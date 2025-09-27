NTR: దేవర 2 కోసం సిద్ధం అంటూ ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంస్థ ప్రకటన
ఎన్.టి.ఆర్. నటించిన సినిమా
Devara 2 is ready, announced
దేవర 2024లో విడుదలై నేటికి ఏడాది అయింది. సెప్టెంబర్ 27న గత ఏడాది విడుదలైన సందర్భంగా తాజా న్యూస్ ను చిత్ర టీమ్ సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. ఎన్.టి.ఆర్. ఠీవీగా కూర్చుని వున్న ఫొటోతో ఇప్పుడు దేవర 2 కోసం సిద్ధం అవ్వండి పోస్టర్ విడుదల చేసింది. దీనిని బట్టి త్వరలో సెట్ పైకి వెళ్లనుందని అర్థమయింది. ప్రస్తుతం అనిరుద్ సారధ్యంలో సంగీత చర్చలు జరుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
ప్రతి తీరాన్ని వణికిస్తూ తీరాలను తాకినప్పటి నుండి ఒక సంవత్సరం అయ్యింది... మరియు ప్రపంచం గుర్తుంచుకునే పేరు దేవర. అది విసిరిన భయం అయినా లేదా అది సంపాదించిన ప్రేమ అయినా, వీధులు ఎప్పటికీ మర్చిపోవు అంటూ పేర్కొంది.
నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ సమర్పణలో ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువసుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై మిక్కిలినేని సుధాకర్, కొసరాజు హరికృష్ణ, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహించాడు.
దేవరలో రెండు పాత్రలు పోషించారు. తన నాన్నను వెన్నుపోటు పొడిచిన వ్యక్తి ఎవరనేది సీక్వెల్ లో చెప్పనున్నారు.