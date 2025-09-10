బుధవారం, 10 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 10 సెప్టెంబరు 2025 (10:36 IST)

Sharwanand: ఇది నా విజన్. ఇది నా బాధ్యత. ఇదే OMI అంటూ కొత్త గా మారిన శర్వానంద్

Former Vice President Venkaiah Naidu launches Sharwanand's visionary brand OMI
Former Vice President Venkaiah Naidu launches Sharwanand's visionary brand OMI
సినీ కథానాయకుడు శర్వానంద్ తన క్రియేటివ్ ప్రయాణంలో మరో ముందడుగు వేసి, కొత్త బ్రాండ్  ఓంఐ (OMI)ని ఆవిష్కరించారు. మాజీ భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎం. వెంకయ్య నాయుడు సమక్షంలో లాంచ్ అయిన ఈ బ్రాండ్, శర్వానంద్ ప్రయాణంలో కొత్త దశను చూస్తోంది. కేవలం నటుడు, నిర్మాతగానో కాకుండా, ఒక విజనరీ ఆంట్రప్రెన్యూర్‌గా కూడా ముందుకు సాగుతున్నారని ఈ ఆవిష్కరణ తెలిజేస్తోంది.
 
ఈ పేరుకి లోతైన అర్థం ఉంది. OM సృష్టి మొత్తాన్నీ ప్రతిబింబించే ఆది నాదం. I అంటే వ్యక్తిగత స్వరూపం. ఈ రెండింటి సమన్వయమే వ్యక్తి, విశ్వం మధ్య సమతుల్యతను సూచిస్తోంది.
 
సాధారణ నిర్మాణ సంస్థలా కాకుండా, OMI  మల్టీ డైమెన్షన్ ఫ్లాట్ ఫామ్ గా రూపుదిద్దుకుంటోంది. సినిమా, వెల్‌నెస్ ప్రొడక్ట్స్, హాస్పిటాలిటీ రంగాలలో విస్తరిస్తూ క్రియేటివిటీ, ఆరోగ్యం, నిలకడైన జీవనవిధానాన్ని ముందుకు తెచ్చే లక్ష్యంతో పనిచేస్తుంది.
 
శర్వానంద్ మాట్లాడుతూ.. ఈ రోజు OMI తో కొత్త ప్రయాణం ఆరంభమవుతోంది. ఇది ఒక బ్రాండ్ ఆవిష్కరణ మాత్రమే కాదు – రాబోయే తరాలకు చేరుకునే ఒక విజన్. ఈ జర్నీని ఒంటరిగా మొదలుపెడుతున్నా, కానీ సత్యం, స్పష్టత, నిజాయితీతో ముందుకు సాగుతున్నాను. OMI ద్వారా గొప్ప సంకల్పం,  బాధ్యతతో అడుగులు వేస్తున్నాను.
 
OMI ఒక కంపెనీ మాత్రమే కాదు, సృజనాత్మకత, నిలకడ, ఐక్యతకు తోడ్పడే ఒక విజన్. ప్రేరణనిచ్చే కంటెంట్, నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్, ఇంకా ఎప్పుడూ చెప్పని ప్రత్యేకమైన కథలు క్రియేషన్ దీని లక్ష్యం.
 
OMI ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కళాకారులు, క్రియేటివ్ మైండ్స్ ని ఒకే వేదికపైకి తెచ్చి, వారికి గొంతుకనివ్వాలనుకుంటుంది. సత్యం, సమన్వయం, మానవ అనుబంధాన్ని ప్రతిబింబించే కథలు చెప్పాలనుకుంటుంది. OMI ప్రతి క్రియేటర్ కు ప్రేరణనిచ్చే, మద్దతు లభించే, విలువ కలిగిన ఒక హోమ్ కావాలని నా కోరిక.
 
సినిమాలు, ప్రొడక్షన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఎల్లప్పుడూ నిజాయి, సమగ్రతతో ఆరోగ్యం, జీవనం, నిలకడైన అభివృద్ధి వైపు కూడా OMI దృష్టి సారిస్తుంది. OMI ..నిజాయితీ, ప్రేమ, బాధ్యతతో జీవించాలనే గుర్తు. రాబోయే తరాలకు సంరక్షణ, ఆశ, శ్రద్ధని నింపిన ప్రపంచాన్ని అందించాలనే సంకల్పం.

హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేత

హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేతహైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో బుధవారం రూ.13.9 కోట్ల విలువైన మొత్తం 13.9 కిలోల అనుమానిత హైడ్రోపోనిక్ కలుపును స్వాధీనం చేసుకున్నామని, ఆ ప్రయాణికుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 8న బ్యాంకాక్ నుండి వచ్చిన ప్రయాణీకుడిని తనిఖీ సమయంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

UP: 15 రోజుల నవజాత శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో పెట్టిన 23 ఏళ్ల మహిళ.. ఎక్కడ?

UP: 15 రోజుల నవజాత శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో పెట్టిన 23 ఏళ్ల మహిళ.. ఎక్కడ?మొరాదాబాద్‌లోని కరుల ప్రాంతంలో ప్రసవానంతర మానసిక వ్యాధితో బాధపడుతున్న 23 ఏళ్ల మహిళ తన 15 రోజుల శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇటీవలే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఆ మహిళ శిశువును రిఫ్రిజిరేటర్‌లో ఉంచి నిద్రలోకి జారుకున్నట్లు తెలిసింది. గత శుక్రవారం ఈ సంఘటన జరిగింది. శిశువు ఏడుపులు విన్న అమ్మమ్మ వంటగదికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల బిడ్డను కనుగొని రక్షించింది. శిశువును వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. తొలుత ఆమెపై దుష్టశక్తులున్నాయని ఏవేవో పరిహారాలు చేయించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

గాఢ నిద్రలో వున్న భర్త గొంతు పిసికి మర్మాంగాలపై దాడి చేసిన భార్య, ఎందుకంటే?

గాఢ నిద్రలో వున్న భర్త గొంతు పిసికి మర్మాంగాలపై దాడి చేసిన భార్య, ఎందుకంటే?ఇటీవలి కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి. భర్తను కాదని వేరొకరి మోజులో పడి కొంతమంది వివాహితలు అక్రమ సంబంధాలు సాగించడంతో పాటు తమ ఏకాంత సుఖానికి అడ్డుగా వున్న భర్తను హత్య చేయడం వంటి ఘాతుక చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే కర్నాకట రాష్ట్రంలోని విజయపుర జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. విజయపుర జిల్లాలోని అక్కమహాదేవి కాలనీలో బీరప్ప, సునంద దంపతులు నివాసముంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. బీరప్ప పూజారిగా పని చేస్తూ వున్నాడు. ఐతే పూజారి వద్దకు కొన్ని రోజుల క్రితం సిద్ధప్ప అనే వ్యక్తి వచ్చాడు.

Nara Lokesh : కవితను టీడీపీలోకి తీసుకోవడం జగన్‌తో పొత్తు పెట్టుకోవడం ఒకటే

Nara Lokesh : కవితను టీడీపీలోకి తీసుకోవడం జగన్‌తో పొత్తు పెట్టుకోవడం ఒకటేమాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత రాజకీయ భవిష్యత్తు గురించి వస్తున్న ఊహాగానాలకు సంబంధించి టీడీపీ జనరల్ సెక్రటరీ నారా లోకేష్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన నారా లోకేష్, బీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ అయిన కవిత టీడీపీలో చేరుతుందా అని అడిగారు. ఆ పుకార్లను తోసిపుచ్చుతూ, కవితను టీడీపీలోకి తీసుకోవడం జగన్ మోహన్ రెడ్డితో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి భిన్నంగా ఉండదని లోకేష్ అన్నారు.

ప్రజలకు పనికొచ్చే వ్యాజ్యాలు వేయండి, పవన్ ఫోటోపై కాదు: హైకోర్టు చురకలు

ప్రజలకు పనికొచ్చే వ్యాజ్యాలు వేయండి, పవన్ ఫోటోపై కాదు: హైకోర్టు చురకలుప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో డిప్యూటీ సీఎం ఫోటో పెట్టడం అనే అంశంపై ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ విచారణలో కోర్టు వాదప్రతివాదనలను విన్న తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ ఫోటోను ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో వుంచరాదనే పిటీషన్‌ను కొట్టివేసింది. డిప్యూటీ సీఎం ఫోటో ప్రభత్వ కార్యాలయాలలో వుండరాదని ఎక్కడైనా నిషేధం వుందా అంటూ ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. రాజకీయ కారణాలతో పిటీషన్లు వేసారని పేర్కొన్న కోర్టు పిటీషన్ డిస్మిస్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా కోర్టు వ్యాఖ్యానిస్తూ... సమాజానికి పనికివచ్చే ప్రజాహిత వ్యాజ్యాలు వేయాలంటూ చురకలు అంటించింది.

Watch More Videos

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com