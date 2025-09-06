శనివారం, 6 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 6 సెప్టెంబరు 2025 (11:43 IST)

Vishal: మగుడంకు దర్శకుడిగా మారిన విశాల్?

Vishal _ makutam
తన పుట్టినరోజున తన చిత్రం మగుడం ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన తర్వాత విశాల్ మళ్ళీ వార్తల్లో నిలిచాడు. ఈ చిత్రానికి మొదట రవి అరసు దర్శకత్వం వహించారు. కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో పెద్ద మార్పు జరిగిందని టాక్. రవి అరసు, అతని బృందం కొన్ని సమస్యల కారణంగా మగుడం నుండి తప్పుకున్నారు. 
 
ప్రస్తుతం విశాల్ స్వయంగా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించే బాధ్యతను స్వీకరించినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ అప్‌డేట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై అభిమానుల నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. విశాల్ దర్శకత్వం ఎలా నిర్వహిస్తారో చూడటానికి కొందరు ఉత్సాహంగా ఉండగా, మరికొందరు విమర్శనాత్మకంగా ఉన్నారు. 
 
తుప్పరివాలన్ 2 సమయంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందని, దర్శకుడు మిస్కిన్ ప్రాజెక్ట్ నుండి నిష్క్రమించినప్పుడు విశాల్ దానిని స్వయంగా కొనసాగించాడని గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పటివరకు నిర్మాణ బృందం నుండి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. విశాల్ నిజంగా 'మగుడం' సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తాడా లేదా అనేది తెలియాల్సి వుంది.

జగన్మోహన్ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్ - పులివెందులకు ఉప ఎన్నిక!

జగన్మోహన్ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్ - పులివెందులకు ఉప ఎన్నిక!వైకాపా అధినేత, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏపీ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణంరాజు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అసెంబ్లీకి రాకుంటే శాసనసభ సభ్యత్వాన్ని పీకిపడేస్తామని, అపుడు పులివెందుల అసెంబ్లీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక వస్తుందన్నారు.

Hyderabad: రిచ్‌మండ్ విల్లాస్‌లో గణేష్ లడ్డూ అదుర్స్- రూ.2.32 కోట్లకు వేలం

Hyderabad: రిచ్‌మండ్ విల్లాస్‌లో గణేష్ లడ్డూ అదుర్స్- రూ.2.32 కోట్లకు వేలంహైదరాబాద్‌లో గణేష్ లడ్డూ ప్రసాదం వేలం కొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. ఈ సంవత్సరం బిడ్‌లు ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గత సంవత్సరం రికార్డును బద్దలు కొడుతూ, బండ్లగూడలోని రిచ్‌మండ్ విల్లాస్‌లో గణేష్ లడ్డూను రూ.2.32 కోట్లకు వేలం వేశారు. గత సంవత్సరం, విల్లాలు రూ.1.87 కోట్ల వేలం బిడ్‌తో వార్తల్లో నిలిచాయి. శుక్రవారం రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమైన వేలం రాత్రి 11 గంటల వరకు కొనసాగింది. రూ.2.32 కోట్లకు చేరుకునేలోపు, దాదాపు విల్లా యజమానులు బిడ్‌లు దాఖలు చేశారు.

Vigilance Strike: అంబటి రాంబాబుపై తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు..

Vigilance Strike: అంబటి రాంబాబుపై తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు..వైఎస్సార్సీపీలో కీలక నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆయనపై విజిలెన్స్ దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. అంబటిపై ఇప్పటికే అనేక కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. తాజా దర్యాప్తు ఆయనను, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీలోని ఆయన మద్దతుదారులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని సమాచారం. అధికారుల ప్రకారం, అంబటి ఎకరానికి రూ.10 లక్షల చొప్పున భూమిని కొనుగోలు చేసి అప్పటి ప్రభుత్వానికి రూ.30 లక్షలకు విక్రయించారు. ఇది జగన్ హౌసింగ్ కాలనీల నెపంతో జరిగింది. విద్యుత్ శాఖలో షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ పోస్టులను కూడా ఆయన ఒక్కొక్కరికి రూ.7లక్షలకు విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

కవిత అరెస్ట్ అయిన వెంటనే పార్టీ నుంచి తప్పుకోవాలి అనుకున్నాను.. కడియం శ్రీహరి

కవిత అరెస్ట్ అయిన వెంటనే పార్టీ నుంచి తప్పుకోవాలి అనుకున్నాను.. కడియం శ్రీహరిఘన్‌పూర్ స్టేషన్ ఎమ్మెల్యే, కాంగ్రెస్‌లోకి ఫిరాయించిన 10 మంది నాయకులలో ఒకరైన కడియం శ్రీహరి, తాను భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నుండి ఎందుకు వైదొలిగారో వెల్లడించారు. శుక్రవారం ఒక బహిరంగ ప్రకటనలో, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు కుమార్తె, ఎమ్మెల్సీ కవిత ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో అరెస్టు అయిన తర్వాత తాను బీఆర్ఎస్ నుండి వైదొలగాలని నిర్ణయించుకున్నానని మాజీ మంత్రి తెలిపారు.

RRR : అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకండి.. జగన్‌ను గౌరవంగా ఆహ్వానించిన ఆర్ఆర్ఆర్

RRR : అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకండి.. జగన్‌ను గౌరవంగా ఆహ్వానించిన ఆర్ఆర్ఆర్2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి పదవిని కోల్పోయిన తర్వాత, వైఎస్ జగన్ ప్రజా విధాన రూపకల్పనకు పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు. ఆయన అసెంబ్లీకి రావడం లేదు, కానీ తీవ్రమైన సమస్యలపై తన స్వరం వినిపించడం లేదు. చర్చనీయాంశం ఏమిటంటే, జగన్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ నుండి అనర్హుడిగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే సభలో ఎక్కువ కాలం లేకపోవడం వల్ల ఆయన అసెంబ్లీకి హాజరు కాలేరు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.
