత్తుపై మీటూ ఆరోపణలు చేసిన తర్వాత తమిళ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ గతంలో చిన్మయిని నిషేధించింది. వినోద పరిశ్రమలో వేధింపులు, దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా ఆమె తన గళాన్ని నిరంతరం వినిపించింది. 
 
ఆమె తన తాజా పోస్ట్‌లో, జానీ మాస్టర్ లేదా సింగర్ కార్తీక్‌లను తిరిగి ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకోవడం అర్థం కాలేదు. అధికారం, ప్రభావాన్ని, డబ్బును దుర్వినియోగం చేసే పురుషుల చేతుల్లో మళ్లీ ఇండస్ట్రీలోకి రావడం అంటే లైంగిక వేధింపులను ప్రోత్సహించడమే. డబ్బువున్నవారు తమ ప్రాధాన్యాన్ని దుర్వినియోగం చేసినప్పుడు వారిని మళ్లీ అవకాశాలతో గౌరవించడం సరికాదు. కర్మ సిద్ధాంతం నిజమైతే, అది వారిని ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టదు.. అంటూ రాసుకొచ్చింది. 
 
జానీ మాస్టర్, కార్తీక్ ఇద్దరూ చిన్మయి వ్యాఖ్యలపై ఇంకా స్పందించలేదు. గతంలో, జానీ మాస్టర్‌గా పేరొందిన కొరియోగ్రాఫర్ షేక్ జానీ బాషా లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై అరెస్టు అయ్యాడు. కానీ తరువాత అక్టోబర్ 24, 2024న తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం ఆయన రామ్ చరణ్ రాబోయే చిత్రం పెద్ది కోసం ఒక పాటకు కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు.

విశాఖ నగరంలో ఘోరం- ఏడు నెలల గర్భిణి.. అన్యోన్యంగా జీవించిన దంపతులు.. ఆత్మహత్య

విశాఖ నగరంలో ఘోరం- ఏడు నెలల గర్భిణి.. అన్యోన్యంగా జీవించిన దంపతులు.. ఆత్మహత్యవిశాఖ నగరంలో ఘోరం జరిగింది. అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్న యువ దంపతులు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. మృతుల్లో ఏడు నెలల గర్భిణి ఉండటంతో ఆ ప్రాంతంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఫోర్త్‌టౌన్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని అక్కయ్యపాలెంలో ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది. వివరాల్లోకి వెళితే అక్కయ్యపాలెం, దాలిరాజు సూపర్‌మార్కెట్‌ సమీపంలో సూరిశెట్టి వాసు తన భార్య అనిత, తల్లితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. ఏడాది క్రితం వీరికి వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం అనిత ఏడు నెలల గర్భిణి. ఆదివారం వాసు తల్లి ఒక ఫంక్షన్‌కు వెళ్లారు. సాయంత్రం తిరిగి వచ్చి ఇంటి తలుపు తట్టగా ఎంతసేపటికీ తీయలేదు.

College student: కళాశాల విద్యార్థినిని కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?

College student: కళాశాల విద్యార్థినిని కిడ్నాప్ చేసి సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో ఒక యువ కళాశాల విద్యార్థినిని ముగ్గురు వ్యక్తులు అపహరించి అత్యాచారం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ సంఘటన ఆదివారం రాత్రి ఆలస్యంగా జరిగింది. బాధితురాలు విమానాశ్రయం సమీపంలోని ఖాళీ స్థలంలో నగ్న స్థితిలో కనిపించి, తీవ్ర గాయాలపాలైంది. ఆపై స్థానికులు ఆమెను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వెనుక ఉన్న ఏకాంత ప్రాంతంలో రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ఈ భయంకరమైన సంఘటన జరిగింది.

చేవెళ్ల రోడ్డు ప్రమాదం: 24మంది మృతి- తీవ్రగాయాలు.. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం (video)

చేవెళ్ల రోడ్డు ప్రమాదం: 24మంది మృతి- తీవ్రగాయాలు.. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం (video)ఆదివారం రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ గ్రామం సమీపంలో తాండూరు డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును కంకరతో నిండిన లారీ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఇరవై నాలుగు మంది మృతి చెందగా, అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో లారీ కంకరతో నిండిన బస్సు బస్సుపైకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో బస్సులో చిక్కుకున్న చాలా మంది కంకరల కింద ప్రయాణికులు చిక్కుకున్నారు. పోలీసులు, సహాయక బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మూడు జెసిబి యంత్రాలను ఉపయోగించి శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీశారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ఆర్టీసీ బస్సు తాండూరు నుండి హైదరాబాద్ కు దాదాపు 70 మంది ప్రయాణికులతో ప్రయాణిస్తోందని, వీరిలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఆదివారం సెలవుల తర్వాత నగరానికి తిరిగి వస్తున్నారని తెలుస్తోంది.

Beaver Moon 2025: నవంబరులో సూపర్‌మూన్ ఎప్పుడొస్తుందంటే?

Beaver Moon 2025: నవంబరులో సూపర్‌మూన్ ఎప్పుడొస్తుందంటే?బుధవారం రాత్రి సంవత్సరంలో అతి దగ్గరగా వచ్చే సూపర్‌మూన్ సమయంలో చంద్రుడు కొంచెం పెద్దదిగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాడు. నవంబర్ 5వ తేదీన సూపర్ మూన్ జరుగనుంది. పౌర్ణమికి తన కక్ష్యలో భూమికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు సూపర్‌మూన్ ఏర్పడుతుంది. దీని వలన చంద్రుడు సంవత్సరంలో అతి మసక చంద్రుడి కంటే 14శాతం పెద్దదిగా, 30శాతం ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాడని నాసా తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం వచ్చే మూడు సూపర్‌మూన్‌లలో నవంబర్‌లో వచ్చే సూపర్‌మూన్ రెండవది. ఇది కూడా దగ్గరగా ఉంటుంది.

భర్త ఆమెకు భరణం ఇవ్వనక్కర్లేదు.. ఉద్యోగం చేసుకుని బతకగలదు.. తెలంగాణ హైకోర్టు

భర్త ఆమెకు భరణం ఇవ్వనక్కర్లేదు.. ఉద్యోగం చేసుకుని బతకగలదు.. తెలంగాణ హైకోర్టుతెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రేణుకా యారా, వివాహిత స్త్రీ చదువుకుని ఉద్యోగంలో చేరడానికి ఇష్టపడకపోతే ఆమెకు స్వయంచాలకంగా భరణం లభించదని తీర్పు చెప్పారు. భర్త తన భార్యకు నెలకు రూ.12,000 భరణం చెల్లించాలని ఆదేశించిన కరీంనగర్‌లోని ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉత్తర్వులను న్యాయమూర్తి కొట్టివేశారు. ఆమె స్వచ్ఛందంగా వైవాహిక ఇంటిని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతుందని, తనను తాను పోషించుకోగలదని తేల్చిచెప్పారు.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.
