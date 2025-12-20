ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ కోసం నిక్ బావ ఏం చేశాడో ఊహించండి
రాజసంతో కూడిన హుందాతనం, కడుపుబ్బా నవ్వించే పంచ్లైన్లు, స్పష్టంగా మరింత పెద్దదైన కామెడీ ప్రపంచంతో, ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో సీజన్ 4తో నెట్ఫ్లిక్స్లో తిరిగి వచ్చింది. రాజాగా ఆకట్టుకునే కొత్త అవతార్లో కపిల్ శర్మ తిరిగి వచ్చారు. తన కామెడీ ప్రపంచాన్ని మరింత ఉత్సాహభరితమైన, పెద్ద అధ్యాయంలోకి తీసుకువచ్చారు. కృష్ణ అభిషేక్ తన ట్రేడ్మార్క్ హాస్య శక్తితో లార్జ్మాతగా, కికు శారద తనదైన హాస్యంతో మోటపాగా, మరియు సునీల్ గ్రోవర్ డైమండ్ రాజాగా మెరుపులు మెరిపించడంతో, ఈ సీజన్ మరింత భారీతనం, అద్భుత ప్రదర్శన, సహజత్వంతో నిండి ఉంటుందని వాగ్దానం చేస్తూ వేదికను సిద్ధం చేసింది. ఈ సీజన్ను ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ ప్రారంభించారు. హృదయంలో దేశీ, హాస్యంలో సహజత్వం, కపిల్ వేదికపై సంపూర్ణంగా ఇమిడిపోయారు.
కపిల్ తనకిష్టమైన రంగంలోకి ప్రవేశించడానికి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. హద్దులు దాటని హాస్యంతో ఉత్సుకత రేకిత్తించారు. కాస్త సరసాలాడిన వెంటనే స్వీయ-నియంత్రణ చేసుకుంటూ, నెట్ఫ్లిక్స్ షోలో సరసాలాడటం గురించి జోక్ చేస్తూ, సబ్టైటిల్స్ వస్తున్నాయి... నిక్ దాన్ని చదవవచ్చు. అని అన్నాడు. ప్రియాంక ఆత్మవిశ్వాసంతో స్పందిస్తూ, నిక్కు అలవాటే... అందరూ నాతో సరసాలాడటానికి ప్రయత్నిస్తారని అతనికి తెలుసు, కానీ నేను ఇంటికి మాత్రం అతని కోసమే వెళ్తాను అని చెప్పారు. వారి సంభాషణ ప్రేమగా మారిన క్రమంలోకి మళ్లగా, తనకు నిక్ పాటలు ముందే తెలుసని, కానీ ఒక ప్రత్యేక వీడియోలో అతన్ని చూసిన తర్వాతే ఇక ఇతనితో డేట్కు వెళ్లాల్సిందే అని తనకు అనిపించిందని ఆమె చెప్పారు.
ఆచరణాత్మక దేశీ తల్లి నుండి మాల్టి వరకు, గ్లోబల్ స్టార్గా, భారతీయ సంప్రదాయాలతో అల్లుకుపోయిన భార్యగా జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసుకోవడం వరకు, ప్రియాంక ప్రతి పాత్రలోనూ చక్కగా ఇమిడిపోయారు. ఆమె తన అత్తగారి నుండి సర్గి స్వీకరించడం గురించి మాట్లాడిన ఆమె, నిక్ జోనాస్ నిజంగా ఎంత రొమాంటిక్ అనే అంశాన్ని వెల్లడిస్తూ, తన కర్వా చౌత్ ఉపవాసం విరమించడానికి సహాయం చేయడానికి, తన సొంత విమానంలో మేఘాల పైకి తీసుకెళ్లి, చంద్రుడిని చూపి ఉపవాసం విరమింపజేశాడు అని వెల్లడించారు. మనసంతా భారతీయత నింపుకున్న ప్రియాంక- అదే తరహాలో హృదయం నిండా దేశీ అయిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుని- నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికపైకి ఆప్యాయత, హాస్యం మరియు రొమాన్స్ను తీసుకువచ్చారు.
ఇప్పటివరకు ప్రసారమైన వాటితో పోలిస్తే అత్యంత భారీ సీజన్గా నిలవబోతున్న ఈ కార్యక్రమానికి శుభ ముహూర్తం పెడుతూ, ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ ఈ సీజన్కు నవ్వులతో నిండిన ప్రారంభాన్ని అందించారు. కామెడీ ప్రపంచం విస్తరిస్తూ, పంచ్ లైన్స్ మరింత బలంగా పేలుతున్న నేపథ్యంలో, రాబోయే సీజన్ మరింత ఉత్సాహభరితంగా, ఆకట్టుకునే రీతిలో పూర్తి వినోదాత్మకంగా ఉండబోతోంది- ఈ ప్రారంభ ఎపిసోడే దానికి నిదర్శనం.
