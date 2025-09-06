Vishal: మగుడంకు దర్శకుడిగా మారిన విశాల్?
తన పుట్టినరోజున తన చిత్రం మగుడం ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన తర్వాత విశాల్ మళ్ళీ వార్తల్లో నిలిచాడు. ఈ చిత్రానికి మొదట రవి అరసు దర్శకత్వం వహించారు. కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్లో పెద్ద మార్పు జరిగిందని టాక్. రవి అరసు, అతని బృందం కొన్ని సమస్యల కారణంగా మగుడం నుండి తప్పుకున్నారు.
ప్రస్తుతం విశాల్ స్వయంగా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించే బాధ్యతను స్వీకరించినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై అభిమానుల నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. విశాల్ దర్శకత్వం ఎలా నిర్వహిస్తారో చూడటానికి కొందరు ఉత్సాహంగా ఉండగా, మరికొందరు విమర్శనాత్మకంగా ఉన్నారు.
తుప్పరివాలన్ 2 సమయంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందని, దర్శకుడు మిస్కిన్ ప్రాజెక్ట్ నుండి నిష్క్రమించినప్పుడు విశాల్ దానిని స్వయంగా కొనసాగించాడని గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు నిర్మాణ బృందం నుండి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. విశాల్ నిజంగా 'మగుడం' సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తాడా లేదా అనేది తెలియాల్సి వుంది.