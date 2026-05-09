శనివారం, 9 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 9 మే 2026 (18:22 IST)

Ranabali: రణబాలి నుంచి విజయ్ దేవరకొండ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్

Ranabali.. Vijay Deverakonda's Glimpse
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విశెస్ చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ నుంచి స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

రణబాలి పాత్రలో విజయ్ దేవరకొండ హార్స్ రైడింగ్ కోసం ఎంతగా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. ఎలాంటి కఠినమైన ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు అనేది ఈ బర్త్ డే గ్లింప్స్ లో చూపించారు. స్టాలియన్ అనే బ్రీడ్ కు చెందిన గుర్రాలను స్వారీ చేయడం చాలా కష్టం. అయితే సినిమా కోసం ఎంతైనా కష్టపడే విజయ్...చాలా ప్రయత్నాలు చేసి, గాయాలకు తట్టుకుని సక్సెస్ ఫుల్ గా హార్స్ రైడింగ్ చేయడం ఈ గ్లింప్స్ లో ఆకట్టుకుంటోంది. 'ఈ సన్నివేశాలు స్క్రీన్ మీద చూసేందుకు చాలా బాగుంటాయి, అందుకే ఇలాంటి కష్టతరమైన సీన్స్ చేస్తున్నాను..' అని విజయ్ చెప్పడం ఆయనకు సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ ను తెలియజేస్తోంది. రణబాలి పాత్రలో విజయ్ చేసే హార్స్ రైడింగ్ సీన్స్, హార్స్ తో పాటు చేసే భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు ఈ మూవీలో హైలైట్ కానున్నాయి.

"రణబాలి" సెప్టెంబర్ 11న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. 19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటీష్ పాలనా కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా "రణబాలి" సినిమా రూపొందుతోంది

నటీనటులు - విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న, ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ, తదితరులు

ఒక్కసారికే తంటాలు పడుతున్న విజయ్, మేజిక్ ఫిగర్ లేకపోయినా 20 ఏళ్లపాటు సీఎం అయిన నితీష్

ఒక్కసారికే తంటాలు పడుతున్న విజయ్, మేజిక్ ఫిగర్ లేకపోయినా 20 ఏళ్లపాటు సీఎం అయిన నితీష్నితీష్ కుమార్ బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా చాలాసార్లు మేజిక్ ఫిగర్ ఆయన చేరుకోలేకపోయినా 20 ఏళ్ల పాటు 10 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలందించారు. మరోవైపు విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. విజయ్ వద్ద కేవలం 108 స్థానాలు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఆయనకు ఇంకా 10 స్థానాలు అదనంగా అవసరం. అయినప్పటికీ, ఆ 10 స్థానాల కోసం కూడా ఒక కూటమిని ఏర్పాటు చేయడంలో ఆయన పదేపదే విఫలమవుతున్నారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు హక్కు కోరుతూ విజయ్ తమిళనాడు గవర్నర్‌ను మూడుసార్లు కలిశారు. కానీ ప్రతిసారీ ఆయన మెజారిటీ సంఖ్యను నిరూపించుకోవడంలో విఫలమయ్యారు, తద్వారా ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ ప్రతిసారీ విఫలమయ్యాయి.

Heart attack, ఉద్యోగం కోసం డెమో ఇస్తూ గుండెపోటుతో లెక్చరర్ మృతి, వీడియో

Heart attack, ఉద్యోగం కోసం డెమో ఇస్తూ గుండెపోటుతో లెక్చరర్ మృతి, వీడియోఖమ్మం జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఉద్యోగం కోసం వెళ్లిన ఓ లెక్చరర్ గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఈ ఘటనతో అక్కడివారు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఉద్యోగం కోసం సదరు లెక్చరర్ క్లాసులో డెమో ఇస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో పలువురు సందేహాలు లేవనెత్తడంతో వాటిని నివృత్తి చేస్తున్నాడు. అలా వారికి వివరిస్తూనే ఒక్కసారిగా స్టేజిపైనే కుప్పకూలిపోయాడు. దీనితో అప్రమత్తమైన తోటివారు వెంటనే ఆయనను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే ఆయన అప్పటికే మృతి చెందారని వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఇటీవలి కాలంలో గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.

నేను సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ సభ్యుడిని, కానీ ప్రతిపక్షంలో వున్నా: నాటి లీడర్ ప్రమోద్ మహాజన్, వీడియో

నేను సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ సభ్యుడిని, కానీ ప్రతిపక్షంలో వున్నా: నాటి లీడర్ ప్రమోద్ మహాజన్, వీడియోతమిళనాడులో రాజకీయ అనిశ్చితి కొనసాగుతున్నవేళ 1996 సంవత్సరంలో పార్లమెంటులో ఆనాటి భాజపా లోక్ సభ సభ్యుడు ప్రమోద్ మహాజన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పటి విజయ్ పార్టీకి చక్కగా అతికినట్లు సరిపోతాయని అనిపిస్తుంది. ఇంతకీ అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే... 1996లో భాజపా సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి అవసరమైనంత బలం లేదు. ఐతే రాష్ట్రపతికి తాము అతిపెద్ద పార్టీగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి పిలవాలని భాజపా అభ్యర్థించడంతో సభలో ఓటింగ్ పెట్టారు. కానీ మద్దతు ఇస్తామన్న పార్టీలు హ్యాండ్ ఇచ్చాయి. దాంతో వాజ్ పేయి సర్కార్ కేవలం 13 రోజులకే కుప్పకూలింది.

విజయ్ సీఎం అయినా దిగిపోవాల్సిందే, త్రిష లేకుండా వుంటే విజయ్ జాతకం వేరే: వేణుస్వామి

విజయ్ సీఎం అయినా దిగిపోవాల్సిందే, త్రిష లేకుండా వుంటే విజయ్ జాతకం వేరే: వేణుస్వామితమిళనాడు రాష్ట్రంలో రాజకీయ అనిశ్చితి అలాగే సాగుతోంది. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుందని అనుకుంటుండగా చిన్నపార్టీలు తలోరకంగా స్పందిస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ప్రముఖ ఆస్ట్రాలజర్ వేణుస్వామి తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా తన భవిష్యవాణి వినిపించారు. తమిళనాడు గురించి ఆయన చెబుతూ... విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం తిరగకుండానే ఆయన సీఎం కుర్చీ నుంచి దిగిపోవాల్సి వస్తుంది. ఎన్నికలు జరుగుతాయి. త్రిష లేకుండా వున్నట్లయితే విజయ్ జాతకం వేరేగా వుండేది. వాళ్లిద్దరూ జాతకాలు ఏకనాడి కలిగి వుండటంతో ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి.

మా పార్టీ మద్దతు టీవీకే విజయ్‌కు లేదు, ఎమ్మెల్యే సంతకం ఫోర్జరీ చేసారు: దినకరన్

మా పార్టీ మద్దతు టీవీకే విజయ్‌కు లేదు, ఎమ్మెల్యే సంతకం ఫోర్జరీ చేసారు: దినకరన్తమ పార్టీ ఎఎంఎంకే నుంచి గెలిచిన ఏకైక ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ సంతకాన్ని టీవీకె పార్టీ ఫోర్జరీ చేసిందనీ, ఆ పార్టీకి తాము మద్దతు ఇవ్వలేదని పార్టీ చీఫ్ దినకరన్ ఫిర్యాదు చేసారు. ఇదే విషయాన్ని తమిళనాడు గవర్నర్ అక్లేకర్ ను కలిసి చెప్పారు. పైగా కామరాజ్ గత రెండు రోజుల నుంచి ఆచూకి లేకుండా పోయారంటూ శుక్రవారం రాత్రి దినకరన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. దినకర్ ఆరోపణలను టీవీకే పార్టీ తిప్పికొట్టింది. తమ పార్టీ ఎలాంటి ఒత్తిడులకు, కొనుగోళ్లకు పాల్పడదనీ, కామరాజ్ స్వయంగా సంతకం చేసి ఆ లేఖను తమకు సమర్పించారంటూ ఓ వీడియోను షేర్ చేసారు.

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళం

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళంఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.
