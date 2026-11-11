ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?
కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ)ని ఉపయోగించి సెలబ్రిటీల నకిలీ వీడియోలను సృష్టించే ధోరణి పెరుగుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా నటి శ్రీలీల బాధితురాలయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక మహిళకు సంబంధించిన వీడియోను, అది శ్రీలీలదేనన్నట్లుగా తప్పుదారి పట్టించేలా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
Sreeleela
ఆ వీడియోలో ఒక మహిళ అసభ్యకరమైన దుస్తులు ధరించి కనిపిస్తున్నారు. దీనిని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు, ఆమె శ్రీలీల అని పొరబడి గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. అయితే, అసలు వీడియోలో ఉన్నది దృశ్యం 2, భూల్ భులయ్యా 3 చిత్రాల్లో నటించిన నటి రోజ్ సర్దానా అని తెలుస్తోంది.
ఈ అసలు దృశ్యాలు 2026 ఆగస్టులో టెలివిజన్ నటుడు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అభిషేక్ కుమార్ నిర్వహించిన పుట్టినరోజు వేడుకకు సంబంధించినవిగా సమాచారం. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోను ఏఐ సాంకేతికతతో మార్పులు చేసి, అందులో ఉన్నది శ్రీలీల అన్నట్లుగా చిత్రీకరించారని తెలుస్తోంది.
ఇలా మార్చబడిన వీడియోను ఎటువంటి సందర్భం వివరించకుండానే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. కొందరు దీనిని నిజమైన వీడియోగా నమ్మి, శ్రీలీల అసభ్యకరమైన దుస్తుల్లో తన శరీర సౌందర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నట్లుగా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఏఐ ద్వారా సృష్టించిన లేదా మార్పులు చేసిన కంటెంట్, సెలబ్రిటీల ప్రతిష్టను ఎంత సులభంగా దెబ్బతీస్తుందో ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. నిజానిజాలు బయటకు వచ్చేలోపే ఇటువంటి వీడియోలు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి, దీనివల్ల బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఏదైనా కంటెంట్ను షేర్ చేసే ముందు దాని వాస్తవికతను సరిచూసుకోవాలి.
మార్పులు చేసిన వీడియోలను నిజమైనవిగా ప్రచారం చేయడం అనేది కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు. ఇది ఒక వ్యక్తికి తీవ్ర మానసిక వేదనను కలిగించడమే కాకుండా, వారి వ్యక్తిగత గోప్యతను కూడా దెబ్బతీస్తుంది. ఈ ఘటనపై శ్రీలీల లేదా ఆమె బృందం ఏదైనా ప్రకటన చేస్తారేమో చూడాలి.