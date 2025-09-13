హర్షవర్ధన్ షాహాజీ షిండే- కొత్తదారులు చూపుతున్న యువ పారిశ్రామికవేత్త
తనదైన ఆలోచనలతో, స్పష్టమైన దూరదృష్టితో వ్యాపార రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పేరు హర్షవర్ధన్ షాహాజీ షిండే. క్రమశిక్షణ, కృషి, పట్టుదల కలిసినప్పుడే విజయం సాధ్యమని ఆయన తన ప్రయాణంతో నిరూపిస్తున్నారు.
చిన్ననాటి జీవితం
1986 డిసెంబర్ 1న మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీ పట్టణంలో జన్మించిన హర్షవర్ధన్, తండ్రి శహాజీ డి. షిండే, తల్లి సమ్రద్ని ఎస్. షిండేల ప్రేమతో పెరిగారు. చిన్నప్పటి నుంచే కొత్త ఆలోచనలు, వినూత్న పద్ధతులు ఆయనను ఇతరుల కంటే భిన్నంగా నిలిపాయి.
విద్యాభ్యాసం
హర్షవర్ధన్ తన ప్రాథమిక విద్యను మహారాష్ట్రలోని బిల్లిమోరియా హైస్కూల్లో పూర్తి చేశారు. అనంతరం రాజస్థాన్లోని సర్ పడంపత్ సింఘానియా స్కూల్ లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో పాటు హోటల్ అండ్ సర్వీస్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీలు సాధించి, తన భవిష్యత్ కెరీర్కు బలమైన పునాది వేశారు.
వ్యాపార రంగంలో అడుగులు
చదువులు పూర్తయ్యాక వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టిన హర్షవర్ధన్, ప్రస్తుతం సమ్రద్ని ఫిల్మ్స్ - సమ్రద్ని హాస్పిటాలిటీ అనే రెండు ప్రముఖ సంస్థలను విజయవంతంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. సినీరంగం, అతిథ్య రంగం (హాస్పిటాలిటీ)లో ఆయన ఆవిష్కరణాత్మక ఆలోచనలు పరిశ్రమలకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చాయి.
సినీరంగం ప్రయాణం
2025లో సమ్రద్ని ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై రాకీ షెర్మన్ దర్శకత్వంలో కర్మ స్థలం అనే చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇందులో అర్చన శాస్త్రి, మితాలి చౌహాన్, వినోద్ అల్వా, కలకేయ ప్రభాకర్, బలగం సంజయ్, నాగ మహేష్, దిల్ రమేష్, చిత్రం శ్రీను ప్రధాన పాత్రల్లో నటించి సినిమాకు బలం చేకూర్చారు.
అవార్డులు, గౌరవాలు
వ్యాపారంలో చూపిన ప్రతిభకు గుర్తింపుగా హర్షవర్ధన్ షిండే బిజినెస్ ఎంట్రప్రెన్యూర్షిప్ అవార్డ్స్ 2023–2024 అందుకున్నారు. ఈ గౌరవం ఆయన దూరదృష్టికి, కష్టపాటుకు, వ్యాపార పట్ల చూపిన అంకితభావానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.