శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 20 డిశెంబరు 2025 (17:27 IST)

ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ కోసం నిక్ బావ ఏం చేశాడో ఊహించండి

Priyanka Chopra
రాజసంతో కూడిన హుందాతనం, కడుపుబ్బా నవ్వించే పంచ్‌లైన్‌లు, స్పష్టంగా మరింత పెద్దదైన కామెడీ ప్రపంచంతో, ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో సీజన్ 4తో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తిరిగి వచ్చింది. రాజాగా ఆకట్టుకునే కొత్త అవతార్‌లో కపిల్ శర్మ తిరిగి వచ్చారు. తన కామెడీ ప్రపంచాన్ని మరింత ఉత్సాహభరితమైన, పెద్ద అధ్యాయంలోకి తీసుకువచ్చారు. కృష్ణ అభిషేక్ తన ట్రేడ్‌మార్క్ హాస్య శక్తితో లార్జ్‌మాతగా, కికు శారద తనదైన హాస్యంతో మోటపాగా, మరియు సునీల్ గ్రోవర్ డైమండ్ రాజాగా మెరుపులు మెరిపించడంతో, ఈ సీజన్ మరింత భారీతనం, అద్భుత ప్రదర్శన, సహజత్వంతో నిండి ఉంటుందని వాగ్దానం చేస్తూ వేదికను సిద్ధం చేసింది. ఈ సీజన్‌ను ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ ప్రారంభించారు. హృదయంలో దేశీ, హాస్యంలో సహజత్వం, కపిల్ వేదికపై సంపూర్ణంగా ఇమిడిపోయారు.
 
కపిల్ తనకిష్టమైన రంగంలోకి ప్రవేశించడానికి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. హద్దులు దాటని హాస్యంతో ఉత్సుకత రేకిత్తించారు. కాస్త సరసాలాడిన వెంటనే స్వీయ-నియంత్రణ చేసుకుంటూ, నెట్‌ఫ్లిక్స్ షోలో సరసాలాడటం గురించి జోక్ చేస్తూ, సబ్‌టైటిల్స్ వస్తున్నాయి... నిక్ దాన్ని చదవవచ్చు. అని అన్నాడు. ప్రియాంక ఆత్మవిశ్వాసంతో స్పందిస్తూ, నిక్‌కు అలవాటే... అందరూ నాతో సరసాలాడటానికి ప్రయత్నిస్తారని అతనికి తెలుసు, కానీ నేను ఇంటికి మాత్రం అతని కోసమే వెళ్తాను అని చెప్పారు. వారి సంభాషణ ప్రేమగా మారిన క్రమంలోకి మళ్లగా, తనకు నిక్ పాటలు ముందే తెలుసని, కానీ ఒక ప్రత్యేక వీడియోలో అతన్ని చూసిన తర్వాతే ఇక ఇతనితో డేట్‌కు వెళ్లాల్సిందే అని తనకు అనిపించిందని ఆమె చెప్పారు. 
 
ఆచరణాత్మక దేశీ తల్లి నుండి మాల్టి వరకు, గ్లోబల్ స్టార్‌గా, భారతీయ సంప్రదాయాలతో అల్లుకుపోయిన భార్యగా జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసుకోవడం వరకు, ప్రియాంక ప్రతి పాత్రలోనూ చక్కగా ఇమిడిపోయారు. ఆమె తన అత్తగారి నుండి సర్గి స్వీకరించడం గురించి మాట్లాడిన ఆమె, నిక్ జోనాస్ నిజంగా ఎంత రొమాంటిక్ అనే అంశాన్ని వెల్లడిస్తూ, తన కర్వా చౌత్ ఉపవాసం విరమించడానికి సహాయం చేయడానికి, తన సొంత విమానంలో మేఘాల పైకి తీసుకెళ్లి, చంద్రుడిని చూపి  ఉపవాసం విరమింపజేశాడు అని వెల్లడించారు. మనసంతా భారతీయత నింపుకున్న ప్రియాంక- అదే తరహాలో హృదయం నిండా దేశీ అయిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుని- నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికపైకి ఆప్యాయత, హాస్యం మరియు రొమాన్స్‌ను తీసుకువచ్చారు.  
 
ఇప్పటివరకు ప్రసారమైన వాటితో పోలిస్తే అత్యంత భారీ సీజన్‌గా నిలవబోతున్న ఈ కార్యక్రమానికి శుభ ముహూర్తం పెడుతూ, ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ ఈ సీజన్‌కు నవ్వులతో నిండిన ప్రారంభాన్ని అందించారు. కామెడీ ప్రపంచం విస్తరిస్తూ, పంచ్‌ లైన్స్ మరింత బలంగా పేలుతున్న నేపథ్యంలో, రాబోయే సీజన్ మరింత ఉత్సాహభరితంగా, ఆకట్టుకునే రీతిలో పూర్తి వినోదాత్మకంగా ఉండబోతోంది- ఈ ప్రారంభ ఎపిసోడే దానికి నిదర్శనం.
 
ఈ రాత్రి 8 గంటలకు, నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మాత్రమే ప్రసారమయ్యే ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షోలో ఈ వినోదాన్నంతా చూడండి.

రైలులో మహిళా ప్రయాణికురాలిపై అత్యాచారం.. జవాను అరెస్టు

రైలులో మహిళా ప్రయాణికురాలిపై అత్యాచారం.. జవాను అరెస్టుజార్ఖండ్ రాష్ట్ర రాజధాని రాంచీలో దారుణం జరిగింది. రైలులో ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలిపై జవాను లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. రైలు ప్రయాణికులకు రక్షణగా ఉండాల్సిన రక్షక భటుడే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ అమానుష ఘటన టాటీసిల్వాయి రైల్వే స్టేషన్‌లో జరిగింది. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు.

డిసెంబర్ 21న పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్న కేసీఆర్.. ఆ అంశాలపై చర్చ

డిసెంబర్ 21న పార్టీ నేతలతో సమావేశం కానున్న కేసీఆర్.. ఆ అంశాలపై చర్చబీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ డిసెంబర్ 21 ఆదివారం నాడు పార్టీ శాసనసభాపక్షం, కార్యనిర్వాహక కమిటీతో సమావేశం కానున్నారు. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్యనిర్వాహక సభ్యులు హాజరయ్యే ఈ సమావేశానికి ఆయన అధ్యక్షత వహిస్తారు. జల సంబంధిత సమస్యలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై భారత్ రాష్ట్ర సమితి ఆందోళనలు చేపట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ప్రతిపాదిత ఆందోళన ప్రణాళికపై కేసీఆర్ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సమావేశం తెలంగాణ భవన్‌లో జరగనుంది.

నీతో మాట్లాడాలి అంటూ యువతిని తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన యువకుడు, మృతి

నీతో మాట్లాడాలి అంటూ యువతిని తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన యువకుడు, మృతిమహబూబ్ నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలంలోని వేములలో ఓ యువతిపై అదే గ్రామానికి చెందన యువకుడు అత్యాచారం చేయడంతో ఆమె మృతి చెందింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వేముల గ్రామానికి చెందిన 22 ఏళ్ల యువతి ఇంటివద్దనే వుంటోంది. గత బుధవారం నాడు రాత్రి సర్పంచ్ ఎన్నికల విజయోత్సవాలు జరుగుతున్న సమయంలో విష్ణు అనే యువకుడు ఈమె వద్దకు వచ్చాడు. తనతో మాట్లాడాల్సింది వుందని గ్రామంలోని రైతువేదిక వద్దకు తీసుకుని వెళ్లాడు.

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)

ఇదేం పిచ్చిరా బాబూ.. హైవే వంతెనపై డేంజరస్ స్టంట్స్ (Video Viral)ఓ వ్యక్తి జాతీయ రహదారిపై నిర్మించిన వంతెనకు వేలాడుతూ ప్రమాదకర స్టంట్స్ చేస్తూ కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యం

Indian Army: ఆపరేషన్ సింధూర్‌ ఎఫెక్ట్: 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేసిన భారత సైన్యంఆపరేషన్ సింధూర్‌ నుండి పాఠాలు నేర్చుకున్న భారత సైన్యం, మూడు రక్షణ దళాలు, ప్రత్యేక దళాల సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి 850 కామికాజ్ డ్రోన్‌లను కొనుగోలు చేయనుంది. రక్షణ వర్గాలు ఏఎన్‌ఐకి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సైన్యం యొక్క ఈ ప్రతిపాదన ఉన్నత దశలో ఉంది. ఈ నెలాఖరులో జరగబోయే రక్షణ సేకరణ మండలి ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో దీనికి త్వరలో ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్-ట్రాక్ సేకరణ ప్రక్రియ కింద, సైన్యం దేశీయ తయారీదారుల నుండి వాటి లాంచర్లతో పాటు సుమారు 850 లోయిటరింగ్ కమ్యూనిషన్లను కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తోంది.

Watch More Videos

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలు

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?

కేన్సర్ ముందస్తు నిర్ధారణ పరీక్ష... ఖర్చు ఎంతంటే?ప్రపంచ ప్రజలను కేన్సర్ మహమ్మారి వణికిస్తోంది. ఈ వ్యాధి బారినపడి అనేక మంది మృత్యువాతపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వ్యాధి శరీరంలో ఉందో లేదో ముందస్తుగా తెలుసుకునేందుకు అధునాతన పరీక్ష ఒకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.1000 ఖర్చుతో ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com